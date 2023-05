﻿„Eine Vaterschaft lässt den Testosteronspiegel sinken“

Auf die Väter kommt es an — so der Titel Ihres Buches. Warum genau sollten wir die Väter stärker in den Blick nehmen?

In der Menschheitsgeschichte hat sich bereits vor langer Zeit zwischen Mann und Frau die Paarbindung herausgebildet — vermutlich um den gemeinsamen Kindern bessere Überlebens- und Entwicklungschancen einzuräumen. Väter bringen einige Besonderheiten in die Betreuung des Nachwuchses ein, die bisher übersehen worden sind.

Was machen Väter denn anders als Mütter?

In den ersten Baby-Monaten scheint es kaum Unterschiede zwischen Vätern und Müttern zu geben. Die Kontakte mit dem Baby laufen spontan ab und auf ein sehr einfaches Muster hinaus: den Blick des Babys einfangen, es mit sanften Worten ansprechen, sein Gurren und Brabbeln nachahmen und sein Schreien wegtrösten. Da das Baby anfangs nur wenig Mittel zur Verfügung hat, seine Bedürfnisse mitzuteilen, muss man sie praktisch erkunden. Und Mütter haben ein besseres Händchen dafür.

Mütter kümmern sich also besser?

Ihre Fürsorglichkeit ist im Schnitt besser ausgebildet. Dabei geht es darum, auf Babys Bedürfnisse prompt zu reagieren und auch möglichst umgehend das Richtige zu tun. Viele Mütter haben sich in kürzester Zeit auf das Kind eingestellt und reagieren angemessen auch auf völlig unklare Situationen. Väter gehen in der Regel befangener ran, wollen nichts falsch machen und überlegen länger, was am besten zu tun sei.

Zur Person: Lieselotte Ahnert (geb. 1951) ist emeritierte Professorin für Entwicklungspsychologie des Instituts für Psychologie der Universität Wien und Gastprofessorin an der Freien Universität Berlin. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören: die Mutter- und Vater-Kind-Bindung, Beziehungsvielfalt bei Kindern, Stress in der Kindheit, Frühe Bildung und die Entwicklung von Kleinkindern in familiärer und außerfamiliärer Betreuung. Mit Kolleginnen und Kollegen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz hat sie 2013 einen Forschungsverbund zum Thema Vaterschaft gegründet, das Central European Network on Fatherhood (CENOF). © Quelle: Christian Thiel

Liegt es am Wissensvorsprung? Oder sind Frauen biologisch eher zum Kümmern veranlagt als Männer?

Es ist offensichtlich beides. Schon in den ersten Lebensjahren geht die Entwicklung der Geschlechter auch eigene Wege. So zeigt sich, dass Mädchen in der Regel aufnahmefähiger für Emotionen sind, geschickter in der Kommunikation und im Umgang mit sozialen Situationen. Die Jungs haben dagegen andere Entwicklungsvorteile, die etwa in ihrem Bewegungsdrang und ihrer physischen Stärke liegen. Das Kümmern der Mütter wird außerdem auch biologisch angeschoben, beispielsweise über das Oxytocin, das während der Geburt ausgeschüttet wird und Fürsorge intensiviert. Auch beim werdenden Vater gibt es diese hormonellen Veränderungen, allerdings nicht so intensiv. Und natürlich spielt die Sozialisation eine Rolle: Frauen werden immer wieder darin bestärkt, wenn sie warmherzig und geschickt mit Kindern umgehen. Und ihre Erfahrungen mit dem Kind gleich nach der Geburt tragen ebenso zur Fürsorglichkeit bei: Während sich die Väter dann ihrem Beruf wieder zuwenden, betreuen die Mütter zunächst ihre Babys.

Obwohl Väter die schwierigeren Gesprächspartner sind, bringen sie ihre Kinder eher zum Sprechen als Mütter.

Wie verändert sich denn der Mann, wenn er Vater wird?

