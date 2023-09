﻿Häusliche Gewalt: Warum Menschen häufig glauben, dass Kinder lügen

Sonja Howard ist Kinderschutz-Aktivistin, Jessica Reitzig ist Journalistin und sitzt für die CDU im Rat ihrer Kommune und im Vorsitz des Jugendhilfeausschusses. Gemeinsam haben sie das Buch „Im Zweifel gegen das Kind“ geschrieben, das am 20. September im Ullstein Verlag erscheint. Die beiden Autorinnen haben in ihren Recherchen verschiedene Fälle zusammengetragen, die die Problemstellen im System Familienhilfe offenbaren. So wie der Soziologe Dr. Wolfgang Hammer, dessen Studie zur Situation an Familiengerichten 2022 für Aufsehen sorgte, fordern auch Reitzig und Howard mehr Kontrolle und Schutz für Kinder in Sorgerechtsverhandlungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Reitzig, Frau Howard, Sie sagen, das System der Familienhilfe, von Jugendamt bis Justiz, trete Kinderrechte mit Füßen. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?

Jessica Reitzig: In jeder dritten Familie leben heute Kinder, deren Eltern getrennt sind. Diese Kinder sitzen machtlos mittendrin im Gefühlschaos. In mehr als 200.000 Fällen pro Jahr ziehen Eltern vor Gericht, weil sie sich ums Sorgerecht für ihre Kinder streiten. Mehr als 4000 Mal eskaliert die Situation derart, dass ein Elternteil die Herausgabe der Kinder per Gerichtsbeschluss zu erzwingen versucht. Viel zu oft zählt der Wille, den etliche der betroffenen Kinder klar äußern, dann nicht. Und wenn es Erkenntnisse zu häuslicher Gewalt oder zu Missbrauch in der Familie gibt, dann wird das von Seiten des Gerichts mitunter ganz einfach ignoriert. Der Schutzauftrag, den unser Staat nach unserem Grundgesetz umsetzen müsste, wird in diesen Fällen sträflich vernachlässigt.

Jessica Reitzig ist Diplom-Journalistin, CDU-Mitglied und Vorsitzende im Jugendhilfeausschuss ihrer Kommune. Sie lebt in einer Patchworkfamilie mit fünf Kindern bei Hannover. © Quelle: Marina Baron

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von wie vielen Fällen ist denn auszugehen?

Reitzig: Laut offizieller Zahlen gelten zehn Prozent aller Trennungsfälle als hoch konflikthaft und eskalieren entsprechend vor den Familiengerichten. Die Zahl muss man aber hinterfragen, denn das Grundproblem ist, dass uns der Kinderschutz so wenig wert ist, dass wir nicht bereit sind, eine ordentliche Evaluierung anzuschieben. Es gibt keine flächendeckende bundesweite Analyse von familiengerichtlichen Beschlüssen und es gibt auch keine empirische Untersuchung zur Arbeit der Jugendämter bei Sorgerechtsstreitigkeiten.

Was passiert, wenn sich Eltern um das Sorgerecht des Kindes streiten?

Reitzig: Dann gibt es Gespräche beim Jugendamt, das in aller Regel versucht zu vermitteln und zu schlichten. Wenn das nicht möglich ist, geht meist eines der Elternteile vor Gericht. Und dann ist es sehr, sehr unterschiedlich, was dann passiert.

Es gibt Fälle, in denen der Kindeswille angehört wird. Worauf das Kind im Übrigen laut Kinderrechtskonvention auch ein Recht hat. Es kann aber auch passieren, dass ein Kind über 30 Mal angehört, oder eher gesagt verhört wird. Und zwar von Beteiligten, die gar keine adäquate Ausbildung haben. Und es gibt Fälle, in denen der Kindeswille niemals abgefragt wird. Was uns fehlt und wir dringend einfordern, ist, dass alle Beteiligten sich auf das Kind konzentrieren und die Interessen und den Willen des Kindes in den Vordergrund stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich habe mit zehn Jahren meinen Stiefvater angezeigt — und bin dann einfach wieder nach Hause geschickt worden. Sonja Howard

Oft ist die Sorge, das Kind könnte von einem Elternteil manipuliert werden. Wie kann man dem auf die Schliche kommen, was das Kind wirklich will?

Sonja Howard: Jemand, der ansatzweise ausgebildet ist in dem Bereich, weiß, wie man das herausfinden kann. Und es sollte doch klar sein: Wenn Kinder von Gewalt berichten, und darum geht es in unserem Buch, und wenn es zusätzlich von Dritten eidesstattliche Versicherungen gibt, dann hat der Kindeswille zu zählen.

