Kürzungen beim Elterngeld: „Es ist eine Katastrophe für die Gleichstellung“

Frau Pausder, warum sind die Elterngeldkürzungen in Ihren Augen ein Desaster?

Weil diese Kürzungen sehr viele Menschen betreffen, und zwar nicht nur die, die aktuell Kinder bekommen, sondern auch die, die an der Schwelle zur Familienplanung stehen. Wir reden nicht von Menschen mit großem Vermögen, die geerbt haben. Sondern über die, die sich gehaltsmäßig in diesen Bereich hochgearbeitet haben. Und denen wird nicht nur das Elterngeld gekürzt, sondern gestrichen.

Ein Teil der Menschen hat auch gerade erst die Schwelle von 150.000 Euro zu versteuerndem Einkommen überschritten und konnte gar nichts zur Seite legen. Sie fallen plötzlich auf null Euro zurück. Es sind also viele Menschen, die sich dann sehr genau überlegen werden, ob sie Kinder bekommen oder den Kinderwunsch weiter verschieben werden.

Wer genau verliert durch diese Kürzung Ihrer Meinung nach?

Besonders trifft es hart arbeitende Paare, die eine gute Ausbildung haben, die viel in ihre jeweiligen Karrieren investiert haben, die nicht gerade wenig Steuern zahlen. Es sind die, die bisher alles gemacht haben, was man von ihnen erwartet hat. Die alles richtig gemacht haben, jetzt in die Familienplanungszone kommen und die nun zu hören kriegen: „Euch meinen wir nicht mehr.“ Und es ist klar, wozu das führt, denn dann bleibt in der Regel die Frau zu Hause – sie verdient meistens netto weniger – und wir fallen zurück in ein tradiertes Rollenmodell.

Für die Gleichstellung sei das kein Glanzstück, sagt selbst Familienministerin Paus.

Es ist eine Katastrophe für die Gleichstellung. Die gut ausgebildeten Frauen bekommen doch das Signal, dass sie trotz guten Gehalts, von dem sie eigentlich ihr Leben unabhängig bestreiten könnten, zu Hause bleiben sollen. Denn sie baden es auch noch aus, dass der Staat die Kita-Plätze nicht ausgebaut hat und wir de facto gar keine staatlichen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter einem Jahr in Deutschland haben. Doch für das Großziehen des Kindes, das ja auch ein Dienst an der Gesellschaft ist, bekommen sie null Euro. Es fehlt also nicht nur an finanzieller Wertschätzung, auch an gesellschaftlicher. Ein deutlich besseres Signal wäre, wenn Leistungsträgerinnen in diesem Land Kinder bekommen können und natürlich genauso dabei unterstützt werden wie alle anderen auch.

Erben werden mit hart arbeitenden Menschen verwechselt

Aber brauchen Menschen, die 150.000 Euro im Jahr verdienen, wirklich diese Subventionen vom Staat?

Der erste Reflex ist natürlich: Mensch, da kommen doch andere mit viel weniger klar, was beschwert ihr euch?! Wenn man aber tiefer eintaucht und sich anguckt, dass den Paaren weniger netto bleibt, sie in Großstädten leben, in denen die Mieten und Lebenshaltungskosten explodieren, wo aber nun mal die Unternehmen sind, in denen diese Eltern arbeiten, dann ist das schon einmal eine andere Lebensrealität.

Und wir verwechseln an dieser Stelle große Vermögen oder gar Erben mit hart arbeitenden Menschen, die von ihrem Gehalt leben. Zu Tausenden haben uns gestern Nachrichten erreicht von Menschen, die mit spitzem Bleistift ausrechnen, wie lange sie sich eine Auszeit überhaupt leisten können. Ich glaube also, es trifft eine ganz andere Zielgruppe als die, die in den Köpfen der Menschen gerade ist.

Zur Person: Verena Pausder ist Unternehmerin, Gründerin, Autorin und gilt als Expertin für digitale Bildung. Unter anderem betreibt sie den Podcast „Fast & curious“. Die 44‑Jährige lebt mit ihrem Mann und vier Kindern in Berlin. Ihre Petition „Nein zur Elterngeld-Streichung“ erreichte binnen weniger Stunden mehr als 100.000 Unterzeichnende. © Quelle: Patrycia Lukas

Trotzdem gibt es auch Kritik an Ihrer Petition. Autorin Mareice Kaiser etwa schrieb, es sei eine Debatte für Reiche und bemängelt, dass nicht mit gleichem Engagement zum Beispiel für die Kindergrundsicherung gekämpft werde – also für Maßnahmen, von denen eher Arme profitieren.

Da muss man ganz stark differenzieren. Das Elterngeld ist ein profiliertes Modell, das in massivem Maße abgerufen wird. Es ist eine Förderung, die bei den Familien ankommt. Die Kindergrundsicherung ist wahnsinnig wichtig und muss kommen. Ich bin dagegen, dass wir Eltern gegeneinander ausspielen.

Wenn wir sparen, sparen wir alle – und nicht als Erstes bei den Eltern und Familien.

Was mich stört an der Aussage von Mareice Kaiser, ist dieser Satz: Das sind Reiche. Punkt. Das greift zu kurz: Das sind Menschen, die in diesem Land Steuern zahlen, die dazu beitragen, dass wir Schwächere in der Gesellschaft unterstützen und den Sozialstaat finanzieren können. Wenn ich jetzt diese Leistungsträgerin wäre und mir wird gesagt, dass ich mich gegen diese Kürzung nicht wehren soll, dann würde ich mich schon fragen, warum ich überhaupt noch hier bleiben sollte. Das Letzte aber, was wir uns leisten können, ist, dass die, die von überall arbeiten können, gehen.

