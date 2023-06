Die unsichtbaren Kümmerer: Wenn Kinder und Jugendliche Pflegeverantwortung übernehmen müssen

Was tun, wenn die psychisch labile Mutter dauernd weint und die jüngeren Geschwister nicht wissen, was eine Depression ist? Wie den Vater unterstützen, der einen schweren Schlaganfall erlitten hat und nach der Reha nach Hause kommt, sich aber nicht selbst versorgen kann? Wie die demente Großmutter bremsen, die nachts nach draußen auf die Straßen laufen will? Und wo die Schnapsflaschen der alkoholkranken Mutter verstecken? Diese und andere Fragen müssen sich rund 500.000 junge Menschen stellen, die schon früh mit der Pflege für Familienangehörige konfrontiert sind.

„Leider trauen sich viele der Young Carers nicht, bei Behörden oder Bekannten um Unterstützung, Geld oder Rat zu bitten, weil sie negative Konsequenzen befürchten“, weiß Mara Rick, Projektleiterin der Beratungsstelle „Echt unersetzlich“ vom Diakonischen Werk Berlin Stadtmitte. „Denn das Thema Jugendschutz spielt für Young Carers natürlich eine Rolle.“

„Deshalb unterstreichen wir in unseren Beratungsgesprächen immer ganz besonders, dass die jugendlichen Anrufer oder Mailschreiber anonym bleiben können und sichern ihnen Verschwiegenheit zu“, so Mara Rick, die im Januar 2022 die Leitung von „Pflege in Not – Beratung bei Konflikt und Gewalt in der Pflege“ übernahm, wozu auch der Projektschwerpunkt „Echt unersetzlich“ gehört – ein Beratungsteam aus Psychologen und Psychologinnen, Krankenschwestern und Sozialarbeitern, von denen zwei Kräfte für „Echt unersetzlich“ tätig sind. Dieses zusätzliche Beratungsangebot für junge Menschen mit Pflegeverantwortung wurde 2017 gegründet, um auf die traurige Tatsache zu reagieren, dass in Deutschland rund 500.000 Kinder und Jugendliche ihre chronisch kranken Angehörigen betreuen – also Young Carers sind.

Mara Rick verwendet den Begriff „Young Carers“ deshalb, weil diese Kinder und Jugendlichen in England bereits früh gesehen und ernst genommen wurden. „Aber auch, weil der Begriff ‚Junge Pflegende‘ zu kurzgefasst ist“, sagt Rick. Denn was Young Carers in ihren Familien leisten, geht über Verbände wechseln, Tabletten geben und zu Arztterminen begleiten weit hinaus. „Manche der betroffenen Jugendlichen müssen zum Beispiel sogar die Finanzangelegenheiten regeln, die Geschwisterkinder erziehen oder für den Familienunterhalt jobben, weil die alleinerziehende, kranke Mutter ausfällt“, erzählt Mara Rick von den belastenden Situationen der jungen Menschen in Pflegeverantwortung.

Zur Person: Mara Rick ist seit Anfang 2022 Projektleiterin von Pflege in Not. Beratung bei Konflikt und Gewalt in der Pflege des Diakonischen Werks Berlin Stadtmitte e.V. Um auch ein Extraangebot für sehr junge Menschen in Pflegeverantwortung anbieten zu können, wurde 2017 zusätzlich Echt unersetzlich gegründet. „Aber immer noch ist viel zu tun, um diese Jugendlichen stärker in den Fokus zu rücken“, meint Sozialarbeiterin Mara Rick, die mehrere Jahre in der Pflege gearbeitet hat und zuletzt für die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. tätig war, bevor sie zu Pflege in Not wechselte. „Jugendliche leisten Unglaubliches, wenn sie sich um pflegebedürftige Eltern, Geschwister oder Großeltern kümmern“, so Mara Rick. „Für sie wollen wir Ansprechpersonen sein, denn sie sind echt unersetzlich.“ © Quelle: Martin Kirchner

Und anders als bei anderen Gleichaltrigen, die mit Spielen, Ausgehen, Kino, Freizeit, Sport oder Verlieben beschäftigt sind, dreht sich bei Young Carers vieles nur um Pflichten wie Kochen, Putzen, Waschen, Bettenbeziehen, Einkaufen. Da liegt es auf der Hand, dass viele der jungen Kümmerer an ihre psychischen oder gesundheitlichen Grenzen stoßen, sich manchmal regelrecht sozial isolieren oder in der Schule immer schlechtere Leistungen erbringen.

In der Schule wird die Situation oftmals falsch eingeschätzt

„Viele Lehrerinnen und Lehrer vermuten hinter einem übermüdeten Schüler oder einer unaufmerksamen Schülerin eher, dass Party gemacht oder nächtelang an der Playstation gezockt wurde. Der Gedanke an eine schwierige Situation zu Hause kommt den wenigsten“, sagt Mara Rick.

