Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur.

Kitaplatz einklagen: Wie das geht und was Sie beachten sollten

Spielen, lernen und mit anderen Kindern in Kontakt kommen – für viele Eltern steht fest, dass der Nachwuchs nach dem Start ins Leben und den ersten gemeinsamen Monaten zu Hause in einer Kindertageseinrichtung betreut werden soll. Doch den geeigneten Betreuungsplatz zu finden, ist nicht immer einfach. Besonders in Ballungszentren raubt der Kampf um einen der begehrten Plätze vielen Müttern und Vätern den letzten Nerv. Verläuft die Suche trotz aller Bemühungen erfolglos, hilft häufig nur noch der Gang zum Gericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was Sie über den Ablauf einer Kita-Klage wissen müssen:



















Wer hat Anspruch auf einen Betreuungsplatz?

Seit dem 1. August 2013 hat jedes Kind in Deutschland, das das erste Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf Förderung in einer Kita oder bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater. Das regelt der Paragraph 24 des achten Sozialgesetzbuches. Darin wird zwischen Kindern zwischen einem und drei Jahren und etwas älteren Kleinkindern ab drei Jahren bis zur Einschulung unterschieden. Für die genaue Ausführung hat jedes Bundesland ein eigenes Landesgesetz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Anspruch selbst gilt aber bundesweit und zunächst ohne Bedingungen. Wer sein Kind schon vor dem ersten Geburtstag in die Betreuung geben will, muss Nachweise erbringen, warum das nötig ist – zum Beispiel weil beide Eltern berufstätig sind.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Für wie viele Stunden pro Tag gilt der Anspruch?

Der Umfang der Betreuungszeit ist je nach Bundesland unterschiedlich, erklärt die Rechtsanwältin Loreena Melchert. „Für Kinder unter drei Jahren ist im Bundesgesetz geregelt, dass sich die Betreuungszeit nach dem individuellen Bedarf richten soll“, sagt die Expertin für Kindergartenrecht, die deutschlandweit Eltern vor Gericht vertritt. „Neun bis zehn Stunden pro Tag ist deutschlandweit die Höchstgrenze.“

Für Kinder ab drei Jahren sieht es anders aus: Laut Bundesgesetz sollen die Kommunen zwar „darauf hinwirken“, dass eine ausreichende Zahl an Ganztagesplätzen zur Verfügung steht. Das heißt aber nicht, dass Eltern ein Recht auf eine ganztägige Betreuung haben. Das führt zu unterschiedlichen Situationen in den Bundesländern. Während zum Beispiel in Berlin jedes Kind bis zur Einschulung Anspruch auf fünf bis sieben Stunden Betreuung pro Tag hat, müssen Kindergärten in Baden-Württemberg Kinder ab drei Jahren nur mindestens vier Stunden täglich betreuen. Als wichtigstes Kriterium für eine ganztägige Betreuung gilt die Berufstätigkeit der Eltern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer kann einen Kitaplatz für sein Kind einklagen und wie läuft das Verfahren ab?

Eltern, die trotz intensiver Suche keinen Kitaplatz gefunden haben, können diesen einklagen, wenn das Kind bald ein Jahr alt wird oder bereits älter ist. Im juristischen Sinn handelt es sich nicht um eine eigentliche Klage, sondern um einen sogenannten „Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz“. Bevor der Rechtsanspruch durchgesetzt werden kann, müssen sich Eltern aber zunächst mit dem zuständigen Jugendamt in Verbindung setzen und dort noch mal den Bedarf nach einem Betreuungsplatz anmelden, erklärt der Rechtsanwalt Daniel Grosche aus Berlin. „Anschließend kann man das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Verwaltungsgericht einleiten und den Kitaplatz einklagen.“

In manchen Bundesländern gilt zwischen der Meldung beim Jugendamt eine Frist von bis zu sechs Monaten, bevor die Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht werden kann. Je früher sich Eltern also um die Betreuung kümmern, desto besser stehen die Chancen, rechtzeitig einen Platz zu bekommen. Abgesehen von einer Kita können Kinder auch bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreut werden.

Nach Einreichen der Klage wird häufig bereits im Laufe des Verfahrens ein Kitaplatz angeboten, so Grosche. Falls nicht, fällt das Gericht einen Beschluss. „Damit wird die Kommune verpflichtet, den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz zu erfüllen“, erklärt Rechtsanwältin Melchert. „Wenn das trotzdem nicht passiert, kann ich ein Zwangsvollstreckungsverfahren einleiten.“ Dadurch wird die Kommune zum Zahlen von Zwangsgeldern verpflichtet. Dieses Mittel sei sehr wirkungsvoll. „Dann wird meist in Kooperation mit freien Kitaträgern ein Kitaplatz geschaffen, der sehr schnell zur Verfügung gestellt wird“, so Melchert.

Welche Rechtsansprüche können noch geltend gemacht werden?

