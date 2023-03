Säuglinge zu stillen hat viele Vorteile für den Nachwuchs. Doch das Allergierisiko des Kindes sinkt - wie es landläufig oftmals behauptet wird - dadurch offenbar nicht.

Ob nun Atemnot, Schnupfen, tränende Augen oder juckende Haut: Allergien sind allgegenwärtig. Weltweit leiden über 300 Millionen Menschen an Asthma. Von Heuschnupfen und anderen allergischen Erkrankungen wie Neurodermitis und Nahrungs­mittel­allergien sind zwischen 10 und 30 Prozent der Welt­bevölkerung betroffen. Dabei sind Allergien besonders in Industrienationen wie Deutschland in den letzten Jahrzehnten auf dem Vormarsch, weil sie teilweise auch vom westlichen Lebensstil mitverursacht werden.