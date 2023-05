﻿„Ich will Eltern den Druck nehmen, immer die beste Show zu machen“

Herr Maas, anhand Ihrer Studien und Befragungen zeichnen Sie ein recht eindeutiges Bild von Eltern der Generation Y: Diese füllen jede freie Minute mit Aktivitäten, planen perfekte Motto-Geburtstage und versuchen, den Kindern alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Warum?

Den Eltern ist das erst einmal gar nicht so bewusst: Aber viele von ihnen gehen heute sehr kognitiv und maximalorientiert an Erziehung ran, nach dem Motto: je mehr Förderung, je mehr tolle Erlebnisse, desto mehr Output, desto besser und erfolgreicher das Kind im späteren Leben. Gleichzeitig haben Eltern viel mehr Ängste, etwas falsch zu machen.

Woher kommt diese Einstellung?

Viele spüren einen enormen gesellschaftlichen Druck, wie das Familienleben, Eltern und Kinder scheinbar zu sein haben. Zudem haben wir heute noch nie dagewesene Möglichkeiten zu vergleichen: Durch soziale Medien bzw. den WhatsApp-Status sehen wir permanent, was andere Eltern mit ihren Kindern alles machen. Und da sehen wir natürlich nur positive Dinge. Oder wenn das Kind Geburtstag feiert, haben Eltern den Druck, dass der Geburtstag mindestens genauso toll sein muss wie der anderer Kinder. Den Eltern ist oft gar nicht bewusst, dass es dabei am Ende gar nicht mehr so sehr um das Kind selbst geht – sondern um das Gefühl, mithalten zu müssen.

Zudem sind heute viele Kinder länger im Kindergarten als die Eltern bei der Arbeit. Viele Eltern versuchen das am Wochenende zu kompensieren, indem sie möglichst viele Aktionen mit den Kindern machen. Dabei unterschätzen sie, dass das Kinder anstrengen kann, sie bei vielen schnellen Aktionswechseln nicht mehr hinterherkommen und in Summe gar keine Auszeit mehr haben.

Was ist die Folge davon?

Arbeit, Karriere, Selbstverwirklichung, dem Kind das Maximale bieten – das arbeiten Eltern gerne wie eine Checkliste ab. Das funktioniert aber nicht, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Eltern versuchen sich dann im Multitasking. Aber wir können nicht Dinge parallel mit jeweils hundertprozentiger Aufmerksamkeit machen. Das sorgt dafür, dass wir uns um mindestens eins der Dinge nicht mehr vernünftig kümmern können – oft zu Ungunsten der Kinder.

Erlernte Hilflosigkeit

„Sich vernünftig kümmern“, was bedeutet das eigentlich?

Eltern haben oft das Gefühl, dass sie ihre Kinder entertainen müssen. Aber Kinder können sich selbst beschäftigen. Eigentlich müsste man Kindern nur einen vernünftigen Rahmen geben, in dem sie sich austoben können. Aber das machen viele Eltern schon lange nicht mehr.

Stattdessen lernen Kinder heute, dass da ständig jemand ist, der sich ihnen anpasst. Und wenn die Umgebung das nicht mehr leisten kann, sind noch die digitalen Geräte da. Das heißt, ein Kind wird schwerer lernen, die Umwelt aktiv mitzugestalten. Und das kann zu einer erlernten Hilflosigkeit führen und am Ende Depressionen begünstigen. Es kann die Resilienz mindern, also die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen klarzukommen. Die Kinder werden bequemer, nicht etwa produktiver. Im Extremfall lernen sie: Wenn mir dann langweilig ist, bin nicht ich schuld – sondern meine Eltern sind es.

Zur Person: Rüdiger Maas ist Diplompsychologe und Generationenforscher sowie Gründer des Instituts für Generationenforschung. Auf den Spiegel-Bestseller „Generation lebensunfähig“ folgte jetzt sein Buch „Glücklich durch Frust: Warum Langeweile und Widerstände unsere Kinder stark machen“ (GU Verlag, 240 Seiten, 17,99 Euro). Die Erkenntnisse, die Maas darin gewinnt, beruhen auf Studien und Befragungen von Eltern, Erziehern und Pädagogen. © Quelle: privat

Wie oft greifen Eltern bei Längen auf das Tablet oder Smartphone zurück und wie wirkt sich das aus?

Je bildungsferner die Menschen, desto höher im Schnitt die digitale Bespielung. Meist geht ein Wunschdenken damit einher: dass die Kinder schneller und besser in der digitalen Welt zurechtkommen. Was de facto passiert, ist, dass schon Kinder unter 15 extreme Inhalte konsumiert haben: extreme Pornos, Hinrichtungen, Kriegserlebnisse. Eine Folge ist auch, dass Kinder oft abends heimlich schauen, wenn die Eltern es nicht regulieren, und dadurch enorme Schlafstörungen entwickeln können.

