Sommerferien auf dem Reiterhof, eine Jugendfreizeit in Schweden oder das Sportcamp im Verein: Für Kinder und Jugendliche gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Sommer mit spaßigen und vor allem sozialen Events zu füllen. Wären da nicht die vergangenen zwei Jahre Pandemie gewesen – denn auf einmal ist es für viele der Jüngsten gar nicht mehr so leicht, sich von Mama und Papa und der gewohnten Umgebung zu lösen.

Die Pandemie hat bei vielen Kindern Spuren hinterlassen

Die Corona-Pandemie hat Kindern und Jugendlichen psychisch schwer zugesetzt, betont Dennis Peinze, Geschäftsführer des Bundesforum Kinder- und Jugendreisen e.V. „Ich will das auch gar nicht verharmlosen, was da war – es war schlimm. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Freizeitbereich und die Ferienfahrten.“

Besonders das soziale Lernen ist auf Ferienfreizeiten besonders gefragt. Kinder sollen lernen, sich in der Gruppe zurechtzufinden. „Besonders bei diesen Gruppenrollen und gruppendynamischen Prozessen gibt es Nachholbedarf bei den Kindern und Jugendlichen. Und wir müssen sensibel mit der Situation umgehen“, so Peinze.

Das bestätigt auch Renate Schepker, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ‑psychotherapie des ZfP Südwürttemberg und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP). Je nach Kind und Temperament habe sich die Isolation sehr unterschiedlich auf das Gruppen- und Individualverhalten der Kinder ausgewirkt. „Die meisten Kinder haben die Gleichaltrigen sehr vermisst. Viele sind wegen der Pandemie aber auch zurückhaltender, leiser, weniger offen geworden – insgesamt weniger expansiv“, erklärt sie.

Oft ist Heimweh auch nur ein Hinweis auf etwas ganz anderes: Stress oder Streit mit anderen Kindern, ein Enttäuschungserlebnis oder eine Zurücksetzung. Renate Schepker, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ‑psychotherapie des ZfP Südwürttemberg und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP)

Auch ältere Kinder leiden vermehrt unter Heimweh

Heimweh ist Schepker zufolge nichts Ungewöhnliches. „Gut entwickelte Kinder freuen sich auf das Abenteuer, das Mal-raus-Kommen, fühlen sich ganz erwachsen und sind stolz. Es gibt aber auch sensible Kinder, die über Heimweh klagen – vor allem in den Abendstunden und vor dem Einschlafen“, erklärt sie. Einige Kinder seien zudem weniger geübt im sozialen Umgang und stehen dem Gruppenerlebnis generell skeptisch gegenüber. Sie brauchen daher besondere Unterstützung.

Dass häufiger Heimweh auftritt, beobachtet auch Jan Veith. Er ist Gründer und Geschäftsführer von „Camp Adventures“, einer Organisation für internationale Feriencamps und Sprachreisen in Deutschland, England und Nordirland. „Besonders bei den Zwölf- bis 14-Jährigen ist es stark auffällig, dass sie Probleme damit haben, aus der Komfortzone herauszukommen, hypersensibel sind und sich sehr schnell gemobbt fühlen“, meint er. Das sei für diese Altersgruppen allerdings ungewöhnlich. „Bei den Sieben- bis Zehnjährigen ist das natürlich normal, die haben eben manchmal Heimweh, das gehört irgendwo mit dazu. Da haben wir aber tatsächlich keine Zunahme beobachtet.“

Bei Christian Becker, stellvertretender Vorsitzende des Deutschen Fachverbands für Jugendreisen „Reisenetz“ und Inhaber und Geschäftsführer des Bildungs- und Freizeitzentrums „Stiftsberg“ in der Eifel, habe es in diesem Jahr bisher kaum Heimwehfälle gegeben. Dafür gab es im vergangenen Jahr vergleichsweise viele Kinder, die frühzeitig nach Hause wollten. „Es mag sein, dass im vergangenen Jahr die Pandemie auch noch eine deutlich größere Rolle gespielt hat“, so Becker. „Zumindest für die meisten Kinder hat es seit vergangenem Herbst keine Schulschließungen mehr gegeben und sie sind in diesem Schuljahr deutlich geregelter vorangekommen als noch im Jahr davor.“

Kinder- und Jugendpsychologin Schepker empfiehlt den Teamerinnen und Teamern, die die Kinder bei Schul- und Ferienfreizeiten betreuen, bei Heimwehfällen so wenig wie möglich darauf einzugehen und stattdessen den Tag zu rekapitulieren. „Oft ist Heimweh auch nur ein Hinweis auf etwas ganz anderes: Stress oder Streit mit anderen Kindern, ein Enttäuschungserlebnis oder eine Zurücksetzung. Dann will man lieber wieder heim. Und dann ist es wichtig, die Kinder zu ermutigen, alles Gute festzuhalten, damit sie es später zu Hause zeigen und erzählen können – als Bild, als Foto oder als Aufgeschriebenes.“

Die Pandemie als „Katalysator“ für Heimweh

Heimweh ist auf Ferienfreizeiten ein gewöhnliches Thema. „Ich glaube allerdings, dass die Pandemie eine Art Katalysator war“, so Peinze. „Durch diesen längeren Abwesenheitsprozess aus gewohnter Umgebung kann es sein, dass so was jetzt öfter auftritt.“