Die Frage nach der Manipulation macht mich so wütend, weil sich Menschen offensichtlich eher vorstellen können, dass ein Kind manipuliert wurde und lügt, als der Tatsache ins Auge zu blicken, dass wir ein massives Problem mit häuslicher Gewalt in Deutschland haben.

Sonja Howard ist Mitglied im Nationalen Rat der Bundesregierung gegen Kindesmissbrauch, arbeitet als Referentin und Sachverständige zu allen Themen rund um Gewalt in der Kindheit und leitet die NGO "In dubio pro infante“. Sie lebt mit ihren vier Kindern in Bonn. © Quelle: Iva Mittler

Wenn Kinder von Gewalt berichten, ist das System Familienhilfe dazu da, die Kinder schützen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Howard: Die Erfahrung ist, dass Kinder und Jugendlichen in ihrem Leid sehr oft nicht ernst genommen werden. Ich habe hier Fälle von Teenagern, die selbstständig zum Jugendamt gegangen und dort um Hilfe gebeten haben, und die wieder nach Hause geschickt worden mit Aussagen wie: „Ihr lebt ja auf dem Land, da kommt das schon mal vor, dass man sich gröber verhält.“

Reitzig: Im Grunde ist es ein Kinderschutz-Roulette, das wir da spielen. Natürlich gibt es viele engagierte Menschen im Kinderschutz in Deutschland. Es gibt gute Bürgermeister, gute Jugendamtsmitarbeiter und es gibt gute Familienrichter. Aber es gibt eine Menge Fälle, in denen wir die fachliche Kompetenz verschiedener Beteiligter bezweifeln, denn hier wurden Entscheidungen getroffen, die für das Kindeswohl definitiv nicht gut gewesen sind.

Aus dem Ausland adoptiert: „Wir haben dich gerettet“ – habt ihr das wirklich? Früher wurden Promis wie Madonna für ihre „multikulturellen“ Familien gefeiert. Heute stehen Auslandsadoptionen in der Kritik, einen Retterkomplex zu bedienen. Über zwei ganz unterschiedliche Schicksale. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Frau Howard, Sie schildern in Ihrem Buch auch ganz persönliche Begegnungen mit dem System Familienhilfe. Was haben Sie als Kind erlebt?

Howard: Eine meiner ersten bewussten Kindheitserinnerung ist, mit anschauen zu müssen, wie mein Stiefvater meine am Boden liegende Mutter verprügelt und sie fleht, dass er aufhört. Ich habe Gewalt gegen meine Mutter miterlebt, Gewalt an mir, und ich habe erlebt, wie sich Nachbarn ans Jugendamt wenden und uns Kindern dennoch nicht geholfen wird. Weil wir so adrett angezogen waren, Klavier spielten und die vielen Meldungen angeblich nur daher rührten, weil Nachbarn Probleme mit unserer Religion hätten. Ich habe erlebt, wie ich mit zehn Jahren zur Polizei gegangen bin und meinen Stiefvater angezeigt habe — und dann einfach wieder nach Hause geschickt worden bin.

Was bedeutet es für ein Kind, wenn das Hilfesystem nicht funktioniert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Howard: Weil es niemanden interessiert, was mit dir passiert, denkst du als Kind: Entweder ist das, was mir widerfährt, nicht so schlimm. Oder ich bin selber das Problem. Auch ich habe irgendwann geglaubt, wenn ich nur ein besseres, gehorsameres Mädchen wäre, würde mir das alles nicht passieren.

Daher habe ich irgendwann angefangen mich einzufügen, die Gewalt vor mir selber zu rechtfertigen und zu bejahen. Und das ist natürlich unfassbar toxisch. Das zerstört ein gesundes Bauchgefühl, das zerstört deine Integrität, deine Wahrnehmung dessen, was richtig und was falsch ist. Und es ist unfassbar anstrengend, das als Erwachsene aufzuräumen.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Kindern fehle es nicht nur an Schutz, Sie sagen, der Staat füge auch selbst den Kindern Schaden zu?

Howard: Auf jeden Fall, ja. Ich habe hier vor mir liegen ein Foto von einer Mutter mit einer ausgeschlagenen Zahnreihe, von ihrem Ehemann zugefügt und dokumentiert in der Klinik. Das Kind sagt in der Anhörung, dass es nicht zum Vater möchte, weil es die Gewalt mitbekommen und Angst hat. Das Gericht aber überträgt das Sorgerecht auf den Vater, weil es sagt, die Mutter sei bindungsintolerant, sie würde das Kind manipulieren. In dem Moment, wo ein Richter so ein Urteil fällt, ist das staatliche Kindeswohlgefährdung.

