﻿Doktorspiele im Alltag? „Völlig normal, aber es braucht Regeln“

Wie wichtig sind körperliche Rollenspiele oder Doktorspiele, wie sie auch oft genannt werden, für Kinder?

Kinder können dabei wahrnehmen, was schöne Gefühle sind, was sich gut anfühlt und was nicht. Sie vergleichen sich und ihre Körper und sie erleben, wie damit umgegangen wird, wenn sie Stopp sagen.

Welches Alter ist typisch dafür?

Ab dem Kitaalter geht es los. Aber kein Kind ist wie das andere. Es gibt Kinder die sind weniger neugierig als andere, oder können es besser verstecken. Diese Rollenspiele sind übrigens losgelöst von Geschlechtlichkeiten. Zwei Jungs können genauso körperliche Rollenspiele machen, wie zwei Mädchen. Ich betone das, weil ich es ganz oft im Gespräch erlebe, dass da durch unsere Erwachsenenbrille draufgeschaut wird und es dementsprechende Zuschreibungen gibt.

Warum sind die eigentlich ganz harmlosen Doktorspiele oft so stark sexuell konnotiert?

Weil sie meist mit Nacktheit verbunden werden und der Körper sehr detailliert erforscht wird. An dieser Stelle wird die Nacktheit von Kindern von Erwachsenen sexualisiert. Für die Kinder ist es aber etwas völlig Normales und Gutes. Aber wie für alle Spiele, braucht es auch hier Regeln. Die sind wichtig, weil die Kinder sich sonst nicht daran halten können, beziehungsweise auch gar nicht pädagogisch interveniert werden kann, wenn Dinge auch mal nicht so gut laufen.

Welche Regeln bieten einen guten Rahmen?

Es müssen Regeln sein, die die Kinder ohnehin kennen, die gar nicht unbedingt nur aufs Körperliche ausgerichtet sind, sondern bereits Teil des Alltags sind wie „Stop ist Stop!“. Das gilt für jedes Spiel, genauso wie die Regel „Hilfe holen ist kein Petzen“. Und die Murmel in der Nase ist genauso doof, wie Körperteile in andere Körperteile zu stecken. Eine Regel explizit für diese Spiele könnte aber sein: „Diese Spiele dürft ihr nur unter Kindern machen und nicht mit Erwachsenen“. In Institutionen wie in einer Kita kann es auch eine Regel sein, dass zum Beispiel die Unterhosen anbleiben.

Die Fokussierung der Erwachsenen auf das Körperliche und vermeintlich sexuelle ist das, was es so schwierig macht. Für Kinder sind körperliche Erkundungen aber genauso ein Spiel, wie alle anderen eben auch.

Beschämende Momente für alle Beteiligten

Zum Überforderungsmoment kommt es offenbar oft, wenn ein Elternteil oder eine Kita-Fachkraft auf derartige Doktorspiel-Szenen trifft. Wie verhalte ich mich richtig?

Auch bei Kindern sollte ich erst mal anklopfen und auf ein „Herein!“ warten. Und wenn ich das Gefühl habe, dass alles cool ist, dann kann ich das Spiel laufenlassen. Wenn es aber in eine Richtung geht, die ich unangenehm finde, dann kann ich eine Grenze setzen, allerdings ohne zu schimpfen. Dann sage ich: „So, jetzt ziehen wir uns alle mal wieder an“. Dann darf ich auch mal die Süßigkeitenkiste rausholen und eine Situation gut beenden, ohne ein schlechtes Gefühl zu vermitteln, weil diese Spiele eben völlig normal sind.

Dass es für uns Erwachsene vielleicht auch manchmal beschämend ist, weil wir durch unsere Erwachsenenbrille draufschauen, ist auch normal. Aber Kinder kommen viel mehr mit Sexualität in Berührung, als Erwachsene denken. Und dann ahmen sie solche Dinge nach, genauso wie sie Autofahren nachspielen. Im Zoo finden wir es ja auch witzig, wenn das eine Pferd auf das andere steigt.

