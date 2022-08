Die Pubertät beginnt nicht erst in dem Moment, von dem an Bartflaum, Körperbehaarung und Pickel sprießen: Tatsächlich zeichnet sie sich oft schon in der Grundschule ab. Pubertätsexperte und Kabarettist Matthias Jung verrät, warum die Phase so wichtig für die Eltern-Kind-Beziehung ist.

Herr Jung, ein pubertierendes Grundschulkind, kann das überhaupt sein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Pubertät beginnt mit Hormonen: Testosteron bei Jungs, Östrogen bei Mädchen. Körperliche Veränderungen nehmen wir noch nicht wahr, da ist das Kind immer noch der kleine Junge oder das süße Mädchen. Aber es ziehen die ersten dunklen Wolken auf.

Was passiert da genau?

Man kann es sich so vorstellen: Das Kind tritt aus dem „Familienklumpen“ hervor. Es begreift auf einmal, dass es ein Teil der Familie ist, aber da raus muss – als eigenes Ich, das seinen eigenen Weg gehen, eigene Entscheidungen treffen, sich ausprobieren muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut ist Verständnis für die Umbauarbeiten im Gehirn.

Gibt es typische erste Signale?

Das Kind stellt alles infrage, nur nicht sich selbst. Für die Eltern bedeutet das, dass sie den umgekehrten Weg nehmen, „from hero to zero“ sozusagen: Sie sind plötzlich keine Superhelden mehr, sondern immer unfair und gemein. Die Zeichen stehen auf Konfrontation: Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, es wird diskutiert über alles Mögliche.

Ansonsten ziehen sich Jungs meist verbal zurück, nach dem Motto: Subjekt, Prädikat, Objekt, jede Woche eins. Mädels sind dagegen eher am Quasseln. Oft in Momenten, in denen man es gerade nicht gebrauchen kann.

Und gleichzeitig steht der Nachwuchs in der Vorpubertät noch mit einem Bein in der Kindheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genau, die Pubertät flackert sozusagen auf. Am Tag sind sie eher eigenständig und ziehen sich von den Eltern zurück. Oft werden die Kinder abends wieder zum Kind und wollen kuscheln – wie so „Kuschelvampire“.

Warum ist die Phase zwischen acht und zwölf so wichtig für die darauffolgende „richtige“ Pubertät?

Das Vorglühen entscheidet, wie die Party wird: Wenn die Kinder früh üben, in der Gruppe oder mit Mama und Papa klarzukommen, haben es Eltern während der eigentlichen Pubertät leichter. Denn wenn die Kämpfe wegen des Smartphones, der Bildschirmzeit und Zimmer aufräumen früh stattfinden, sind die Standpunkte klar. Und in der Vorpubertät gibt es noch Momente, in denen man an die Kinder rankommt. Die Werte, die die Eltern jahrelang vorgelebt haben, sind noch intakt. Das erleichtert die Diskussion.

Zur Person: Matthias Jung studierte Pädagogik und arbeitete dann als Autor für TV-Shows wie „TV Total“ und die „heute show“. Seit 2005 steht er regelmäßig als Kabarettist auf der Bühne, tritt in verschiedenen Radiosendungen auf und hält Vorträge rund um Familie und Pubertät. Im Frühjahr ist sein Buch „Erziehungsstatus: kompliziert“ erschienen, ein humorvoller Ratgeber für die Vorpubertät. Jung hat eine fünfjährige Tochter und einen elfjährigen Sohn. © Quelle: Edel Books

Und was hilft in weniger guten Momenten, etwa wenn das Kind gerade ausrastet?

Als erstes: atmen! Wer nicht geglaubt hat, dass er die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs Jahre später noch mal braucht, wird es jetzt merken. Und dann sollten Eltern sich klarmachen: Wenn das Kind herumschreit oder uns Beleidigungen an den Kopf knallt, braucht es gerade so viel Hilfe. Mein Motto: Nicht persönlich nehmen. Sie machen nichts gegen uns, sondern viel für sich. Gut ist Verständnis für die Umbauarbeiten im Gehirn. Das dient zwar nicht als Entschuldigung, aber als kleine Erklärung und Beruhigung. Eltern können ihrem Kind auch sagen: „Mir geht es so und so damit. Ich komme da gerade nicht weiter, wie siehst du das, hast du eine Idee dazu?“ Wenn man gemeinsam Lösungen verhandelt, nimmt das Kind sie eher an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eltern denken da gerne mal, dass sie alles falsch gemacht haben. Zu Recht?

