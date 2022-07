Immer wieder flossen die Tränen, wenn Juna* vor ihrem vollen Teller saß. Die Portionen waren klein, doch die Verzweiflung war groß. Das Weinen beim Essen – ab da sei ihr klar geworden, dass etwas nicht stimmt, erzählt die 15-Jährige rückblickend. Wenig später hätten es auch ihre Eltern bemerkt. Sie sagten ihrer Tochter, dass sie sterben wird, wenn sie so weitermacht. „Selbstmord auf Raten“, nennt Mutter Kerstin* es, was sich Tag für Tag im Kinderzimmer, in der Küche und im Wohnzimmer ereignete.

Juna hatte aufgehört zu essen. Das erste Mal aufgefallen war es Kerstin im Dezember 2021, im darauffolgenden Sommer nach dem zweiten langen Lockdown sei es dann richtig schlimm geworden. Wie schlimm, lässt sich in Zahlen ausdrücken: 35 Kilogramm bei 1,60 Meter Körpergröße. Drei Hosen habe Juna übereinander getragen, um ihrem Therapeuten vorzugaukeln, alles sei doch gar nicht so dramatisch. Sie habe doch alles im Griff.

Doch die Situation war dramatisch. Wenn sie weitermacht, würden ihre Eltern recht behalten. Selbstmord auf Raten. Sie wusste es, trotzdem zählte sie weiter auf ihrem Handy Kalorien, folgte auf TikTok und Instagram den Accounts der Super-Dünnen. Welchen genau, das wisse sie nicht mehr, sagt Juna heute. Vielleicht will sie es auch nicht mehr wissen. Sie sei denen einfach entfolgt.

Pandemie forciert drei Krankheitsgruppen

Die Situation im Griff haben, die Kontrolle zurückerlangen, über das eigene Leben, den eigenen Körper. Darum geht es. Sowohl bei Essstörungen wie bei Juna, als auch bei Zwangsstörungen. In Zeiten, in denen die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und der Klimawandel gleichzeitig den Alltag vieler Menschen bestimmen, negative Schlagzeilen, die nicht enden wollen. In Zeiten, in denen es kaum eine Perspektive zu geben scheint, führt für Jugendliche mangels Alternativen verstärkt der Weg in die Krankheit – oft unbewusst.

Gerd Schulte-Körne, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der LMU in München spricht von drei großen Krankheitsgruppen, in denen sich Jugendliche im Zuge der Pandemie klassifizieren lassen: zum einen die Gruppe der Depressiven und Angstgestörten, dann die Gruppe der Lern- und Entwicklungsgestörten, „und dann gibt es eine dritte recht große Gruppe, die aktuell wächst, zu der gehören vor allem Mädchen mit starken Essstörungen“.

So wie Juna. Mit Corona, mit den Lockdowns, zerfiel ihr Freundeskreis. Erst machte die Freundin Schluss – ihre erste Beziehung ging damit in die Brüche. Die anderen Freunde leben in einem anderen Stadtteil, sie saß allein im Kinderzimmer. Der Freundeskreis traf sich zwar vereinzelt weiter. Doch sie blieb einfach im Kinderzimmer sitzen.

Soziale Medien werden zum Ankerpunkt

Während für die meisten Menschen das Leben inzwischen weitergeht, sitzt Juna heute immer noch die meiste Zeit allein da. Manchmal vermisse sie es, an den Kanal zu fahren, oder in die Stadt zu gehen. Einmal hätte sie einigen Jungen geschrieben, dass ihr das sehr fehle. Die haben sich aber eher darüber lustig gemacht, als sie wieder mitzunehmen.

„Dadurch, dass Jugendliche weniger Kontakt zu ihrer Peergroup hatten, gab es keinen Ausgleich zu den Entbehrungen durch die Lockdowns. Das fand zunehmend alles in den sozialen Medien statt“, hat Schulte-Körne beobachtet. Zwar hätten gerade im ersten Lockdown noch viele Jugendliche die neu gewonnenen und vermeintlichen Freiheiten genossen, spätestens im zweiten Lockdown habe sich dann aber ein anderes Bild gezeigt.