Viele Männer verändern sich bereits, wenn ihre Partnerinnen schwanger sind. Da ist vor allem vom Hormonhaushalt die Rede: Beispielsweise haben Männer grundsätzlich einen höheren Testosteronspiegel als Frauen und ihre Durchsetzungs- und Handlungsfähigkeit scheint mit diesem Hormon eng verbunden zu sein. Eine Vaterschaft aber lässt den Testosteronspiegel sinken. So meint man, könne der Mann behutsamer sein und zu einem zärtlichen Vater werden. Und selbstverständlich verändern die kulturellen Erwartungen an die Vaterschaft einen Mann. Die Erhabenheit, ein Kind in die Welt gesetzt zu haben, und das Vaterglück sind dabei zwei ganz wichtige Aspekte.

Wie wirkt sich der Geburtsmoment aufs Vatersein aus?

Babys haben eine enorme Anziehungskraft. Viele junge Paare glauben, dass dieser Effekt besonders stark auf die Vaterschaft wirkt, wenn die Väter bereits bei der Geburt dabei sind. Das ist jedoch nicht der Fall. Trotzdem scheint heute ihre Anwesenheit im Kreißsaal ohne Ausnahme erwartet zu werden. Dabei berichten Studien von circa 25 Prozent der werdenden Väter, denen es dabei nicht gut ging. Vor allem dann, wenn die Geburt kompliziert war.

Wir haben gerade über geringe Fürsorglichkeit gesprochen. Gibt es denn auch etwas, das Väter besser können als Mütter?

Eine unterdrückte Fürsorglichkeit kann auch Vorteile haben. Es ist doch wirklich unrealistisch, alles Unangenehme vom Kind fernhalten zu wollen. Denn Kinder müssen lernen, auch mit belastenden Situationen umgehen zu können; man denke nur daran, dass das Spielen mit anderen Kindern voller Konflikte sein kann und es auch tatsächlich ist. Je jünger die Kinder sind, desto konfliktreicher ist das Spiel, was die Emotionen hochkochen lässt. Wenn es jedoch darum geht, derartige Herausforderungen zu bewältigen, haben Väter einen großen Einfluss. Mit ihrem Spielverhalten zum Beispiel, beim Raufen und Toben, bringen sie ihren Kindern etwas über Emotionsregulation bei.

Inwiefern?

Mit dem Toben entsteht für Kinder ein Wechselbad der Gefühle, bei denen es auch zu angstauslösenden Situationen kommen kann. Dann ist es für die Kinder wichtig, gleichzeitig zu wissen: Ich bin nicht in Gefahr, denn hier ist jemand, der das Geschehen reguliert. Und das können Väter besonders gut. Das Ergebnis ist: die Kinder können ihre Emotionen voll ausfahren und an die Grenzen gehen und lernen gleichzeitig, dass sie sie danach wieder in den Griff bekommen.

Wo prägen Väter noch das Fühlen und Handeln der Kinder?

Weitaus weniger bekannt war bisher der konkrete Einfluss der Väter auf die Sprachentwicklung ihrer Kinder: Obwohl Väter die schwierigeren Gesprächspartner sind, bringen sie ihre Kinder eher zum Sprechen als Mütter. Mütter wissen allzu oft schon, was das Kind mitteilen will, wenn es den Mund aufmacht. Häufig nehmen die Mütter ihnen die Äußerungen dann schon vorweg, ergänzen, schmücken aus. Sie vertiefen zwar damit das Sprachverständnis, aber das aktive Sprechen bleibt auf der Strecke.

Im Gegensatz dazu durchdringen Väter den Mitteilungsgehalt nicht sofort, wenn ihre Kleinen sie ansprechen, schon gar nicht, wenn sie nur Kauderwelsch reden. Sie sind darauf angewiesen, nachzufragen: Was? Wer? Wo? Und das Kind lernt, dass sich jemand für seine Mitteilungen tatsächlich interessiert, zuhört und etwas wissen will. Das kurbelt auf jeden Fall ihre Motivation an, zu sprechen und in den Dialog zu treten – das ist ein starker Impuls für die Sprachentwicklung, der vom Vater stammt.

Was bedeutet es dann für ein Kind, ohne Vater oder ohne einen präsenten Vater aufzuwachsen?