Es geht nicht um Reichenprotektionismus

Aber können Sie nicht auch verstehen, bei Forderungen all jene zu bedenken, die nicht zu den höheren Einkommensschichten zählen? Zum Beispiel, indem der Mindestbetrag des Elterngeldes raufgesetzt wird.

Natürlich. Es ist ein Unding, dass das Elterngeld seit 16 Jahren nicht angepasst wurde an die Inflation und dass gerade die Menschen, die weniger Elterngeld kriegen, damit nicht hinkommen. Das Elterngeld muss erhöht werden. Und wir können auch über Dinge wie Erbschaftssteuer sprechen. Mir geht es hier nicht um Reichenprotektionismus, sondern darum, Lösungen zu finden.

Wenn ich jetzt diese Leistungsträgerin wäre und mir würde gesagt, dass ich mich gegen diese Kürzung nicht wehren soll, dann würde ich mich schon fragen, warum ich überhaupt noch hierbleiben sollte.

Ein Vorschlag, den ich gelesen habe, war: Was, wenn die 300.000-Euro-Grenze bleibt, aber die Elternzeit nun 50:50 zwischen den Partnern geteilt werden müsste? Dann hätte man auch Ersparnis, weil nicht ab sofort Männer in gleichem Maße Elternzeit nehmen wie Frauen. Man würde damit aber auch der Gleichstellung zwischen Mann und Frau einen Dienst erweisen. Über verschiedene Lösungsideen nachzudenken und zu debattieren wäre besser als eine schnelle Streichung und die Hoffnung, dass sich keiner wehrt.

Wo sehen Sie weiteres Einsparpotenzial?

Es ist ja schon interessant, dass das Bundesfinanzministerium die Ministerien zum Sparen auffordert, und als Erstes gehen sie an die Bürgerinnen und Bürger. Wieso spart der Staat nicht in erster Linie bei sich selbst? Eine Bundeskanzleramts-Erweiterung für 600 Millionen, das wäre jetzt zweimal die Ersparnis von dem Elterngeld. Eine 30.000-Beamte große Bundesregierung, die so groß ist wie noch nie zuvor, wäre eine weitere Ersparnis. Potenzial wäre auch bei den Kosten für ein Parlament, das das zweitgrößte der Welt ist. Wir müssen weg davon, immer sofort bei den Bürgern anzusetzen, wenn der Staat an seine Grenzen kommt. Wenn wir sparen, sparen wir alle – und nicht als Erstes bei den Eltern und Familien.

Gleichberechtigung muss verteidigt werden

Innerhalb weniger Stunden hatte Ihre Petition schon Tausende Unterschriften erreicht. Aktuell sind es mehr als 330.000. Haben Sie mit dieser Resonanz gerechnet?

Nein, habe ich nicht. Aber als wir nach zwölf Stunden schon 100.000 Unterschriften hatten, hat es mir gezeigt: Das ist ein Gesellschaftsthema. Es geht dabei auch um die Frage, wie wir Vereinbarkeit von Beruf und Familie in diesem Land gestalten wollen, wie wir Gleichberechtigung verteidigen wollen und wie wir zeigen können, dass Kinder in diesem Land hochwillkommen sind, – auch wenn man ein Bruttoeinkommen von über 150.000 Euro hat.

Es gibt auch Reaktionen aus der Politik, von Christian Lindner oder Hendrik Wüst zum Beispiel, die Ihnen beipflichten.

Natürlich pflichtet die CDU mir bei. Für die Opposition ist das ein dankbares Thema. Man kann kritisieren, ohne Lösungen finden zu müssen. Mir aber geht es nicht darum, nur draufzuhauen. Ich will Lösungsvorschläge. Deswegen ist das, was Christian Lindner macht, zu kurz gesprungen. Man kann nicht erst den Vorschlag machen, beim Elterngeld zu sparen, und dann sagen: „Sorry, hab ich nichts mit zu tun.“

Meine Hoffnung ist, dass die FDP, die das Finanzministerium stellt, gemeinsam mit Familienministerin Paus nach Möglichkeiten zum Einsparen sucht. Und wenn man dann nicht auf diese 290 Millionen kommt, kann man immer noch darüber nachdenken, die Elterngeldschwelle abzusenken. Aber nicht gleich auf 150.000 Euro, denn das trifft eine ganz andere Klientel.

Wie geht es für Sie weiter?

Dieses Thema ist zu wichtig, als dass es eine Eintagsfliege sein sollte. Heute war Kabinettssitzung, in den Bundestag kommt der Haushalt im Herbst. Es wird also weiter darum gehen, nach Lösungen zu suchen: Welche Töpfe gibt es noch? Können wir überhaupt einmal für Transparenz sorgen? Im Familienministerium sind 90 Prozent des Haushalts eigentlich schon zementiert, also verteilt, bevor wir a gesagt haben. Was haben wir überhaupt für Spielmasse und sind wir damit noch handlungsfähig in Zukunft? Und wie kann man entbürokratisieren? Das wird harte Arbeit, ist aber besser als der Vorschlag aktuell.