Nein. Wenn Kinder so stark rebellieren, hat man in den ersten Jahren alles richtig gemacht. Ein Kind traut sich nur dann zu rebellieren, wenn es eine gute Bindung zu den Eltern hat, wenn es sich wohlfühlt und weiß, es hat immer Halt, einen sicheren Hafen.

Ganz generell: Wie gelingt es, eine gute Beziehung beizubehalten?

Eltern sollten nicht von oben herab diktieren und bei schwierigen Situationen bestrafen. Sondern sich klarmachen: Mein Kind will sich gerade an mir „abarbeiten“, sehen, wie ich reagiere, daraus lernt es ganz viel.

Auch andere Leute haben Pfandflaschen im Kinderzimmer, mit denen man nach dem Abgeben Teneriffa buchen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich empfehle: auf Augenhöhe mit den Kindern reden, viel zuhören und – ganz, ganz wichtig – sie immer ernst nehmen, egal, um was es geht. Auch wenn einem die Sorgen lächerlich erscheinen, sind sie für die Teenager in diesem Moment gerade wichtig.

Es hilft, an die eigene Pubertät zu denken. Und daran, dass man nie alleine ist. Auch andere Leute haben Pfandflaschen im Kinderzimmer, mit denen man nach dem Abgeben Teneriffa buchen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Was raten Sie bei typischen Konfliktthemen wie Schulnoten, Bildschirmzeit, Haare färben oder Tattoos?

Dass die Noten abrutschen, ist normal. Meines Erachtens nimmt das Thema in vielen Familien zu viel Raum ein – auch weil es für die Teenies in dem Moment überhaupt nicht wichtig ist. Abschlüsse und Jahrgänge lassen sich nachholen. Und den Zeitpunkt, ab dem die Kinder wieder mehr für die Schule machen, bestimmen nicht die Eltern, sondern die Kinder.

Beim Thema Smartphone sollte frühzeitig geklärt werden, wie es in der Familie gehandhabt werden soll und das dann vorgelebt werden: etwa „Handy weg beim Essen“ oder „kein Handy, wenn die Kinder da sind, es sei denn, der Chef ruft gerade an“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorpubertät bedeutet, anfangen loszulassen.

Haare färben: warum nicht? Bei Tattoos rate ich, das Kind das Motiv aufmalen und als Poster ins Zimmer hängen zu lassen und zu sagen: „Wenn du das in einem Jahr noch toll findest, reden wir noch mal drüber.“ Meist hat sich das dann von selbst erledigt.

Und wie gehen Eltern richtig mit dem Thema Sexualität um?

Grundsätzlich geben die Teenager das Tempo vor. Meiner Erfahrung nach passiert das gerade bei Mädels automatisch, bei denen die Verbindung zur Mutter oft enger ist als zwischen Vater und Sohn. Manche Mütter werden kreativ. Etwa wenn die erste Periode kommt, überreichen sie ein Geschenkepäckchen mit allem, was den Übergang zur Frau darstellt, so wie Tampons, Binden, Rasierer, Parfüm.

Als Papa würde ich dem Sohn ein Gespräch einmal anbieten. Aber nicht mehrmals, denn da entsteht schnell ein Schamgefühl. Oft haben Jungs auch eine andere Idee, sie suchen sich Infos selbst mit Freunden raus, so wie früher aus der Bravo.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist die wichtigste Erkenntnis?

Vorpubertät bedeutet, anfangen loszulassen. Für die Eltern ist sie auch eine Chance, mehr Zeit allein oder zu zweit zu finden. Und: Die Kinder kommen zurück. Die Zeit sorgt dafür, wenn irgendwann jedes einzelne Pubertätsthema abgearbeitet ist, dass es Klick macht und am Ende ein großartiger Erwachsener da steht.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter