Höhe der Unterhaltszahlungen für Trennungskinder steigt in 2023

Adventskranz basteln: Drei originelle Dekotipps für die Weihnachtszeit

Vier große Kerzen und Tannengrün: So sieht der klassische Adventskranz aus. Bis heute ist er beliebt und verschönert in der Weihnachtszeit das Zuhause. Es gibt mittlerweile aber auch zahlreiche moderne Varianten – in allen Farben und Formen.