Glücklicherweise ist die Welt, in der unsere Kinder aufwachsen, durch vielfältige Beziehungsstrukturen geprägt. So erleben sie viele Situationen, in denen sich nicht nur ihre Mütter mit ihnen beschäftigen, sondern unzählige Kontakte mit anderen Menschen möglich werden; etwa in der erweiterten Familie, der Nachbarschaft oder auch im Urlaub. Überall treten dort auch Männer auf, die für die Kinder sehr beeindruckend sein und fehlende Kontakte ersetzen können.

Worauf sollten Väter achten, wenn sie eine gute Bindung zu ihrem Kind aufbauen möchten?

Es geht nicht nur darum, sich über das Kind zu freuen und es hin und wieder auf den Schoß zu nehmen. Es kommt darauf an, Zeit einzuräumen und zwar Zeit für alle möglichen Aktivitäten im Alltag. In einer unserer Forschungsstudien haben wir festgestellt, dass es einen beachtlichen Prozentsatz an Vätern gibt, die von der Pflege bis hin zu den unangenehmen Dingen des Lebens - wie etwa einem Arztbesuch – ein breites Spektrum der Betreuungsaufgaben übernehmen. Sie sind es auch, die eine große Sicherheit darin bekommen, ihr Vaterbild individuell zu entwickeln und eine Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen. Und das gelingt ihnen, ohne dass sie in diesem Punkt auf die Unterstützung ihrer Partnerin angewiesen wären.

„Auf die Väter kommt es an. Wie ihr Denken, Fühlen und Handeln unsere Kinder von Anfang an prägen“ von Lieselotte Ahnert, Ullstein Verlag, 22,99 Euro. © Quelle: Ullstein Verlag

Ist ein aktiver Vater auch ein besserer Partner?

Auf jeden Fall. Die Vaterschaft ist ohnehin sehr stark an die Partnerschaftsqualität gebunden, während das bei Müttern nicht so ist. Mit anderen Worten: Eine gute Partnerschaftsqualität und ein harmonisches Familienklima sind echte Garanten für eine aktive Vaterschaft und eine gute Beziehung eines Vaters zu seinen Kindern.

Das heißt, die Mutter ist weniger vom Glück in der Partnerschaft abhängig als der Vater?

Frauen finden in einer Mutterschaft vielfach auch ohne einen Partner ihre Erfüllung, wollen dann auch nicht, dass der Vater überhaupt bekannt wird. Männer machen dagegen ihren Kinderwunsch schon meistens daran fest, die passende Partnerin dafür finden zu müssen.

Möchten die meisten Männer heute denn wirklich aktive Väter sein? Oder ist das nur ein Medienphänomen?

Die heutigen Väter sehen ihre Familie als einen wertvollen Lebensbereich an und wollen eben nicht nur arbeiten und Geld nach Hause bringen. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Wir befinden uns in einem Umbruch. Aber damit ein Mann auch ein aktiver Vater sein kann, braucht es noch viel Ermutigung und Unterstützung.

Wie kann diese Hilfe aussehen?

Sie muss von vielen Seiten kommen: aus der eigenen Herkunftsfamilie genauso wie aus dem Arbeitsfeld und dem Freundeskreis. Vor allem aber muss die Vaterschaft gemeinsam mit der Partnerin nach eigenen Leitbildern, Vorstellungen und Fähigkeiten entwickelt werden, so zu sagen in einem gemeinsamen Projekt der Elternschaft.

Wie kann gemeinsame Elternschaft gelingen?

Die Väterforschung ist davon überzeugt, dass das A und O dabei die Solidarität zwischen den Partnern ist.

Aktive Vaterschaft zahlt sich also für den Mann aus?

Nachweislich. Männer, die ihre Vaterschaft eigenständig und kreativ ausführen und eine gute Beziehung zu ihrem Kind haben, geben bei Befragungen hohe Zufriedenheitswerte an. Sie erleben sich selbstwirksam -und nicht nur in ihrem Beruf, sondern eben auch in ihren Familien.