Zusätzlich zur Klage auf den Kitaplatz ist es auch möglich, am Landgericht auf Schadensersatz zu klagen. Das kann nötig werden, wenn der Kitaplatz nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurde (also entweder nicht ab dem ersten Geburtstag des Kindes oder erst einige Monate nach dem geplanten Betreuungsbeginn) und ein Elternteil deswegen nicht wie geplant arbeiten konnte. Voraussetzung dafür ist, dass der dringende Bedarf der Betreuung fristgerecht bei der Kommune angemeldet wurde. Neben dem Verdienstausfall ist es auch möglich, Mehrkosten ersetzen zu lassen, die etwa durch private Betreuungsangebote wie eine Tagesmutter entstanden sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Papa kann trösten Die Vorstellung, Frauen hätten einen biologischen Vorteil bei der Pflege der Kinder, hält sich hartnäckig. Dabei kann jeder seinen Hormonhaushalt auf Pflegemodus schalten - auch Väter. Worauf es dabei ankommt. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Wie lange dauert das Gerichtsverfahren?

Auch das ist je nach Bundesland und zuständigem Gericht unterschiedlich. Da es sich bei der Klage um den Kitaplatz um ein Eilverfahren handelt, geht hier alles recht schnell: Nach vier bis sechs Wochen können die Eltern mit einer Entscheidung rechnen, manchmal sogar schon früher, erklärt Melchert.

Wer nach dem Kitaplatz noch Schadensersatz einklagen will, braucht einen längeren Atem. „Dann handelt es sich in der Regel um ein Zivilverfahren vor einem Landgericht“, sagt Grosche. Bis ein Urteil fällt, könne es ein bis zwei Jahre dauern.

Kitaplatz einklagen ohne Anwalt: Brauche ich für die Klage einen Anwalt oder eine Anwältin?

Um den Kitaplatz einzuklagen, brauchen Eltern nicht unbedingt einen Rechtsbeistand. „Wer Grundkenntnisse hat und es sich zutraut, kann das auch alleine“, sagt Melchert. Viele Gerichte seien außerdem hilfsbereit. „Manche stellen auch Klagevordrucke zum Download auf ihre Webseite“, so die Anwältin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Schadensersatzklagen sieht es anders aus: Für Verfahren vor dem Landgericht herrscht Anwaltspflicht.

Wie hoch sind die Kosten für das Gerichtsverfahren?

Die Klage vor dem Verwaltungsgericht ist generell kostenfrei. Ein Eigenanteil fällt also nur an, wenn man sich dafür entscheidet, einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin zu beauftragen. „Im Verhältnis zu dem, was auf dem Spiel steht, wenn man keinen Kitaplatz bekommt, sind die Kosten tragbar“, betont Melchert.

Schadensersatzklagen vor dem Landgericht sind teurer, da es meist um hohe Geldbeträge geht. Laut dem Versicherungsanbieter ARAG liegen die Kosten für eine Kitaplatzklage mit Anwalt bei etwa 800 Euro. Schadensersatzklagen können mehrere Tausend Euro kosten. „Wenn eine Rechtsschutzversicherung vorhanden ist, werden die Kosten in aller Regel übernommen“, sagt Grosche. Bei einer erfolgreichen Klage müsse darüber hinaus die Kommune entstandene Prozesskosten erstatten.

Haben Eltern Anspruch auf einen Betreuungsplatz in unmittelbarer Nähe des Wohnorts?

Die Landesgesetze unterscheiden sich in der genauen Formulierung, aber die Betreuungseinrichtung soll sich in Wohnortnähe befinden. Je nach Bundesland heißt das etwa, dass der Weg zur Kita nicht länger als 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauern darf oder die Einrichtung sich „innerstädtisch“ befinden soll. Einen weiten Weg zur Kita müssen Eltern also nicht akzeptieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was, wenn mir ein Platz in einer Einrichtung angeboten wird, in der ich mein Kind nicht betreuen lassen will?

Einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Wunschkita gibt es nicht. Bekommen Eltern also einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz im ausreichenden Umfang angeboten, haben sie vor Gericht schlechte Karten, wenn sie diesen ablehnen.

Allerdings erlischt der Anspruch auf einen Kitaplatz dann nicht völlig, sondern nur für einen gewissen Zeitraum. Rechtsanwältin Melchert vergleicht das mit der Sperre beim Arbeitslosengeld, wenn Arbeitnehmende selbst gekündigt haben. „Der Rechtsanspruch ist dann vorläufig erfüllt, aber nicht endgültig“, so die Expertin. „Nach etwa drei Monaten lebt der Anspruch wieder auf.“ Wer einen Kitaplatz abgelehnt hat, kann diesen also nach Ablauf von drei Monaten erneut einfordern. Dafür muss noch einmal beim Jugendamt der Bedarf angemeldet werden. „Weil es sich um eigenes Verschulden handelt, kann dann allerdings kein Verdienstausfall für diese Zeit mehr eingeklagt werden“, betont Melchert.