Mehr Depressionen bei Mädchen, mehr ADHS bei Jungen

Es kann zu einer unheilvollen Verbindung werden: das Aufeinandertreffen von Autonomiesuche auf der einen Seite, wie es für Pubertierende essenziell ist, um sich von den Eltern abzugrenzen, und das Zurückgeworfensein auf sich selbst und die Familie durch Homeschooling und Social Distancing auf der anderen Seite – mit Folgen, die den Lockdown lange überdauern.

„Interaktion, gemeinsam Dinge erleben, feiern, sich ausprobieren, das ist notwendig in dieser Lebensphase“, sagt Schulte-Körne. „Wenn all diese Impulse aber unterdrückt werden, dann müssen die Jugendlichen zwangsläufig anders damit umgehen. Und zum Teil wird das depressiv verarbeitet.“ Sind Jungen und Mädchen gleichermaßen betroffen? Grundsätzlich, so Schulte-Körne, seien Mädchen deutlich häufiger von Depression, Angst und Essstörungen betroffen, Jungen hingegen mehr von ADHS und Störungen des Sozialverhaltens.

Studie: Suizidversuche unter Jugendlichen haben sich verdreifacht

Eine Studie des Essener Universitätsklinikums hatte in diesem Zusammenhang Anfang des Jahres für reichlich Aufsehen gesorgt. Inzwischen ist sie im renommierten amerikanischen Fachjournal Pediatrics veröffentlicht. Demnach hätten im zweiten Lockdown dreimal so viele Jugendliche in Deutschland versucht, sich das Leben zu nehmen, wie in den Jahren 2017 bis 2019. Zu diesem Schluss kamen die Studienautoren und -autorinnen anhand der Daten eines Fünftels der deutschen Kinderintensivstationen.

Schulte-Körne überraschen die Zahlen wenig: „Aus klinischer Perspektive würden das alle Kinder- und Jugendpsychiatrien bestätigen.“ Hinzu kämen aber die Engpässe in der Versorgung, sprich beim Personal: „Das heißt, wir haben zwei gegenläufige Aspekte: einerseits den erhöhten Bedarf, der definitiv da ist, andererseits aber fehlt das nötige Personal zur Versorgung.“

Wartelisten für Therapien sind lang

Ähnlich schlecht sieht es in der ambulanten Versorgung aus. Marion Schwarz ist stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. In ihrer Praxis zählt sie 30 Kinder auf der Warteliste. Bis die Behandlung beginnt, kann es ein Jahr dauern. Ständig müsse sie verzweifelte Eltern abweisen. Die Auswirkungen der Pandemie sieht sie in ihrer Praxis: Viele Kinder und Jugendliche haben Angst vor der Schule oder mit dem Bus zu fahren, gehen noch immer keinen Hobbys nach, sind noch immer depressiv. Die Folgen ohne Behandlung seien massiv.

Ein Jahr auf der Warteliste könne das familiäre System zum Zusammenbruch bringen, sagt Schwarz. Der schlimmste Fall tritt ein, wenn Jugendliche ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Marion Schwarz hat das erlebt. „Das macht traurig und wütend“, sagt die Therapeutin. Man wolle ja helfen, doch dem aktuellen Bedarf könne nicht annähernd nachgekommen werden. Genug Therapeuten gäbe es durchaus. Schwarz fordert daher, die Zahl der Kassensitze zu erhöhen.

Hamburger Copsy-Studie: Kinder und Jugendliche fühlen sich weiterhin stark belastet

Einen besonders guten Überblick darüber, wie es Kindern und Jugendlichen in der Pandemie geht, gibt die Copsy-Studie am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf. Die Längsschnittstudie untersucht die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahren.

Die Ergebnisse aus der dritten Befragungswelle (Sep.-Okt. 2021) zeigen: Trotz geöffneter Schulen und Sportvereine fühlten sich Kinder und Jugendliche weiterhin stark belastet. Zwar habe sich im Vergleich zu den Befragungen während der Lockdowns das Wohlbefinden verbessert, jedoch litten auch im Herbst 2021 noch immer mehr Jugendliche unter psychischen Beeinträchtigungen als vor der Pandemie.