Wenn sich diese Spiele in die Kita verlagern: Sind pädagogische Fachkräfte ausreichend dafür geschult, um angemessene Regeln aufzustellen?

Oft nicht. Wir haben in den Kitas immer noch zu wenig ausgebildete Fachkräfte explizit zu diesem Thema. Wir stoßen auf eine große Unsicherheit. In der Ausbildung spielt frühkindliche Sexualität oft nur am Rande eine Rolle mit der Folge, dass unsichere Fachkräfte strenger reglementieren oder auch Verbote aussprechen. Trifft die Unsicherheit der Fachkräfte dann auf die Unsicherheit von Eltern, kommt es zu genau derartigen unüberlegten Handlungen, wie es mit dem Körpererkundungsraum in Hannover der Fall war. In jeder Kita sollte der Umgang mit frühkindlicher Sexualität ein kleiner Teil des Gesamtkonzepts sein. Wichtig ist, dass Eltern in Prozesse einbezogen werden, dass die Kita sie darüber aufklärt, dass die Einrichtung das Thema frühkindliche Sexualität pädagogisch begleitet. Das Gespräch darüber kann auch im Rahmen eines Elternabends geführt werden.

Carsten Müller ist Paar- und Sexualtherapeut sowie Sexualpädagoge und arbeitet in eigener Praxis in Duisburg. Außerdem ist er Autor zweier Aufklärunsgbücher: "Von wegen Bienchen und Blümchen" (2021) und "Sex ist wie Brokkoli, nur anders" (2020). Müller ist verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter. © Quelle: Amanda Dahms

Braucht es für das Ausleben frühkindlicher Sexualität überhaupt einen eigenen Raum in Kitas, so wie es in der hannoverschen Kita angedacht war?

Nein! Für Kinder sind körperliche Rollenspiele ein natürlicher Teil ihrer Entwicklung. Das ist völlig normal und alltäglich. Und natürlich gibt es auch in Kitas Situationen, in denen Kinder sich erkunden. Aber sie werden dafür ihre Räume finden. Natürlich muss ein Kitateam das begleiten und schauen: Ist ein Raum, eine Spielecke dafür tatsächlich geeignet?

Geeignete Rückzugsräume im Privaten und in der Kita

Wann ist ein Raum geeignet?

Wenn ein Ruhebereich etwa bodentiefe Fenster hat, die von außen einzusehen sind, dann würde ich körperliche Rollenspiele dort nicht zulassen. Da muss jede Kita individuell schauen, wo die Kinder gute Rückzugsmöglichkeiten haben. Ich erlebe es oft so, dass körperliche Rollenspiele auch im Rollenspielbereich gespielt werden, etwa dort, wo eine Verkleidungskiste steht oder wo eine Höhle ist. Da haben Kinder auch das Recht, sich zurückzuziehen und nicht dauerkontrolliert oder beobachtet zu werden. Sie haben ein Recht auf Privatsphäre, auch in der Kita. Und um das zu rahmen, braucht es besagte Regeln und einen geschützten Raum, der für externe Menschen nicht einsehbar ist. Dafür muss das Kita-Personal sorgen. Aber noch mal: Es braucht keinen eigenen Sexualitäts-Raum!

Ist die ganze Aufregung um frühkindliche Sexualität und körperliche Erkundung nicht auch ein merkwürdiges Signal für die Kinder?

Wenn Kinder erleben, dass diese Spiele andere Spiele sind, dass sie nicht okay sind, dann löst das natürlich auch ein Gefühl bei ihnen aus. Wenn Sexualität und Körperlichkeit von Anfang an etwas Schamhaftes ist, hat es ein Wirkungspotenzial für die Entwicklung.

Vermutlich ist die starke Reglementierung und Auslagerung des Themas eher kontraproduktiv?

Ja. Dadurch entsteht bei den Kindern das Gefühl, dass sie solche Spiele heimlich spielen müssen. So nimmt man sich als Erwachsener die Chance, die kindliche Entwicklung von Sexualität positiv zu begleiten. Die positive Begleitung und Aufklärung dient gleichzeitig aber eben auch der Prävention von sexualisierter Gewalt. Die Kinder sind nur sprachfähig, wenn sie darüber Bescheid wissen.

