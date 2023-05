﻿Warum der Mutterinstinkt ein Mythos ist

Können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie Ihren Mutterinstinkt das erste Mal infrage gestellt haben?

Annika Rösler: Bei mir war das nach der ersten Geburt. Ich bin recht optimistisch in meine Mutterschaft reingeschlittert, hatte eine tolle Schwangerschaft und dachte mir: „Das haben schon so viele vor mir geschafft, das wird schon alles klappen.“ Doch dann kam irgendwie alles ganz anders als geplant.

Die Geburt war traumatisierend und auch danach wusste ich nicht wirklich, was zu tun ist, was mein Kind braucht, zumindest nicht zu jeder Zeit. Dieses Gefühl hat sich im Wochenbett fortgesetzt, und ich dachte immer wieder: „Irgendetwas läuft hier ganz gewaltig schief.“ Ich fragte mich, ob ich an einer postpartalen Depression litt, weil ich derart ambivalente Gefühle hatte. Einerseits konnte ich es nicht ertragen, wenn jemand anderes mein Kind auf dem Arm hatte, und auf der anderen Seite sehnte ich mich nach Zeit ohne Kind.

Wie war es bei Ihnen?

Evelyn Höllrigl: Sehr ähnlich. Deshalb haben wir uns gefunden. Dieses diffuse Unwohlsein, das Annika beschreibt, habe ich ganz lange an meinem Notkaiserschnitt festgemacht. Als ich Annika kennengelernt habe, war meine Tochter zwei oder eineinhalb. Erst da habe ich gemerkt: „Annika hatte eine unauffällige Spontangeburt, hat aber die gleichen Gefühle wie ich. Interessant.“ Wir haben uns auf die Suche gemacht und uns gefragt: „Wenn unser diffuses Gefühl nicht an den Geburtserfahrungen liegt, woran liegt es dann?“

Und dann sind Sie auf den Begriff der Muttertät gestoßen – in Anlehnung an die Pubertät. Warum ist dieser etwas sperrig klingende Begriff so passend für diese ambivalente Phase nach der Geburt?

Höllrigl: Zuerst sind wir auf das englische Wort „matrescence“ gestoßen, das stark an „adolescence“ (zu Deutsch: Pubertät) erinnert. Das hat uns aufgewühlt, weil wir gemerkt haben: „Aha, wir sind also in der Pubertät.“ Da finden doch auch diese argen Veränderungen statt, die wir alle schon kennen. Dementsprechend konnten wir diese Gefühle auch mit der Phase vergleichen, die wir als erstgeborene Mutter durchlaufen haben. Der Begriff Muttertät hat den Nagel auf den Kopf getroffen.

Rösler: Und er ist so intuitiv. Es ist unglaublich wichtig, dieser Entwicklungsphase, die auch unser Hirn umstrukturieren lässt, einen Namen zu geben. Zum einen, um diesen Zustand klar für sich selbst einzuordnen, aber auch um diese Phase gesellschaftlich zu positionieren. Ähnlich war es doch auch mit dem Begriff Mental Load. Bevor es ihn gab, fiel es schwer, über diese mentale Überforderung zu sprechen.

Fürsorge als Lernprozess

Weil Sie gerade das Gehirn ansprechen: Diese Phase, in der vor allem die Mutter das Gefühl hat, völlig neben der Spur zu sein, wird im Buch so schön beschrieben. Sie ist oft mit der Annahme behaftet, dass Mütter leicht verdummen, auch von Stilldemenz ist gern die Rede. Mit diesen Vorurteilen räumen Sie beide gründlich auf …

Rösler: Genau. Das oftmals belächelte Mommy Brain ist im Grunde genommen eine Spezialisierung. Wenn wir Eltern werden, kommen von einem Tag auf den anderen so viele neue Aufgaben hinzu, die uns bislang völlig unbekannt waren. Also müssen wir unseren Fokus darauf richten. Natürlich entfällt uns an dieser Stelle auch mal etwas Unwichtigeres. Das heißt aber nicht, dass wir dümmer werden. Im Gegenteil. Bei einigen Gedächtnistests schnitten Schwangere und Mütter sogar besser ab, was man nicht vermutet hätte, weil man bislang immer nur nach Defiziten in dieser Phase geschaut hat. In Wahrheit werden Mütter aber sensibilisiert für eine neue unbekannte Aufgabe. Und diese Sensibilisierung beginnt bei Müttern mit Schwangerschaft und Geburt. Mütter haben also einen zeitlichen Vorsprung, der von allen anderen Bezugspersonen nach der Geburt aufgeholt werden kann. Wenn sie es wollen.

