﻿„Der erste Urlaub ist für viele Familien relativ ernüchternd“: So wird der nächste besser

Frau Retz, Bedürfnisse sind sehr individuell. Gibt es aber Dinge, die alle Familien im Urlaub brauchen?

Was alle brauchen, ist ein Ort, an dem sie grundsätzlich erwünscht sind. Für Familien entsteht ja dann Stress, wenn sie missbilligende Blicke von anderen Menschen spüren, etwa wenn das Kleinkind mitten im Frühstücksraum einen Gefühls­ausbruch hat. Sie können ihr Kind besser unterstützen, wenn sie selbst nicht noch im Fokus stehen.

Dann ist es gut, genau auf das Kind und einen selbst zu gucken, was hier gebraucht wird. Familien dürfen aber auch erst einmal Erfahrungen sammeln mit dem Thema Urlaub.

Dr. Eliane Retz, 42, Pädagogin, hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert und arbeitet als systemische Beraterin und Buchautorin. Im Juni 2023 erschien ihr aktuellstes Buch „Wild Family“ – ein Ratgeber für typische Konflikt­situationen im Familien­alltag. Retz lebt mit ihrer Familie in München. © Quelle: Johanna Baron

Sie sollten also nicht zu viel erwarten?

Der erste Urlaub ist für viele Familien relativ ernüchternd. Manche Eltern haben sogar Sorge, mit ihrem Kind könnte etwas nicht stimmen, wenn es zum Beispiel viel weint. Dabei reagieren gerade kleine Kinder oft einfach irritiert auf eine neue Umgebung. Sie können sich nicht gut in Raum und Zeit orientieren. Darum brauchen sie Konstanten in ihrer Umwelt wie diese eine rote Tasse oder dieses eine Tuch, die ihnen Halt geben. Wechselt der Ort und die Konstanten fallen weg, kann das sehr anstrengend sein fürs Kind.

Mit welchen Tricks können Eltern Stress vermeiden?

Die Frage ist schon, in welchem Zustand man ins Auto oder in den Flieger steigt. Natürlich dürfen alle ein bisschen nervös sein, sich auch mal kurz zoffen. Aber meistens kippt die Stimmung, wenn einer das Gefühl hat, für alles verantwortlich zu sein oder jedes Detail ausdiskutieren zu müssen. Darum sind eine gute Planung und Aufteilung hilfreich. Und Unterstützung. Vielleicht kann jemand auf die Kinder aufpassen, damit das Packen leichter fällt.

Außerdem rate ich zur Großzügigkeit, wenn die Kinder mehr einpacken, als sie wirklich brauchen. Natürlich muss man das auch irgendwann begrenzen, aber viele Dinge, die uns Erwachsenen überflüssig erscheinen, sind Übergangs­objekte. Die Kinder nehmen sie von der einen Welt in die andere mit, um sich damit zu regulieren und Sicherheit zu geben.

Trotz bester Vorsätze gibt es im Urlaub immer wieder Streit. Warum eigentlich?

In einem gut funktionierenden Familiensystem gibt es ständig kleinere und größere Konflikte. Urlaube sind einfach sehr intensiv. Aber wir haben auch die Chance, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten: Im Urlaub bereisen wir nicht nur ein neues Land, wir erkunden gemeinsam etwas Neues, wir werden mal irgendwo scheitern, uns emotional verfahren. Und dann ist mal der Abend blöd, die Pizza nicht lecker und der Ort ganz furchtbar. All das sind gemeinsame Erlebnisse, die Familien sammeln können. Und eine humorvolle Distanzierung kann auch ganz hilfreich sein.

Es geht also weniger darum, was wir erleben, sondern dass wir etwas erleben?

Ja. Dinge gemeinsam zu erleben ist extrem beziehungs- und bindungs­stärkend. Das ist zum Beispiel auch in frühen Freundschaften so, in denen wir viel Zeit miteinander verbringen und ein gemeinsames Gedächtnis entwickeln. Das sind dann all diese lustigen „Weißt du noch“-Geschichten. Und wir können auch so ein Familien­gedächtnis aufbauen, mit Geschichten, mit Insiderjokes, die kein anderer versteht. Als Familie ist man sich dann sehr nah.

Sollten wir dafür möglichst viele Erlebnisse in einen Urlaub packen?