In Ihrem Buch beschreiben Sie unterschiedliche Fälle aus Mutter- oder Vater-Perspektive. Welche Fälle hängen Ihnen noch besonders nach?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reitzig: Mir ist ein Fall besonders nahe gegangen. Hier ist ein fünf Wochen alter Säugling, der voll gestillt war und sich in einer Mutter-Kind-Einrichtung zusammen mit seiner Mutter befunden hatte, von zehn Polizisten mit Gewalt von seiner Mutter getrennt, in ein Einsatzfahrzeug gesetzt und 150 Kilometer weiter ins nächste Bundesland gefahren worden.

Dort wurde er zu einer Pflegefamilie gebracht und am nächsten Morgen auf richterlichen Beschluss und auf Hinwirken des Jugendamtes hin dem leiblichen Vater übergeben. Der Vater hat das Kind dann mit einer Flasche ernährt und das Kind wurde so lange von der Mutter ferngehalten, bis die Muttermilch versiegt ist. Das ist ein Fall, hätte ich ihn nicht selbst recherchiert, würde es mir schwer fallen das zu glauben.

Wenn Kinder keine Liebe erfahren Unsere Kindheit hat großen Einfluss auf unser Leben als Erwachsene. Wenn Kinder nur wenig Liebe erfahren, leiden sie auch als Erwachsene darunter. Worauf Eltern und Betroffene achten sollten. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Howard: Für mich sind die krassesten Fälle die, in denen die Gewalt nachgewiesen ist. Es gibt natürlich Fälle, gerade wenn es um psychische Gewalt geht, in denen ein Nachweis schwer ist. Und da kann ich auch verstehen, wenn ein Hilfesystem ins Straucheln gerät. Aber dass die Fälle, die klar sind, und trotzdem schief gehen. Da habe ich einfach null Verständnis.

Wie erklären Sie sich das? Hinter einem Urteil steckt doch das Ziel, eine für das Kind bestmögliche Entscheidung zu treffen.

Howard: Das würde ich gar nicht so unterschreiben. Wir müssen uns auch mit Täterstrukturen in Behörden und Justiz auseinandersetzen. Es gibt die einen, die selber Macht und Gewalt ausüben wollen. Und dann gibt es die, die denken, Gewalt gegen Kinder sei okay. Vielleicht, weil sie selbst körperliche Züchtigung als Erziehungsmethode in ihrer Kindheit erlebt haben. Und dann gibt es auch Menschen, die so mangelhaft qualifiziert sind, dass sie glauben, das Kind werde sich schon fügen. Dahinter steckt diese paternalistische Argumentation, die auch Eltern wählen, wenn sie ihre Kinder schlagen, nämlich: „Das ist doch nur zu deinem Besten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reitzig: Zu den Punkten Täter-Struktur und mangelnder Ausbildung kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: Manche Menschen tun sich schwer damit das auszuhalten, was da verhandelt wird. Wenn ein Kind anfängt zu erzählen, muss man bis zum Ende zuhören. Das ist bei häuslicher Gewalt schwer auszuhalten, das ist bei sexuellem Missbrauch noch viel schwerer auszuhalten. Diese persönliche Eignung bringt nicht jeder mit. Dabei ist es wichtig zu erkennen: Täter sind oft sozial voll integrierte Elternteile, Mütter wie Väter. Denen muss man das erst einmal zutrauen, dass sie ihren Kindern gegenüber als Täter auftreten.

„Im Zweifel gegen das Kind. Wie Gerichte, Jugendämter und Polizei die Kinderrechte mit Füßen treten“ / Ullstein Verlag / 20,99 Euro © Quelle: Ullstein Verlag

Was brauchen wir Ihrer Meinung nach, um die Kinder besser zu schützen?

Howard: Qualifikation und persönliche Eignung. Zivilcourage. Den Mut, sich im Zweifel auch gegen Kollegen zu stellen und sich mit Vorgesetzten anzulegen.

Reitzig: Obwohl wir uns alle einig darüber sind, dass es hätte anders laufen sollen, verbuchen wir Schicksale wie das von Sonja als Einzelfall. Wir haben aber so viele Fälle auf dem Tisch, dass wir sagen müssen: Das passiert viel zu häufig. Darum fordern wir, dass eine Kontrollinstanz geschaffen wird. Erst dann können wir das Glücksspiel im Kinderschutz abschaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiter braucht es eine Reform des Kindschaftsrechts. Die Richterin in unserem Buch bringt es auf den Punkt: Jede internationale Konvention muss wortwörtlich ins Gesetzbuch übernommen werden. Auch die Kinderrechte müssen ins Grundgesetz. Zur großen Reform gehört auch ein Standard für familiengerichtliche Gutachten und ein nationales Institut, das für die Qualifizierung von Verfahrensbeteiligten zuständig ist. Und für all das müssen wir Geld in die Hand nehmen, um das System auch zu befähigen.