Langeweile als etwas Positives sehen

Warum raten Sie, Kindern Momente der Planlosigkeit und Langweile zu ermöglichen?

Ein Kind, dem langweilig ist, muss aus Nichts etwas erschaffen – etwa neue Spiele erfinden. Das fördert die Kreativität, die intrinsische Motivation und die Empathie. Auch für das Selbsterlebnis, die Selbstregulation, Impulskontrolle und Frustrationstoleranz ist es wichtig, Langeweile zu erleben.

Eltern empfinden Situationen der Langweile trotzdem erst einmal als beunruhigend. Wie können sie damit umgehen?

Eltern sollten anfangen, Langeweile als etwas Positives zu sehen. Und ihren Kindern beibringen, sich zu freuen: „Mir ist langweilig, toll! Jetzt überlege ich, was ich alles machen könnte. Ich bin schon ganz gespannt, was dabei herauskommt.“ Dann kann die intrinsische Motivation einsetzen, das Kind kann die Optionen vorgeben. Wenn das Kind sich damit schwer tut, können Eltern zum Beispiel fragen: „Warum ist dir langweilig? Was könntest du denn jetzt selbst machen?“

Eltern müssen geduldig sein und warten, bis die Kinder selbst eine Idee haben. Sie können anbieten, mit dem Kind zu spielen – sollten aber keine Vorschläge machen! Denn damit lernen Kinder keine Kreativität, sondern erfahren: Nicht du entscheidest, sondern dir wird eine Auswahl vorgegeben. Und bei einer Übermasse an Auswahlmöglichkeiten, kann es gut sein, dass am Ende immer die Angst mitschwingt, nicht die beste ausgesucht zu haben. Genau das erleben viele Kinder und Jugendliche derzeit: eine Optionsdepression. Wenn das Kind etwas selbst erschaffen hat, ist es hinterher viel stolzer auf das Ergebnis.

Das zweite große Thema in Ihrem Buch ist Frust. Warum ist das so wichtig für Kinder?

Wenn ich immer nur mit dem Positiven bespaßt werde, ist das für mich der Normalzustand. Das Negative bleibt untrainiert. Aber wenn ich beides erleben darf, ist das Positive viel intensiver. Und ein Kind lernt, mit Frust umzugehen und entwickelt eine Frustrationstoleranz: Es lernt, dass es Negatives selbst bewältigen, dass es dagegen angehen kann. Das wird in vielerlei Hinsicht unterminiert, wenn Eltern gar nicht zulassen, dass das Kind etwas Negatives erleben darf.

Mit meinem Buch will ich Eltern ein Gefühl der Entspannung geben, ihnen sagen: „Ihr müsst nicht das maximal Perfekte machen. Das ist zu viel, was ihr macht.“ Ich will ihnen den Druck nehmen, immer die beste Show zu machen – die sich auch sehr schnell abnutzt.

Unglück als Folge der Übersättigung

Eine typische Frust-Situation, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, ist das Supermarkt-Dilemma: Das Kind sieht eine Süßigkeit. Wenn Mutter oder Vater es ihm verweigern, drohen Gequengel, Geschrei und ein frustriertes Kind. Wie stehen Eltern das durch?

Eltern haben oft gar nicht mehr die Zeit und Geduld, auf das Kind einzugehen. Alles muss funktionieren, am besten auf Knopfdruck – und vor allem im sozialen Raum – deshalb geben Eltern eher nach. Und: Wir haben in Deutschland einen großen Teil Menschen, die gar keine Kinder haben. Jetzt ist da gefühlt ein großer Teil an Menschen an der Supermarktkasse, der es nicht nachvollziehen kann, wenn das Kind schreit. Dadurch haben die Eltern zusätzlich einen viel größeren Druck, das Kind ruhigzustellen.

Aber sie sollten sich klarmachen: Das Kind macht an dieser Stelle nichts Schlimmes. Es zeigt einfach, dass seine Vorstellung, sein Wunsch nicht erfüllt wurde. Und es ist okay, wenn das Kind dann sauer ist und das nicht nachvollziehen kann, warum es jetzt nichts bekommt.

Wie wichtig ist es, konsequent zu bleiben?

Sehr wichtig! Wenn die Süßigkeit eine Selbstverständlichkeit wird, passiert Folgendes: Ein Mehr macht die Kinder nicht mehr glücklich. Aber sobald etwas fehlt, werden die Kinder unglücklich – eine Folge der Übersättigung, der enormen Flut an Dingen, die wir unseren Kindern bereitstellen. Wenn Eltern die Süßigkeit verweigern, gewöhnt sich das Kind daran, dass es an der Supermarktkasse nichts bekommt. Und beim zehnten Mal, wenn es dann doch etwas bekommt, kann es das ganz anders wertschätzen.