Sie und ihr Team bieten daher Infoseminare in Schulen an, um stärker für das Thema zu sensibilisieren. „Oft stoßen wir dabei auf ein sehr erstauntes Fachpersonal, das noch nie von Young Carers gehört hat. Wenn wir ihnen dann sagen, dass 6 Prozent aller Jugendlichen zwischen zehn und 19 Jahren ein chronisch krankes Familienmitglied pflegen und dass das bedeutet, dass etwa ein bis zwei Betroffene in jeder Klasse sitzen, sind die Lehrkräfte schockiert“, erzählt Mara Rick.

Schweigen aus Angst vor Ausgrenzung

Ein anderes Problem vom Schattendasein der Young Carers ist aber auch, dass die betroffenen Jugendlichen nur selten über ihre häuslichen Probleme sprechen – aus Angst vor Ausgrenzung und Stigmatisierung. Wer erzählt den Freundinnen und Freunden, Bekannten, Nachbarn oder Lehrkräften schon gerne offen über den schizophrenen Vater, die tablettenabhängige Mutter oder den autistischen Bruder? Häufig wird den Kindern von der Familie außerdem ein Schweigegebot auferlegt. Denn manche Eltern fürchten auch das Einschreiten von Behörden. „Insofern gilt die traurige Beobachtung: Je größer der Unterstützungsbedarf, desto unsichtbarer die Familie“, so Professor Dr. Sabine Metzing von der Uni Witten/Herdecke. Metzing beschäftigt sich seit 2005 als eine der ersten Wissenschaftlerinnen in Deutschland mit dem wichtigen Thema von pflegenden Mädchen und Jungen und hat seither viele Studien, Bücher und Publikationen dazu veröffentlicht. Immer wieder weist Metzing seither auf die massive Überforderung der Jugendlichen hin und fordert Ärztinnen und Ärzte auf, Kinder von Patientinnen und Patienten verstärkt im Blick zu haben.

Bislang mit äußerst mäßigem Erfolg: Die Politik und Gesellschaft zeigt sich von den erhobenen Zahlen, Appellen und Forschungen weitgehend unbeeindruckt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat zwar die Homepage pausentaste.de für Young Carers initiiert – mit Informationen für jugendliche Pflegende und Fachpersonal wie Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher sowie (Internet-)Adressen von Anlaufstellen. Aber direkte, kostenlose Anlaufstellen finanziert das Ministerium nicht. Gleiches gilt für die Länder. Auch sie folgen dem Berliner Vorbild nicht, welches die kostenlose, fachkundige und krankheitsübergreifende Beratungsstelle Echt unersetzlich fördert.

Bundesweite Anfragen

„Deshalb erreichen uns auch immer wieder bundesweite Onlineanfragen und Hilferufe von Young Carers, die über Instagram, Facebook oder die Google-Suche auf uns aufmerksam werden“, sagt Mara Rick. „Wenn die sich zunächst anonym an uns wenden, lehnen wir sie natürlich nicht ab, auch, wenn wir eigentlich in erster Linie ein Angebot für Menschen in Berlin sind.“ Oft erwächst aus dem ersten, vorsichtigen Kontakt dann eine Onlineberatung oder ein Whatsapp-Dialog. Manchmal mündet das Ganze sogar in ein persönliches (Telefon-)Gespräch – je nachdem, mit welchen Problemen und Fragen die Young Carers an das Echt-unersetzlich-Team herantreten.

„Wir bieten außerdem an, mit der ganzen Familie persönlich zu sprechen“, sagt Rick. „Aber meistens wollen die Young Carers lieber alleine mit uns reden – vielleicht als erste Auszeit und Ichzeit, die sie sich selbst gestatten.“

Der Name der Beratungsstelle – Echt unersetzlich – greift diesen Punkt übrigens ebenfalls auf und soll ein klein wenig ironisch klingen, denn er unterstreicht, dass die Young Carers zwar eine immense Stütze für ihre Familien sind, „aber wir möchten den jungen Ratsuchenden auch vermitteln, dass sie selbstverständlich ab und zu ersetzbar sind und die Verantwortung abgeben dürfen“, sagt Mara Rick.

Kinder und Jugendliche finden sich mit der Situation ab

„So können die Familien zum Beispiel eine Haushaltshilfe beantragen, Pflegeleistungen oder auch weitere individuelle Unterstützungsmöglichkeiten“, erzählt die Sozialarbeiterin mit Master in Sozialer Arbeit in der alternden Gesellschaft. „Und wir bestärken die Young Carers außerdem darin, sich auch im Pflegealltag immer wieder Pausen und Zeit exklusiv für sich einzuräumen“, so die Berliner Projektleiterin weiter. „Gut ist auf jeden Fall schon einmal, wenn die Mädchen und Jungen bei der Google-Suche auf uns stoßen und überhaupt wahrgenommen haben, dass sie Young Carers sind und Hilfe benötigen.“

Doch leider begreifen viele Kinder und Jugendliche das noch gar nicht, sondern finden sich einfach mit der Situation ab, dem kranken Familienmitglied beizustehen und plötzlich 1000 verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen.

Aus diesem Grund ist es auch so wichtig, Erzieher, Lehrerinnen, Ärzte und Fachpersonal auf das Thema hinzuweisen, findet Mara Rick. Dann werden eine halbe Millionen unsichtbarer, jungen Kümmerer hoffentlich irgendwann eine Lobby haben und entlastet werden.

