„Öko-Test“: Diese vier Kindergummistiefel sind „sehr gut“

Frankfurt/Main. Hautreizend oder gar krebsverdächtig: Mit manchen Stoffen, die in Kindergummistiefeln stecken können, ist nicht zu spaßen. Das zeigt eine Untersuchung der Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 10/23).

Optische Aufheller und umstrittene Ersatzweichmacher etwa. In vier von insgesamt zwanzig untersuchten Paaren fand das Labor letztere. In fünf Gummistiefelpaaren wies es Stoffe nach, die die Haut reizen können. In einem eine erhöhte Konzentration des Flammschutzmittels DecaBDE. Es steht den Öko-Testern zufolge im Verdacht, Leber und Nieren zu schädigen.

Naphthalin nachgewiesen

Negativ fiel im Test zudem ein Stoff ins Gewicht: Naphthalin. Er steht im Verdacht krebserregend zu sein, kann etwa über Weichmacheröle in Gummistiefel gelangen - und über die Haut in den menschlichen Körper.

Nachweisen konnten die Öko-Tester Naphthalin in zwei Gummistiefelpaaren. Aus ihrer Sicht ein „Unding“, erst recht in Produkten für Kinder. Eine positive Entwicklung sehen sie dennoch: In vorherigen Öko-Tests sei der krebsverdächtige Stoff noch in allen untersuchten Kindergummistiefeln gefunden worden.

Nicht zu häufig tragen

Insgesamt rasseln drei Paar Kindergummistiefel als „ungenügend“ durch den Öko-Test, vier als „mangelhaft“. Sechs erhalten die Note „befriedigend“. Drei bewerten die Öko-Tester als „gut“. Vier Paar schneiden „sehr gut“ ab.

Das sind: die „Celavi Gummistiefel Clean“ (34,95 Euro) von Brands4kids, die „Handle It Rain Boot Kids“ (32,49 Euro) von Crocs, die „En Fant Gummistiefel Solid“ (34,95 Euro) von Brands4kids sowie die „TCM Kindergummistiefel mit Henkel“ (17,99 Euro) von Tchibo/TCM.

Dass es allein vier sehr gute Kindergummistiefel gibt, ist im Vergleich zu früheren Tests wirklich eine Verbesserung, so das Fazit der Tester. Dennoch sollten Gummistiefel nicht zum Ersatz für Laufschuhe werden. Denn ein fehlendes Fußbett und schlechter Halt könnten die gesunde Entwicklung des kindlichen Fußes beeinträchtigen. Um den Hautkontakt mit möglichen Schadstoffen zu vermeiden, sollten Kinder in Gummistiefeln zudem immer Socken und lange Hosen tragen.

