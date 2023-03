﻿Jung, weiblich, handgreiflich: Warum und wie Mädchen Gewalt ausüben

Wenn Mädchen gewalttätig werden, entspricht das nicht dem typischen Rollenbild. Doch längst ist klar: Auch Mädchen können aggressiv sein, zuschlagen, sich prügeln, sogar töten. Das zeigt etwa der Fall Luise. Zwei Psychologinnen erklären, wie es zur Mädchengewalt kommt und warum sie anders ist als Gewalt unter Jungen.

Über Freudenberg hängt am Mittwoch ein Schleier der stillen Trauer: In der kleinen evangelischen Kirche der nordrhein-westfälischen Stadt haben sich Angehörige und Freunde der zwölfjährige Luise versammelt, um von ihr Abschied zu nehmen. Sie war Tage zuvor von zwei etwa gleichaltrigen Mädchen getötet worden. Die Polizei hatte ihren Leichnam in einem Waldstück gefunden. Eine Obduktion in der Uniklinik Mainz hatte später ergeben, dass Luise brutal erstochen worden war. Die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen hatten zahlreiche Messerstiche nachweisen können, an denen die Zwölfjährige in der Folge verblutet war.