Dabei kommt es wieder sehr auf das Alter der Kinder an und auch auf die Umgebung. Wenn die Kinder sehr klein sind, wenn es superheiß ist, kann man besser einen Gang herunterschalten. Aber wenn die Kinder älter sind, ist es schön, viel zusammen zu erleben. Gleichzeitig müssen da auch immer die Grenzen im Blick bleiben, weil die Kinder irgendwann auch geistig erschöpft sind.

Welche Bedürfnisse haben sehr kleine Kinder auf Reisen?

Das ist schwer zu verallgemeinern. Eltern von einem sehr regulations­intensiven Kind kommen im ersten Jahr vielleicht gar nicht auf die Idee, einen Familienurlaub zu planen, weil schon ein Einkauf zu viel sein könnte.

Es hängt also von der Regulations­fähigkeit des Kindes ab, weswegen ich mich bei einer Entscheidung immer am Kind orientieren würde: Wie viele Reize kann das Kind gut aushalten, ohne in die Überstimulation zu geraten? Wie ist das spezifische Temperament des Kindes? Schläft es gut? Gedeiht es gut? Wenn ja, kann man den Urlaub einfach genießen. Aber alle anderen Eltern, die das nicht so leicht können, haben deshalb kein falsches Kind, sie brauchen nur mehr Zeit, um so eine Unternehmung miteinander starten zu können.

Und was brauchen Kinder im Kita- und Grundschulalter im Urlaub?

Je älter die Kinder werden, desto abenteuerlustiger werden sie und finden es auch toll, neue Gegenden zu erkunden. Luft, Wasser, Sand, Matsch, Tiere – all das kann Kinder meist begeistern. Vielleicht bietet der Urlaub auch älteren Kindern die Möglichkeit, neue Sportarten auszuprobieren, zum Beispiel zu reiten oder Rad zu fahren. Der Urlaub ist deshalb eine gute Gelegenheit, weil Eltern dann meist mehr Zeit haben und geduldiger dabei sind, die Kinder im Erwerb neuer Kompetenzen zu unterstützen.

Brauchen Kinder auch so etwas wie Erholung?

Kinder wollen vor allem Zeit mit ihren Eltern verbringen. Ich fände es bedenklich, wenn ein Kind in seiner frühen Kindheit schon in so einen Erschöpfungs­zustand hineingerät, dass es den Urlaub zur Erholung braucht. Aber natürlich tut es Kindern gut, Pausen vom Funktionieren zu haben, Pausen davon, sich beeilen und sich in festen Strukturen bewegen zu müssen. Es tut ihnen auch gut, ihre Eltern in einem entspannteren Zustand zu erleben.

Ganz realistisch betrachtet ist Urlaub mit Kindern einfach das Gegenteil von Erholung.

Eltern sehnen sich meist nach Ruhe. Eine Möglichkeit: Urlaub mit Kinderbetreuung. Wie sehen Sie das?

Das ist von vielen Faktoren abhängig: der Form der Betreuung, wie kompetent sie angeboten wird, auch vom Alter des Kindes natürlich und auch von der Fähigkeit, sich darauf einzulassen. Wenn das Kind erst lange eingewöhnt werden muss, bringt das Ganze wenig.

Und wenn Eltern so tief erschöpft sind, dass sie unbedingt diese Kinder­betreuung brauchen, werden ein oder zwei Wochen Urlaub auch nicht substanziell Verbesserung schaffen. Dann muss man eher schauen, wie man den Alltag grundlegend verändern kann. Und ganz realistisch betrachtet ist Urlaub mit Kindern einfach das Gegenteil von Erholung.

Aber dürfen sich Eltern nicht auch Entspannung im Urlaub wünschen?

Ich finde es viel sinnvoller, realistisch zu bleiben, um so Enttäuschungen zu vermeiden. Es ist einfach ein falsches Versprechen, wenn Eltern glauben, komplett erholt aus dem Urlaub zurückzukommen. Gerade mit sehr kleinen Kindern.

Trotzdem brauchen auch Eltern ja mal Zeit zum Verschnaufen. Dürfen sie nicht auch Zeit zu zweit einfordern?