Ich fand in dem Zusammenhang die Begrifflichkeiten „top down“ und „bottom up“ sehr stimmig, die Sie in Ihrem gemeinsamen Buch „Mythos Mutterinstinkt“ verwenden. Ursprünglich beschreiben Sie Managementprozesse in der Wirtschaft. Würden Sie den Zusammenhang noch mal näher erklären?

Höllrigl: Im Grunde genommen ist es für Eltern, die das Kind nicht gebären, eine Entscheidungsfrage. Das passiert in dem Moment, in dem sie sich dafür entscheiden, Verantwortung zu übernehmen, Fürsorge zu lernen. Denn Fürsorge ist ein Lernprozess. Und genau deshalb haben wir diese Begriffe so passend gefunden, oder Annika?

Fakt ist, dass ich den Superheldinnenmantel, der mir als Frau mit dem Mutterinstinkt immer wieder umgehängt wird, nicht selbst ablegen kann. Annika Rösler, Journalistin und Mutter von drei Kindern

Rösler: Genau! Das zeigt auch die Studie der Neurobiologin Ruth Feldmann unglaublich gut. Sie untersuchte drei Elterngruppen: einmal gebärende Mütter; einmal Väter, die involviert waren in die Fürsorge, aber die zweite Bezugsperson waren, also der westliche Standard. Die dritte Gruppe bestand aus homosexuellen Vätern, die die Rolle der primären Bezugsperson innehatten.

Bei allen wurde das Bindungshormon Oxytocin in der Interaktion mit ihrem Kind gemessen. Außerdem wurden die Szenen gefilmt und den Probanden später gezeigt. Auch dabei wurde noch mal der Oxytocin-Wert und die Gehirnaktivitäten im MRT gemessen. Das Überwältigende war, dass alle Gruppen nahezu identische Hormonwerte hatten und dass die homosexuellen Väter genau gleich reagiert haben wie die Mütter. Auch sie hatten im Mandelkern, der für die Emotionsverarbeitung im Hirn zuständig ist, eine stärkere Aktivierung. Und dass, obwohl diese Väter natürlich keinen angeborenen Mutterinstinkt haben können. Sie haben sich lediglich entschieden, die primäre Bezugsperson zu sein.

Höllrigl: Die primäre Bezugsperson hat einen Vorteil: die Zeit, die sie mit dem Kind verbringt. Und da ist es völlig egal, welchen Geschlechts sie ist.

Der Mutterinstinkt-Begriff wurde einst von berühmten Pädagogen und Psychologen wie Rousseau, Freud und Winnicott geprägt. Meinen Sie, dass das bewusst geschah, um Frauen kleinzuhalten?

Rösler: Das ist natürlich reine Spekulation. Generell muss man aber auch immer wieder sagen, dass das, was sich da festgeschrieben hat, Überzeugungen von einigen wenigen Männern sind. Ob und von wem das aus Boshaftigkeit passiert ist, kann ich nicht sagen. Aber Fakt ist, dass ich den Superheldinnenmantel, der mir als Frau mit dem Mutterinstinkt immer wieder umgehängt wird, nicht selbst ablegen kann. Da ist die Gesellschaft gefragt, die mir das zugesteht und bereit ist, alte Narrative zu verlernen.

Höllrigl: Das können wir nicht genau sagen. Historisch betrachtet war es aber so, dass Frauen im häuslichen Rahmen ihre Zuständigkeiten hatten, damit der Mann, der ja über das „größere Hirn“ verfügt, gesellschaftlich und intellektuell florieren kann.

Das Gehirn hat kein Geschlecht

Das größere Gehirn, das allerdings mehr Hohlräume aufweist, wie man heute weiß …

Höllrigl: Beide Gehirne funktionieren gleich gut. Nur die Ventrikel sind beim Mann etwas größer, also die mit Luft gefüllten Hohlräume. Die Neurowissenschaftlerin Daphna Joel hat ein wunderbares Buch dazu geschrieben, es heißt „Das Gehirn hat kein Geschlecht“.

Rösler: Dort steht unter anderem auch, dass jedes Gehirn ein Mosaik aus weiblichen und männlichen Merkmalen ist. Und es genügt schon eine kurze Zeitspanne von Stress, um aus einer weiblichen eine männliche Eigenschaft zu machen.

Und dann gibt es aber immer noch die weiblichen und männlichen Hormone, die gerne im Zusammenhang mit dem Mutterinstinkt ins Feld geführt werden.

Rösler: Auch hier gilt wieder das Top-down- und Bottom-up-Prinzip. Man kann durch das Verhalten die Hormone beeinflussen. Es gibt zwar einen zeitlichen Vorsprung bei Frauen, weil beispielsweise in der Schwangerschaft zusätzliche Rezeptoren für Oxytocin bereitgestellt werden. Das hat der Mann nicht. Aber das sind neun Monate plus ein paar Stunden Wehen, danach sind die Bedingungen für beide gleich.

