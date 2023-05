﻿GPS-Tracker für Kinder: Ich folge Dir, wohin Du auch gehst

Es kann viel passieren, wenn der Nachwuchs allein unterwegs ist. Deshalb werden Tracking-Tools immer beliebter, mit denen Eltern jeden Schritt und Tritt ihrer Kinder digital nachvollziehen können. Ist das ein Segen für die Sicherheit oder doch eher ein Fluch?

Plötzlich ist er weg. Kurz zuvor schauen Mutter und Kind gemeinsam den Tieren mit den langen Hälsen zu, Sekunden später ist der Kleine verschwunden. Was als kurzer Schreckmoment beginnt, entpuppt sich als Zeit der Verzweiflung. Beim Zoo-Besuch bleibt das dreijährige Kind irgendwo zwischen dem Giraffengehege und dem Löwenkäfig auf der Strecke. Erst systematisch, dann panisch sucht die Mutter nach dem Jungen, der in dem gut besuchten Tierpark in einem unbeobachteten Moment davonläuft. Überall hat sie nachgeschaut, Besucher gefragt, Zoomitarbeiter benachrichtigt – doch der blonde Knirps ist wie vom Erdboden verschluckt. Lange, sehr lange eineinhalb Stunden später kommt er an der Hand einer jungen Tierpflegerin mit verheultem Gesicht seiner ebenso aufgelösten Mutter entgegen.