Existenzangst in der Elternzeit: Wenn das Geld für Windeln nicht mehr reicht

An den Moment des Schwangerschaftstests erinnert sich Merve Neubauer* noch genau. „Oh Mist!“, rauscht es ihr durch den Kopf. Merve steht kurz vorm Abschluss ihres dualen Studiums, den Anschlussvertrag beim neuen Arbeitgeber schon in der Tasche. Ihr Partner Michael hingegen muss die Nachricht noch verdauen, dass sein Betrieb in Kürze schließen wird. Die Perspektive der jungen Familie: düster. „Du willst dich eigentlich auf dein Kind freuen“, sagt die 28-Jährige. „Aber die ganze Zeit fragst du dich: Kann ich mir diese Familie überhaupt leisten?“

Kurz nach dem positiven Testergebnis tippen sie Zahlen in den Elterngeld-Rechner, überlegen, wie schnell sie heiraten können, um Steuerklassen zu wechseln, wo vielleicht doch noch ein paar Euro im Monat gespart werden können. Und immer wieder die Frage: Wie soll das nur gehen?

Sorgen, die viele Eltern in Deutschland teilen. Vor diesem Hintergrund ist es keine Überraschung, dass die Petition von Sandra Runge und ihren beiden Mitstreiterinnen schon nach wenigen Tagen den Schwellenwert von 50.000 Unterschriften erreicht hatte und nun am 3. Juli im Petitionsausschuss des Bundestages diskutiert wird.

Seit der Einführung gab es keine Anpassung

In ihrem Appell „Elterngeld hoch“ fordern die drei Frauen eine Elterngelderhöhung um 35 Prozent, einen regelmäßigen Inflationsausgleich und eine Anpassung der Mindest- und Höchstsatzgrenzen. „Seit der Einführung des Elterngeldes vor 16 Jahren sind die Sätze nie angehoben worden“, kritisiert Anwältin Runge. „Die Kosten für Familien aber sind enorm gestiegen.“ Viele Eltern hätten heute deutlich weniger in der Tasche, einigen fehle sogar das Geld für ihren Lebensunterhalt.

„Andere Sozialleistungen werden auch geprüft, aber wo ist die Entwicklung für Familien?“, fragt Runge. Zumal der Mindestbetrag mit 300 Euro sogar noch unter dem Bürgergeld von 502 Euro und damit dem Existenzminimum läge. Allein aufgrund der Inflation seien die Mindest- und Höchstbeträge heute ein Viertel weniger wert als noch vor 16 Jahren. „Die Elternzeit droht damit zum Armutsrisiko zu werden und führt für viele Familien zum Wohlstandsverlust“, sagt die Anwältin.

Elterngeld erklärt So ist es aktuell: Die Höhe des Elterngeldes bemisst sich prozentual an dem Nettomonatseinkommen der zwölf Monate vor Geburt des Kindes. Es beträgt mindestens 300 und maximal 1800 Euro. Welcher Prozentsatz angesetzt wird, variiert: Bei geringem Einkommen kann bis zu 100 Prozent des Nettoeinkommens ausgezahlt werden, bei Nettoeinkommen über 1200 Euro beträgt der Lohnersatz 65 Prozent. In ihrer Petition fordern Sandra Runge, Daniela Weckmann und Nancy Koch eine Erhöhung des Elterngeld-Höchstbetrages um 35 Prozent, eine weitergehende Erhöhung der Ersatzraten, einen armutsfester Mindestbetrag sowie einen regelmäßigen Inflationsausgleich.

Dabei sollte das 2007 eingeführte Elterngeld als finanzielle Stütze junge Erwachsene ermutigen, Familien zu gründen, Männer stärker in die Fürsorgeverantwortung bringen und gerade Müttern den Weg zurück in die Erwerbsarbeit sichern. Doch dieser Plan scheint selbst für viele Familien aus der gesellschaftlichen Mitte so nicht aufzugehen.

„Der finanzielle Druck ist so groß, dass viele Eltern überlegen, ob sie überhaupt noch weitere Kinder bekommen sollen“, erzählt Runge. „Oft werden in der Elternzeit Rücklagen aufgebraucht und ein weiterer wichtiger Punkt: Das geringe Elterngeld schafft Abhängigkeiten. Vor allem für Frauen.“ Aber auch für Männer sei eine Erhöhung des Elterngeldes relevant, glaubt Runge. Schließlich gäben sie in Studien immer wieder an, sich mehr in der Familie engagieren zu wollen – wären da nicht die finanziellen Einbußen.

Am Ende bleibt oft nur das klassische Modell

So auch bei Familie Braun. „Das letzte halbe Jahr war eine Zerreißprobe für unsere Beziehung“, sagt Caroline Braun. Im September ist sie erneut Mutter geworden. Zuvor arbeitete sie im Sozialdienst, ihr Mann ist selbständig in der Unternehmensberatung tätig. Gerne wäre auch er als Vater länger in Elternzeit gegangen.