Was richtig und wichtig ist: Bei dem Präventionsgedanken sind wir ganz oft beim „Nein“ und „Stopp“ sagen. Die Kinder müssen aber auch Ja sagen können, damit sie Nein sagen können. Sprich: Ich muss wissen, wie die Milch schmeckt, damit ich sagen kann, ob ich sie mag oder nicht.

Informierte Kinder treffen bewusste Entscheidungen

Die Angst vieler Eltern scheint auch zu sein, dass zu viel frühe Aufklärung das Interesse an Doktorspielen noch mal steigert.

Nach meiner Auffassung ist das nicht so. Wenn ich informierte Kinder habe, werden sie bewusstere Entscheidungen treffen können. Kinder haben ein Recht darauf, Fragen rund um Sexualität beantwortet zu bekommen und sich auszuprobieren. Ein Teil von Identität und Körpergefühl ist eben auch kindliche Sexualität, also sich selbst anzufassen, sich aber auch andere Kinder anzuschauen. Dass das nicht immer nur zuhause passiert, ist auch völlig normal.

Ich würde mir wünschen, dass Erwachsene in diesen Momenten einfach mal durchatmen und an die eigene Kindheit zurückdenken. Ich glaube, dass sehr, sehr viele damit auch eigene Erfahrungen gemacht haben. Wenn Kinder merken, dass Erwachsene keine Antworten auf ihre Fragen geben, dass das Thema Sexualität sogar verboten ist, dann wird es doch erst richtig spannend. Ich ziehe an dieser Stelle immer den Süßigkeiten-Vergleich. Wenn Kinder nie Zugang zu Süßigkeiten haben, dann ist die Gefahr viel größer, dass der Konsum irgendwann maßlos wird, als wenn sie immer mal wieder kleine Häppchen bekommen.

Gerade im Kitabereich, wo es oftmals noch zu viel körperlicher Nähe zwischen allen Beteiligten kommt, erscheint das Thema frühkindliche Sexualität besonders sensibel. Warum?

Weil Kinder immer noch unter dieser Idee von unschuldig, beziehungsweise Unschuld, gedacht werden, basierend auf der Annahme, dass sie keine sexuellen Wesen sind. Für viele Menschen beginnt Sexualität erst mit der Pubertät. Dem ist aber nicht so. Deswegen empfehlen wir als Team von der Praxis für Sexualität dem Kitapersonal auch immer ohne entsprechende Situation das Thema aktiv anzugehen und die Eltern zu informieren, dass die Einrichtung das Thema kindliche Sexualität begleitet. Am besten gelingt das durch sexualpädagogische Konzepte in den Institutionen. Wenn die Unsicherheit der Eltern auf die Unsicherheit der Pädagogen trifft, dann wird das Thema meist erst richtig groß und das muss nicht sein, weil vor allem dadurch die Kinder verunsichert werden und um die soll es doch gehen.

Eine gute Kommunikation ist offenbar der Schlüssel zu einem angemessenen Umgang mit dem Thema ...

Ja, deswegen ist es ganz offensichtlich in besagter Kita in Hannover auch so eskaliert. Die Kommunikation war offenbar nicht angemessen. Für viele Erwachsene ist es immer noch eine große Herausforderung zu verstehen, dass die kindliche Sexualität keine Erwachsenensexualität ist. Kinder sind einfach neugierig. Ihre Intention für die Spiele ist nicht die sexuelle Lust. Ihre Motivation ist total egozentrisch. Es wird kein Kind geben, das morgens die Kindergartentasche packt mit dem Ziel in der Kita ein körperliches Rollenspiel zu machen. Kinder wollen sich lediglich ausprobieren und erkunden, aber nicht in irgendeiner Art und Weise Sexualität von Erwachsenen miteinander leben.

Mehr Infos über die Arbeit von Carsten Müller und seinem Team der Praxis für Sexualität gibt es hier.





Weiterlesen nach der Anzeige

