Kinderärztin: Zweiter Lockdown hat Situation verschlimmert

Nora Bruns ist Fachärztin für Kinderheilkunde und eine der Studienautorinnen aus Essen. Sie selbst erinnert sich: Gerade im zweiten Lockdown sei das Personal in den Notaufnahmen extrem an seine Grenzen gestoßen. Phasenweise habe sie in fast jedem Nachtdienst einen Teenager mit Suizidversuch aufgenommen. Die Geschichte einer Jugendlichen, die Tabletten geschluckt habe, hänge ihr noch bis heute nach: „Bei der Aufnahme hat sie uns noch gesagt, dass sie nicht sterben will“, erinnert sich Bruns. Sie hätten aber trotz maximaler Therapie nichts mehr für sie tun können.

Auch Miriam* macht sich großen Sorgen um ihre Tochter. Sie könne nur dabei zusehen, wie Sasha* leidet, sagt die Mutter. „Sie macht einfach dicht.“ In der Pandemie habe sich die 17-Jährige immer weiter zurückgezogen. Depression, vermutet Miriam als Ursache – begleitet von Panikattacken. Die erste Attacke kam, als Sasha nach dem langen Lockdown wieder in die Schule sollte, Klassenfahrt. Und noch heute kann sie sich schwer auf neue Situationen einlassen.

Sicher gibt es viele Ursachen für einen solchen Rückzug, für eine Krankheit. Doch die Belastungen der Pandemie kommen eben noch hinzu. Sasha hat in den vergangenen zwei Jahren nicht das gemacht, was Teenager eben so machen: sich ausprobieren, Neues wagen, die eigene Identität und Sexualität entdecken. Die letzte Panikattacke hatte sie erst kürzlich, am Abend vor dem Start des Praktikums. Mutter Miriam hat sich extra drei Tage freigenommen, um Sasha versichern zu können: Im Notfall hole ich dich ab. Reden will Sasha nicht, auch nicht mit einem Therapeuten. Sie fühle sich ohnmächtig, sagt Miriam unter Tränen.

Gesundheitsminister Lauterbach: Erneute Schulschließungen als letztes Mittel

Vor diesen Hintergründen kommt die Forderung der Soziologin Jutta Allmendinger sehr plausibel daher. Als Lehre aus den Folgen der Corona-Pandemie hatte die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) einen Rechtsanspruch auf soziale Kontakte für Kinder gefordert. Es gebe starke Evidenzen, was Schulschließungen mit Kindern machten, und Gewissheiten über psychische Auswirkungen, hatte Allmendinger bei der Vorstellung des Gutachtens zur Evaluierung der Corona-Auflagen kürzlich in Berlin betont. Folglich sei „so etwas wie ein Rechtsanspruch auf ein Mindestmaß an sozialen Kontakten“ nötig.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will Schulschließungen im bevorstehenden Corona-Herbst trotzdem nicht kategorisch ausschließen, sieht sie allerdings als letztes Mittel, das er für sehr unwahrscheinlich halte, aber: „Wir wissen nicht, welche Varianten kommen“, hatte der SPD-Politiker Anfang Juli in der ARD-Sendung „Anne Will“ auf wiederholte Nachfrage betont. Gegenwind bekommt er unter anderem aus den Reihen der FDP und von Bundeskanzler Olaf Scholz.

In Junas Leben gibt es heute Lichtblicke: ihre neue Freundin. Sie hat sich einer Fußballmannschaft angeschlossen und einen eigenen Hund. Eine erfüllende Aufgabe, glaubt Mutter Kerstin, die sehr dazu beigetragen hat, dass es ihrer Tochter heute besser geht. Doch die Spuren, die Junas Krankheit hinterlassen hat, spürt die ganze Familie noch heute. Erst neulich vertraute die 13-jährige Schwester ihren Eltern an, wie sehr sie die Sorge um das Leben ihrer großen Schwester mitgenommen hat. Und auch mit Blick auf den Herbst wird Kerstin trotzdem bang: Wenn Schulen und Sporthallen tatsächlich wieder schließen sollten und Juna wieder ans Zimmer gefesselt wäre, dann fängt vielleicht alles wieder von vorne an.

*Namen von der Redaktion geändert