Doch, natürlich. Nur bei kleinen Kindern bleibt halt die Frage, wer sie betreut. Grundsätzlich ist die Paarbeziehung natürlich sehr schützenswert. Jesper Juul auch hat das so schön gesagt: Die Liebe zwischen den Eltern ist die primäre Energiequelle in der Familie. Nur vergessen das viele Eltern, gerade die, die es sehr gut machen wollen.

Vielleicht hilft dabei, sich klarzumachen, wie begrenzt die gemeinsame Zeit mit Kindern wirklich ist. Denn irgendwann wird der Sommer kommen, in dem die Kinder nicht mehr mitfahren. Vermutlich haben wir also nur 15, 16 große Urlaube zusammen.

Statt enttäuscht über fehlende Zeit allein zu sein, können Eltern sich bewusst vornehmen, gemeinsam schöne Zeit zu verbringen. Wenn dann Kinderaugen leuchten, wenn die Zeit miteinander gut ist, gibt das den Eltern ja auch Energie zurück.

Wie gelingt eine gute gemeinsame Zeit, wenn die Bedürfnisse der Kinder weit auseinander liegen? Das Kleinkind will auf den Spielplatz, der Teenager shoppen gehen …

Das ist eine Frage der elterlichen Zusammenarbeit. Wenn man gut im Kontakt miteinander ist, nimmt das ganz viel Stress, auch im Familien­alltag. Viele Probleme entstehen, weil Eltern die Vorstellung haben, alles gemeinsam und harmonisch als Familie machen zu müssen. So funktioniert das aber nicht. In guten Bindungs­beziehungen gibt es immer auch ein Raum für Distanz.

Man kann sich also aufteilen, dann geht der eine mit dem kleinen Kind zum Spielplatz, der andere fährt shoppen. Man kann sich auch mit anderen Eltern zusammentun, zum Beispiel mit einer befreundeten Familie, und sich im Urlaub mit der Kinder­betreuung abwechseln. Sich gut zu vernetzen reduziert den Stress. Das funktioniert im Alltag und kann auch für den Urlaub ein Modell sein.

Oft richten sich Familien nach den Bedürfnissen der kleineren Kinder aus. Was aber brauchen ältere Kinder oder Teenager?

Zunächst finde ich wichtig zu sagen, dass es auch okay ist, ab und an frustrierende Erfahrungen zu machen, also zu merken: Es funktioniert nicht immer so, wie ich mir das wünsche. Das gilt für Jüngere ebenso wie für die Älteren. Genauso dürfen sie aber auch spüren, dass ihre Eltern die Bedürfnisse und Wünsche im Blick haben, auch wenn sie nicht immer erfüllt werden können. Dann gibt sich der Teenager auch mal eher einen Ruck und kommt mit in den Erlebnispark. Vielleicht ergibt sich dabei ja dann auch ganz nebenbei ein gutes Gespräch mit Mama oder Papa.

Können ältere Kinder auch einen Freund oder eine Freundin mitnehmen? Oder bringt man sich dann um die exklusive Familienzeit?

Es ist doch ein schöner Gedanke, das Familiensystem zu öffnen und zu zeigen: Hier sind andere auch willkommen. Man muss das natürlich mit den anderen Geschwistern besprechen und am besten nicht direkt das Versprechen geben, im nächsten Jahr auch Freunde mitnehmen zu können. Stattdessen lieber erklären, dass Papa und Mama so mehr Zeit für die Jüngeren haben.

Sollten Kinder möglichst viel von der Welt sehen? Oder immer an den gleichen Ort reisen, der auch eine zweite Heimat sein könnte?

Das ist eine schöne Frage, die wahrscheinlich auch so offen bleiben muss. Letztlich werden die Eltern das so entscheiden, wie es sich auch für sie gut anfühlt. Wenn es einen Ort gibt, an den vielleicht schon die Großeltern gereist sind, ist da eine ganz tiefe Verbundenheit.

Die Urlaubs­planung ist aber auch eine Frage von Ressourcen. Wenn ich wenig Zeit habe, möchte ich vielleicht nicht lange recherchieren und buche einfach das, was für uns funktioniert. Es gibt beim Urlaub daher kein grundsätzliches Richtig oder Falsch. Wichtig ist, dass Eltern Verantwortung übernehmen, auch für ihre Grenzen, und gucken: Was macht für uns gerade wirklich Sinn?