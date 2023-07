﻿Ein Schmerz, der nicht vergeht: Wenn der Wunsch nach einem Geschwisterkind unerfüllt bleibt

Franca Cerutti hatte bereits drei Söhne im Alter von dreizehn, elf und sechs Jahren, als sie den Mann kennenlernte, mit dem sie jetzt verheiratet ist. Bald kam der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind auf: „Ich wurde schwanger“, erzählt Cerutti, Psychotherapeutin und Host des Podcasts „Psychologie to go“. Da es ihre vierte Schwangerschaft war, sei sie relativ früh sichtbar gewesen“, erinnert sie sich. „Von meinen Patienten hatte ich schon Geschenke für das Kind bekommen.“ Doch in der zwölften Woche verlor Cerutti ihr Kind. „Ich habe die Traurigkeit über meine Fehlgeburt eine ganze Zeit lang sehr unterdrückt. Jetzt erschreckt es mich etwas, wie streng ich mit mir selbst umgegangen bin, nach dem Motto ‚Back to Business‘. Dabei war das eine schwere Zeit.“

Denn neben der Fehlgeburt war damit ein weiteres schwieriges Thema präsent: der unerfüllte Geschwisterkinderwunsch. „Es war seltsam, aber diesen Wunsch habe ich mir selbst abgesprochen“, erzählt Cerutti. „Ich glaube, das ist ein Gebot in der Gesellschaft: Man soll zufrieden sein, dankbar für das, was man hat, darf sich nicht beklagen – gerade, wenn man das klassische Familienmodell aus Mama, Papa und zwei Kindern bereits erreicht hat. Das hatte ich schon sehr verinnerlicht.“

Unverständnis und Hilflosigkeit vonseiten des Umfelds

Auch Sally Schulze weiß um das Unverständnis, das Menschen mit unerfülltem Geschwisterkinderwunsch oft begegnet. Als Psychologin und zertifizierte Kinderwunschberaterin begleitet sie Menschen durch die Kinderwunschzeit, durch die ersten Wochen einer Schwangerschaft oder auch beim Abschied vom Kinderwunsch. Wer den Wunsch nach einem weiteren Kind äußere, höre oft Sprüche wie „Sei doch dankbar, andere haben gar keine Kinder“ oder „Ach weißt du, mit einem Kind mehr hättest du auch viel mehr Arbeit!“. „So eine verbale ‚Keule‘ passt in diesem Moment aber gar nicht zur emotionalen Lage der Betroffenen, zu Trauer, Ratlosigkeit und vielen anderen Gefühlen“, sagt Schulze.

Angebrachter sei Verständnis für die individuelle Situation, die oftmals differenzierter ist als bei kinderlosen Menschen: „Es gibt Paare, die haben schon fürs erste Kind eine ellenlange Kinderwunschbehandlung hinter sich“, sagt Schulze. „Genauso gut kann es sein, dass ein Paar vom unerfüllten Geschwisterkinderwunsch kalt erwischt wird, weil das erste Kind vielleicht nur so halb geplant war, und es beim zweiten nicht mehr klappt.“ Schulzes Ansicht nach haben es Betroffene oft schwerer: „Menschen, die schon mindestens ein Kind haben, besuchen Spielplätze und Kindergartenfeste oder fahren im Urlaub in familienfreundliche Hotels“, sagt Psychologin Schulze. „Anders als kinderlose Menschen können sich Familien nicht von dieser ‚Bubble‘ distanzieren, wo immer wieder jemand schwanger ist oder jemand noch ein Geschwisterchen bekommen hat.“

Wenn nur ein Partner betroffen ist

Schwierig kann es auch werden, wenn die Partner sich unterschiedlich viele Kinder wünschen. „Es gibt zwar vorab meist eine Vorstellung von der gewünschten Familie“, sagt die Psychologin Schulze. „Aber diese Vorstellung bestätigt oder verändert sich mit jedem Kind.“ So kann sich die gewünschte Kinderzahl der Partner mit jeder Geburt auseinanderentwickeln. „Das bringt natürlich ganz viel Spannung in die Partnerschaft und ist insbesondere bei einer lang bestehenden, festen Partnerschaft erst einmal ein ganz komisches Gefühl: mit dem Menschen, mit dem man durchs Leben geht und schon so wichtige Entscheidungen in Einigkeit getroffen hat, plötzlich uneinig zu sein“, sagt Schulze.

Sie rät Paaren, den Spannungszustand zunächst zu akzeptieren, sich zu sagen: „Wir sind nicht einer Meinung – und lieben uns trotzdem. Es ist schade, dass wir jetzt unverschuldet in dieser Situation gelandet sind.“ Um einander besser zu verstehen, empfiehlt sie zudem den Besuch einer Beratungsstelle, „am besten frühzeitig, wenn das Thema noch kein rotes Tuch ist“.

