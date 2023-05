﻿Für die Frau lebensverändernd, für den Mann nur ein Job? „Vater sein ist etwas, um das man kämpfen muss“

Herr Prüfer, laut aktuellem Väterreport wünscht sich etwa jeder zweite Vater in Deutschland eine partnerschaftliche Aufgabenteilung von Familie und Beruf. Trotzdem gelingt das nur bei etwas mehr als jeder zehnten Familie. Warum?

Ein Aspekt mag die Bequemlichkeit der Väter sein. Wir alle wissen mittlerweile, dass Care-Arbeit keine 40-, sondern eher eine 70-Stunden-Beschäftigung ist. Da fallen dem einem oder anderen neuen Vater vielleicht doch die Vorzüge der alten Rollenteilung ein. Zum großen Teil liegt es aber sicher an der mangelnden Absprache zwischen den Partnern. Die Partner sind ja mit der Lage oft nicht zufrieden. Wenn man die Väter später fragt, sagen diese oft, sie hätten gern mehr Kontakt zu ihren Kindern gehabt. Und die Mütter hätten gern noch etwas anderes gesehen als die Welt vom Spielplatz aus.

Die Diskussion, in der sich die Partner über ihre Vorstellungen austauschen, wie man sich langfristig die Aufgaben teilt, wird meist nur rudimentär geführt oder bleibt einfach aus. Denn in der Phase, in der man sie führen kann – während ein Kind unterwegs ist –, denken viele Eltern: „Ach, wir beide haben uns so lieb, dann kommt da dieser Schatz auf uns zu, der uns beflügeln wird, da wird sich alles schon richten.“

Bei Ihnen war es ähnlich. Nach der Geburt Ihrer ersten Tochter arbeiteten Sie Vollzeit, während Ihre damalige Freundin zu Hause blieb. Scheiterte daran die Beziehung?

Die Beziehung zur Mutter meiner ersten Tochter scheiterte an vielen Faktoren, aber bestimmt war einer auch die klassische Rollenverteilung. Als ich bei meinem zweiten Kind von meiner kommenden Vaterschaft erfuhr, redeten meine damalige Freundin – heute Frau – und ich direkt über alles. Ich sagte ihr: „Aus dem Job rausgehen, das geht für mich nicht. Das ist echt wichtig für mich, ich könnte da jetzt meine erste Führungsposition haben. Und ich bin bei so was auch ein harter Verhandlungspartner.“ Da schaute mich meine Partnerin entgeistert an und fragte mich, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe und machte mir sehr deutlich, dass sie keinen Bock hatte, ihre eigene Karriere an den Nagel zu hängen, damit ich mich voll entfalten könne. Damit hatte ich gar nicht gerechnet oder auch nur darüber nachgedacht. Damit war die Stimmung erst einmal im Eimer – was aber gut war.

Warum war diese Auseinandersetzung so wichtig?

Der Paartherapeut Wolfgang Schmidtbauer sagte einmal, dass die traumatischsten Jahre für junge Familien die ersten zwei Jahre mit Kindern sind. Weil alles, was das Paar zusammengehalten hat, etwa die gemeinsamen Tätigkeiten oder die Erotik, erst einmal flöten geht. Und wenn die Frau zu Hause bleibt, während der Mann arbeitet, vertieft sich der Graben zwischen den Partnern. Man muss sich als Paar schon sehr gut an den Händen halten, sich gemeinsame Ziele setzen und sich gegenseitig in den Rollen unterstützen, damit das nicht schiefgeht.

In vielen Fällen passiert dann aber genau das. Den Frauen fehlt die Unterstützung der Partner, die sagen müssten: „Ich trete auf die Bremse, jetzt bist du dran.“ Das ist eine Aufgabe, an der Paare häufig scheitern, weil sie sie gar nicht als etwas begriffen haben, das sie bewältigen müssen.

Wie haben Sie und Ihre Frau sich geeinigt – und wie war das für Sie?

Erst ist meine Frau ein halbes Jahr zu Hause geblieben, dann bin ich aus dem Job gegangen. Dadurch habe ich erst erfahren, was das für eine tolle und wichtige Zeit ist, die man allein mit dem Kind hat. Ich merkte, dass dieses „Mama kann alles am besten“ und „Es gibt Sachen, da muss einfach die Mutter her“, einfach nicht stimmt. Es war auch total anstrengend, körperlich und nervlich. Es war herausfordernd auf vielen Ebenen und oft frustrierend: Etwa weil es für Kleinkindprobleme nicht die eine Lösung gibt und selbst wenn eine einmal funktioniert hat, heißt es nicht, dass sie beim nächsten Mal wieder funktioniert.