Das Problem: Als Selbstständiger zahlt er in die private Krankenversicherung ein, sorgt für seine Rente vor. Allein für diese Zahlungen hätte er den Großteil seines Elterngeldes aufwenden müssen. Hinzu kommen alle anderen laufenden Kosten, etwa die 1200 Euro Miete für die Vier-Zimmer-Wohnung. Nicht im schicken Nobelviertel einer Großstadt, sondern im Sauerland.

Caroline Braun nimmt daher allein die Elternzeit. Ihr Mann versucht, mit Jahresurlaub zumindest ein paar Wochen am Stück präsenter in der Patchworkfamilie zu sein. Trotzdem bleibt ihm das Gefühl, nicht genug zu sein, weder auf der Arbeit noch zu Hause. „Es macht mich so wütend“, sagt die 35-Jährige. „Wir wollten immer gleichberechtigt leben. Mein Mann wollte ein präsenter Vater sein und nicht nur den Familienernährer spielen. Jetzt kommt er jeden Abend nach Hause und stellt frustriert fest, wie wenig er von unserem Sohn mitbekommt. Und wir haben eben doch das klassische Modell zu Hause.“

Eine Frage der Wertschätzung von Care-Arbeit

Zu wenig da zu sein – ein Gefühl, das auch Raphael Blümmel kennt. Sieben Tage Urlaub hatte er zur Geburt. Seit dem achten Lebenstag seines Kindes kümmert er sich wieder um die Kinder anderer Eltern. Der 33-Jährige ist Erzieher. Um sich um seine Familie zu kümmern, dazu fehlte das Geld. Wäre er in Elternzeit gegangen, hätte er nicht einmal den Unterhalt für seine beiden älteren Töchter bezahlen können, sagt Raphael.

Zur Person: Sandra Runge ist Anwältin, Autorin und zweifache Mutter. Mit ihrer Initiative Pro Parents hat sie sich dafür stark gemacht, Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal ins Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufzunehmen. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin. © Quelle: Mano Wolf

Ohne Elternzeit fehlt er jedoch zu Hause, im Wochenbett der Frau, beim Baby. „Damit geht es mir natürlich nicht gut“, so Raphael. Sein Lösungsvorschlag: Das Geld, das der Staat für einen Kita-Platz ausgibt, sollte den Eltern ausbezahlt werden, wenn sie ihr Kind zu Hause betreuen. „Nur dann hätten wir echte Wahlfreiheit und könnten auch die Qualität in den Kitas erhöhen“, glaubt der Erzieher.

Die Höhe des Elterngeldes sei auch eine Frage der Wertschätzung von Care-Arbeit, sagt Anwältin Runge, und der Arbeit am Menschen. Doch schon mit der Einführung des Elterngeldes vor 16 Jahren sind auch Debatten über Latte macchiato trinkende Mütter und subventionierte Zweimonatsweltreisen für Väter entbrannt. Der Vorwurf: Eltern nutzen das Geld vom Staat, um sich ein gutes Leben zu gönnen.

„Fix und fertig“ ins Berufsleben

Das mag es vereinzelt geben, sagt Merve Neubauer, doch sie kann darüber nur müde lachen. Auch wenn sie immer wieder betont, dass es anderen noch schlechter gehe, andere noch weniger Geld bekämen, macht sie daraus keinen Hehl: Ihr Elterngeld in Höhe von 1017 Euro sei zum Leben schlicht zu wenig. Allein die Miete für dreieinhalb Zimmer beträgt 770 Euro. Für seinen neuen Job arbeitet Michael am Küchentisch. Die Kinder aus seiner früheren Beziehung sind jedes zweite Wochenende da. Ein eigenes Zimmer haben sie nicht. Urlaub im Sommer ist nicht drin. Wenn es gut läuft, mal ein Eis für die Großen. Auto und Netflix, das sei der Luxus, den sie sich gönnt.

Zu den reinen finanziellen Sorgen käme aber noch etwas anderes: der Druck, es besonders gut machen zu müssen. Biobeikost, sicherster Autositz, bester Kinderwagen, dieses Lammfell, jene Öko-Wundschutzcreme. „Überall siehst und hörst du, worauf du alles achten sollst“, sagt die junge Mutter. „Und natürlich willst du für dein Kind auch das Beste. Aber manchmal denke ich schon beim Wickeln: Oh nee, nicht noch eine Windel. Wir reden also nicht über Luxus.“

Die ganzen Sorgen seien eine große Belastung, sagt Merve. Auch der Ausblick auf ihren neuen Job helfe da gerade wenig. „Die Monate jetzt sind hart. Dann muss ich ab August meine Tochter mit wenigen Monaten in die Kita geben. Ich will das nicht, aber ich muss, weil es anders nicht geht. Ich starte also schon fix und fertig ins Berufsleben.“

Mehr Informationen zu Sandra Runge und ihrer Initiative Pro Parents finden Sie hier.

*Namen geändert