Wo Betroffene Hilfe finden Verschiedene Angebote helfen während der Kinderwunschzeit oder auch beim Abschied vom Geschwisterkinderwunsch: Infos rund Ursachen, Behandlungen, finanzielle Förderung und mehr gibt es beim Informationsportal Kinderwunsch des BMFSFJ und im zugehörigen Podcast „Kinderwunschzeit“. Zertifizierte Berater und Beraterinnen in der Nähe finden Betroffene über die Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Flexibel und fundiert ist zudem die Plattform MentalStark: Sie bietet von Psychologen geleitete Online-Beratungen und -Gruppenstunden sowie eine große Bandbreite an Tutorials, Podcasts und Artikeln zu den verschiedensten Kinderwunschthematiken.

Dann gehe es darum, einen echten Kompromiss einzugehen: „Anders als bei anderen Themen gibt es keine Mitte, ein halbes Kind kann man nicht bekommen. Das bedeutet, dass einer der Partner zugunsten des anderen von seinem Wunsch zurücktreten muss“, sagt Schulze.

Dabei sind Verhandlungen durchaus erlaubt: Etwa, wenn beide Partner arbeiten und einem die Karriere wichtiger ist als ein weiteres Kind, kann der andere Partner anbieten, zurückzustecken. „Wichtig ist, dass man sich solche Konstrukte zusammen ausdenkt“, sagt Schulze. „Dann sollten beide aber noch einmal zwei Wochen darüber nachdenken dürfen, bevor sie ‚unterschreiben‘ – oder eben noch einmal weiter überlegen. Wie bei einem Zauberwürfel, bei dem man die Farben sortiert, müssen Paare mit ganz viel Geduld drehen, abwarten, überlegen, wie sich das anfühlt, vielleicht wieder ein Stück zurückdrehen.“

Fällt die Entscheidung zugunsten eines weiteren Kinds, sollte sie von beiden Partnern getragen werden: „Ein Kind zu bekommen mit dem Motto ‚Ich mach dir das Kind‘ beziehungsweise ‚ich trag es dir aus, aber nach der Geburt kümmerst du dich darum‘ – das ist nicht gut“, sagt Schulze. „Es müssen schon im Vorfeld ein gewisser Optimismus und eine Offenheit da sein. Wenn einer der Partner Angst und Verschlossenheit verspürt, kann auch nach der Geburt keine Liebe wachsen. Denn es gibt zwar kein Recht auf ein Kind – aber ein Kind hat das Recht darauf, von beiden Elternteilen versorgt und geliebt zu werden.“

Der Geschwisterkinderwunsch als Lebensaufgabe

Doch auch, wenn sich die Partner einig sind, dass sie noch ein Kind bekommen wollen, ist die Sache nicht immer einfach: „Kompliziert wird es insbesondere dann, wenn eine Schwangerschaft nur mithilfe einer Kinderwunschbehandlung möglich ist oder die biologische Uhr tickt“, sagt Schulze.

Auch bei Franca Cerutti war das der Fall – sie war zum Zeitpunkt ihrer Fehlgeburt bereits 38 Jahre alt. „Danach bin ich nicht wieder schwanger geworden“, erzählt sie. „Auch meinem Mann ging es dadurch eine Weile richtig schlecht. Er hat ja damit gar kein leibliches Kind.“ Allerdings, so sagt sie, hätten sie auch nie wirklich darüber gesprochen. „Wir hatten nur ein Gespräch mit dem Ergebnis, dass es eben nicht hatte sein sollen. Im Nachhinein wünsche ich mir, dass ich den Schmerz mehr zugelassen hätte und mehr für meinen Wunsch eingestanden wäre“, sagt Cerutti.

Heute, so sagt sie, würde sie gemeinsam mit ihrem Mann ausloten, wie weit sie für ein weiteres Kind zusammen gehen würden – und vielleicht sogar eine Kinderwunschklinik aufsuchen. Denn sie ist sich sicher: „Wenn es dann noch immer nicht klappt, kann man sich bestimmt besser von dem Wunsch lösen und eine neue Vision von einem Leben als kleinere Familie fassen.“

Auch heute, neun Jahre nach der Fehlgeburt, denkt Cerutti manchmal an die Lücke, die das nie geborene vierte Kind hinterlassen hat. „Das kann ich gar nicht verhindern, dass ich manchmal denke: ‚Es wäre jetzt so alt gewesen‘ oder: ‚Wenn es nochmal geklappt hätte, hätten wir jetzt ein Grundschulkind.‘“

„Ein unerfüllter Kinderwunsch bleibt immer ein Lebensthema“, sagt auch die Psychologin Schulze. „Die Frage ist, ob eine Familie es schafft, das konstruktiv zu überwinden und die Situation anzunehmen. Und gerade wenn die Entscheidung gegen ein weiteres Kind aktiv gefällt wird, ist es wichtig, dass die Trauer der einen Person mit unerfülltem Geschwisterkinderwunsch einen Platz in der Beziehung haben darf – in zehn, in zwanzig, in dreißig Jahren.“