Und es war auch einsam, weil Männer nicht geübt sind darin, sich Netzwerke aufzubauen. Der Vater, der Elternzeit macht, zieht das in den allermeisten Fällen durch, wie er alles andere eben so durchzieht, er macht das zu seinem Projekt, bleibt aber allein. Ich war zum Beispiel auch beim Babyschwimmen. Da war auch ein anderer Vater, aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen zu sagen: „Hallo, ich bin Tillmann, das ist meine Lotta, lass uns doch mal zusammen den Kinderwagen um den Block schieben und über unsere Gefühle sprechen.“ Ich hatte nur geschaut, ob er mit seinem Baby besser babyschwimmt als ich, weil ich ihn sofort als Konkurrenz gesehen habe.

Welche Unterschiede gibt sonst noch zwischen der Mutter- und der Vaterrolle, vor allem aus gesellschaftlicher Sicht?

Für Frauen ist Mutterschaft lebensverändernd. Für die Väter ändert sich hingegen nicht viel. Das hat man gut an Annalena Baerbock gesehen: Es gab eine riesige Diskussion, was aus den zwei Kindern wird, wenn sie jetzt in der Weltgeschichte herumfährt. Der zur gleichen Zeit gestartete Robert Habeck hat vier Söhne, und es wurde nicht gefragt: Wie macht der das eigentlich mit seinen Kindern? Er wird gesellschaftlich noch nicht einmal als Vater reflektiert, nur als Mann. Wenn ich Papa werde, bringt mir das gesellschaftlich keine Verantwortung, es wird nicht als Teil meiner Persönlichkeit angesehen.

Wie wirkt sich das aus?

Für viele Väter ist das Vatersein vor allem ein Job. Aber Vater sein, das macht man nicht so nebenher für die Partnerin oder für Instagram, damit man was zu posten hat. Vater sein ist keine Dienstleistung, die man irgendwo abgibt und dafür ein Sternchen bekommt, keine Checkliste, bei der Superväter ihre Haken setzen können.

Vater sein ist dein Leben. Es ist etwas, das einem auf der einen Seite geschenkt wird, indem dieses Kind da ist. Auf der anderen Seite ist es etwas, für das man kämpfen muss, das man sich nehmen muss. Vaterschaft ist etwas, das mit der Geburt eines Kinds beginnt und mit dem eigenen Tod endet. Wir sind ein Leben lang Väter – aber nicht ein Leben lang Väter, die das Geschick der Familie in der Hand haben. Meine Tochter Lotta wird jetzt 18 und geht für ein freiwilliges soziales Jahr nach Paraguay und ich merke: Das Kind wird selbstständig und ich werde immer weniger wichtig. Und schon kehrt sich die Abhängigkeit um.

Das müssen Sie genauer erklären ...

Das heißt: Als Vater habe ich ein Zeitfenster von etwa 20 Jahren, in denen ich bestimmen kann, wie das Verhältnis für die vielen, vielen Jahre sein wird, in denen das Kind immer noch mein Kind ist, aber nicht mehr die Beine unter meinen Tisch streckt. Und wenn es einem nicht gelungen ist, in dieser Zeit ein fester Referenzpunkt zu sein, läuft man der Sache nur noch hinterher. Wenn wir uns mehr vergegenwärtigen würden, wie fahrlässig diese Zeit vergeudet wird, mit Jobs, in denen wir letztlich ersetzlich sind – wenn es dafür mehr Bewusstsein gäbe, gäbe es auch mehr Engagement.

Deshalb sollten Väter nicht beleidigt reagieren, wenn heute neue Anforderungen an sie gestellt werden. Und dies vor allem nicht als eine weitere Ausformung der Emanzipationsbewegung sehen, der man sich als moderner Mann nun irgendwie beugen muss. Stattdessen sollten sie sich an der weiblichen Emanzipation ein Beispiel nehmen. So wie Frauen dafür gekämpft haben, ihre Rolle in der Gesellschaft selbst bestimmen zu können, müssen sie es heute auch tun. Die größte Chance, die Männer haben, ist, den Ball der Emanzipationsbewegung aufzunehmen – eine Chance, die sie mit beiden Händen greifen müssen.