﻿„Offen über Geld zu sprechen ist erleichternd“

Mehr Bewohnerparkzonen, mehr Quartiersparkhäuser: Mit diesen Mitteln will die Stadtbaurätin Doris Grondke dem absehbaren Parkplatzverlust in Kiel begegnen. Grondke hat ihr Parkraumkonzept nachgebessert. In der rot-grünen Rathauskooperation gibt es in dieser Frage unterschiedliche Positionen.