Warum spricht aber niemand vom Vaterinstinkt?

Höllrigl: Stimmt, den Begriff verwendet kaum jemand. Steht der eigentlich im Duden?

Nein. Stattdessen hakt duden.de bei der Suche nach. „Meinten Sie Mutterinstinkt, Jagdinstinkt oder Machtinstinkt?“

Höllrigl: Genau deswegen sollten wir langfristig auch von dem Begriff Mutterinstinkt wegkommen und stattdessen von Fürsorgeimpuls sprechen. Der Begriff ist inklusiv. Oder auch von der erlernten Fürsorge. Gerade für alleinerziehende Väter oder für gleichgeschlechtliche Paare ist es schwierig, von diesem Mutterinstinkt zu sprechen. Er bildet die Gesellschaft nicht mehr so ab, wie sie heute ist.

Vom Gefühl, immer schuld zu sein

Wenn wir den Mutterinstinkt „ad acta“ legen, dann bleibt aber immer noch die Rabenmutter, zu der es ebenfalls keinen Rabenvater gibt.

Höllrigl: (lacht) Darauf muss Annika antworten, ihr Blog hieß Mutter Rabenherz …

Rößler: (lacht) Vorab: Meine Kinder belehren mich immer wieder, dass Rabenmütter eigentlich gute Mütter sind. Aber ja, dieser Begriff hat sich bei mir sehr festgesetzt, dieses Gefühl: „Egal was ich tue, letztlich bin ich immer schuld.“ Wenn ich mein Kind im Kindergarten abgebe und es weint, bin ich schuld. Wenn es aber nie weint, dann ist auch irgendetwas nicht richtig.

Es ist so, als würde man sich immer zwischen Superheldinnen- und Rabenmutter bewegen. Eine gemäßigte Mitte scheint es nicht zu geben …

Rösler: Wir sind jeden Tag andere Mütter. Es kommt doch auch auf die Umstände an. Wie viele Stunden habe ich geschlafen, welches Kind sitzt gerade vor mir, bin ich unter Freunden oder will ich bei einer Vorsorgeuntersuchung glänzen. Es gibt nicht die Mütter. Genauso wenig wie die Väter oder auch die Kinder. Wir sind alle unterschiedlich, und unter anderen Umständen sind wir auch andere Personen. Gerade die Muttertät zeigt es so eindrücklich, wir werden ein Stück weit zu jemand anderem. Was uns sehr beindruckt hat, war auch die Tatsache, dass man bereits in der Schwangerschaft anhand von Hirnscans die spätere Mutter-Kind-Bindung voraussagen kann. Also ob es der werdenden Mutter eher schwer- oder leichtfallen wird, Fürsorge zu übernehmen.

Wie ist das möglich?

Höllrigl: Da sind sich die Forschenden noch nicht einig. Es kann genetische oder epigenetische Ursachen haben.

Rösler: Auch die Sexualhormonausschüttung im letzten Trimester soll damit in Verbindung stehen. Einig sind sich die Forschenden aber darüber, dass das Umfeld eine ganz starke Rolle dabei spielt. Also wie viel Unterstützung die Schwangere erfährt.

Der Siegeszug der Kleinfamilie als Problem

Der Spruch: „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, kommt also nicht von ungefähr?“

Höllrigl: Es ist ein schon lange vorhandenes Wissen, dass es mehr als eine Bezugsperson braucht, um ein Kind großzuziehen und richtig zu sozialisieren. Dieses Wissen ist verloren gegangen im Siegeszug der Kleinfamilie, wie wir sie heute kennen, die ja nur die Kernfamilie ist. Das Dorf, das müssen nicht nur Oma und Opa sein. Wir können uns dieses Dorf aussuchen und bestimmen, wer sich in diesem Dorf ansiedelt. Das ist doch ein schöner Gedanke, oder?

Eine erst kürzlich veröffentlichte Studie hat auch noch mal unterstrichen, wie entscheidend der Faktor gemeinsam verbrachte Zeit für die Ausprägung des Fürsorgeinstinkts ist.

Rösler: Ich bin überzeugt, dass die Zeit, die Eltern mit dem Kind verbringen, elementar ist für das individuelle Fürsorgeverhalten. Aber in einigen Familien ist die väterliche Elternzeit leider ein Luxusgut, was wirklich traurig ist. Denn wenn der Vater viel Zeit mit dem Kind verbringen kann, dann entwickelt auch er dieses Bauchgefühl, das Mütter oft haben. Es ist nicht an ein Geschlecht gebunden.