Auch Jan Vieth beobachtet, dass die Kinder und Jugendlichen vermehrt Schwierigkeiten haben, mit Konflikten umzugehen und aus ihrer Komfortzone herauszutreten. „Es ist wirklich auffällig, wie die Kinder sich bei dem kleinsten Lüftchen umwehen lassen – und dann die Flucht nach hinten antreten“, meint er. Konflikte gehören ihm zufolge allerdings zum Lernprozess dazu. „Es ist eben nicht nur Sonne, Spaß und Spiel, sondern auch das Aufwachsen in einer Gruppe.“

Dass Kinder und Jugendliche häufiger ängstlich und vorsichtig sind und sich seltener etwas Neues trauen, könnte Schepker zufolge unter anderem mit der Pandemie zusammenhängen. Zum Beispiel haben weniger Kinder in dieser Zeit schwimmen gelernt und fürchten sich daher vermehrt davor, ins Wasser zu gehen. „Da wir wissen, dass solche Ängste mangels Übung berechtigt sind, ist hier eine behutsame Ermutigung angesagt. Und dann, wenn sie etwas geschafft haben, dürfen die Kinder sehr stolz sein“, betont sie.

„Wir sind keine Therapeuten. Unser Hauptanliegen ist es, den Kindern in der Gruppe eine schöne Zeit zu bieten – sie sollen Spaß haben, sich erholen und eventuell auch was lernen.“ Dennis Peinze, Geschäftsführer Bundesforum Kinder- und Jugendreisen e.V.

Besondere Verantwortung von Teamerinnen und Teamern gefragt

Diese Rückmeldung bekommt das Bundesforum auch verstärkt von den Betreuerinnen und Betreuern. „Es ist eine erhöhte Sensibilität gefragt, auch mal auf Einzelfälle einzugehen und nicht nur die ganze Gruppe als solches im Blick zu haben“, erklärt Peinze. Damit gehe aber auch ein verstärkter Betreuungsaufwand einher. „Wir sind keine Therapeuten. Unser Hauptanliegen ist es, den Kindern in der Gruppe eine schöne Zeit zu bieten – sie sollen Spaß haben, sich erholen und eventuell auch was lernen.“

Das ist aber nicht immer so einfach – auch weil die Teamerinnen und Teamer meist selbst noch recht jung und häufig nur ehrenamtlich tätig sind. „Es gibt immer wieder Unsicherheiten und viele Nachfragen bezüglich solcher besonderen Situationen“, so Peinze. „Das versuchen wir natürlich ernst zu nehmen, durch Schulungen und andere Maßnahmen aufzufangen und den Betreuerinnen und Betreuern zu vermitteln, dass sie davor keine Angst haben müssen.“

Auch Eltern sollten sich auf die Situation vorbereiten

Wenn Kinder und Jugendliche den Wunsch äußern, nach Hause zu wollen, sind auch immer die Eltern gefragt. „Die eine Hälfte spielt dabei super mit und ist bemüht, das Kind zu motivieren und ihm klar zu sagen: ‚Du bleibst da und sprichst die Probleme an‘“, so Vieth. Auf der anderen Seite gebe es Eltern, die beim kleinsten Problem kommen und die Kinder sofort abholen. „Dadurch vermittelt man den Kindern aber eigentlich nur: Beim kleinsten Problem hol’ ich dich da raus – und die Kinder bekommen dadurch gar nicht die Chance, Probleme alleine zu lösen.“

Eltern sollten ihre Kinder zudem nie zwingen, auf eine Fahrt mitzufahren, betont Peinze. „Wenn das Kind nicht will, will es nicht. Denn dann ist es für das Kind eine Qual und keine Erholung – und dann treten genau solche Fälle wie Heimweh auf.“ Zudem sei es sinnvoll, Kinder möglichst nicht alleine auf eine Reise zu schicken. „Wenn das Kind schon jemanden kennt, ist das was anderes, als wenn es alleine in eine Gruppe reinkommt“, fügt er hinzu.

Für Eltern sei es zudem wichtig, sich im Vorfeld zu informieren: „Was ist das für ein Veranstalter? Gibt es im Vorfeld die Möglichkeit, bei einem Elternabend Fragen stellen zu können und Befürchtungen zu äußern? Können wir die Betreuerinnen und Betreuer vorab kennenlernen?“, so Peinze.

Das Kind auf die Reise einstellen

Bevor die Reise losgeht, empfiehlt Schepker, die Unsicherheiten der Kinder ernst zu nehmen und Problemen wie Heimweh vorzubeugen. Beispielsweise wird dem Kind mehr Handlungssicherheit gegeben, indem Routinen wie den Tisch zu decken, das Bett zu beziehen oder einen Fleck auszuwaschen vorab geübt werden.

Eltern können zudem versuchen, sich gemeinsam mit dem Kind mit dem Zielort vertraut zu machen, zum Beispiel, indem sie Videos darüber anschauen, etwas dazu lesen oder gemeinsam etwas vorphantasieren, was das Kind dort wohl alles zu sehen und zu erleben haben wird.

Auch das gemeinsame Zusammensuchen von Sachen und das Kofferpacken kann dem Kind helfen. Außerdem sollte man sich darauf vorbereiten, ob und wie Kontakt zu den Kindern stattfinden kann, so Schepker.