Historisch betrachtet war es aber so, dass Frauen im häuslichen Rahmen ihre Zuständigkeiten hatten, damit der Mann, der ja über das „größere Hirn“ verfügt, gesellschaftlich und intellektuell florieren kann. Evelyn Höllrigl Tschaikner, Journalistin, Bloggerin und Mutter von drei Kindern

Höllrigl: Ich konnte es selbst erleben. Beim ersten Kind war ich in Elternzeit, beim zweiten und dritten Kind war mein Mann zu Hause. Ich habe in ihm eine arge Veränderung gesehen. Die Wickeltasche war sein Revier. Er wusste, ob die Windeln aufgefüllt werden mussten oder nicht. Das aber lag daran, dass er mit dem Kind mehr Zeit verbracht hat und seine Handgriffe natürlich schneller waren in der Zeit.

Sowohl in Deutschland wie auch in Österreich bzw. in der gesamten Dach-Region ist es der Fall, dass die Frau aufgrund des niedrigeren Einkommens oder auch wegen des Stillens meistens länger zu Hause beim Kind bleibt. Vielleicht wünscht sie sich das, das ist natürlich auch in Ordnung. Aber dass per se angenommen wird, dass die Frau sich aufgrund des Mutterinstinkts besser auskennt und weiß, was ihr Kind will und so weiter, das ist nicht in Ordnung.

Konnten Sie die Situation, dass Ihr Mann mit den Kindern zu Hause bleibt, gerade vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Drucks auf Mütter, gut annehmen und guten Gewissens zur Arbeit gehen?

Höllrigl: Das Problem war weniger die Tatsache, dass ich arbeiten gegangen bin, sondern der Umstand, dass mein Mann für die gleiche Sache, die ich bei unserem ersten Kind gemacht habe, wahnsinnig gelobt wurde, wie cool und wie innovativ er ist. Ich war zwei Jahre davor in der gleichen Position. Niemand hat mir damals den roten Teppich ausgerollt. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass Männern dafür applaudiert wird. Auf der anderen Seite ist es eben schon interessant zu sehen, wie es bei Frauen als selbstverständlich angesehen wird.

Und wie ist es bei Ihnen?

Rösler: Wir stecken alle noch in diesem patriarchalen System fest. Die Gesellschaft, und das schließt natürlich auch uns Frauen mit ein, betrachtet immer noch die Mutter als die Hauptverantwortliche. Die Mütter sind es doch am Ende, denen der Sauberkeitszustand der Wohnung zugeschrieben wird oder auch die zu langen Fingernägel beim Kind. Dieses Stereotyp muss man sich immer wieder bewusst machen und versuchen umzudenken.

Höllrigl: Was aber unsere Aufgabe als Eltern sein sollte, ist, unseren Kindern beizubringen und vorzuleben, dass das alle Eltern können.

Es mangelt an Vorbildern

Gibt es möglicherweise auch immer noch zu viele Väter, die diese Aufgabe der unbezahlten Familienarbeit nur allzu bereitwillig den Müttern überlassen?

Höllrigl: Ich glaube, das ist auch ein Stück weit Bequemlichkeit.

Rösler: Hinzu kommt, dass es vor allen Dingen an eigenen Vorbildern mangelt und dass dadurch eine Unsicherheit bei Vätern entsteht.

Glauben Sie, dass sich der Mythos Mutterinstinkt irgendwann auflöst?

Höllrigl: Das wäre natürlich wünschenswert.

Rösler: Ich hoffe es sehr. Deswegen halte ich unser Buch auch für bedeutsam. Die früheren Feministinnen stießen immer wieder an die Grenze des naturwissenschaftlich bewiesenen Mutterinstinkts. Daher mussten sie die Naturwissenschaft ein Stück weit leugnen. Die Hirnforschung ist hier das fehlende Puzzleteil. Ich glaube fest daran, dass sich etwas ändern wird, wenn auch nicht in den nächsten fünf Jahren.

Sie bringen in Ihrem Buch in diesem Zusammenhang auch das Stichwort „Mütterforschung“ ins Gespräch und die Tatsache, wie wertvoll diese auch für alle Menschen sein könnte, wenn sie denn intensiv betrieben würde. Wird man da nicht beim Schreiben bitter?

Rösler: Ja, in der Tat macht das wirklich wütend.

Höllrigl: Bis vor 100 Jahren gab es kaum Mütterforschung, auch kein Wissen darüber, weil es keine betroffenen Frauen in entsprechenden Positionen gab, die die Möglichkeit gehabt hätten, den Stand der Wissenschaft zu hinterfragen. Noch bis vor 50 Jahren war die Forschung fast ausschließlich männlich. Dieser Gedanke kann einen schon wütend machen, wenn man bedenkt, dass jeder eine Mutter hat.

Rösler: Die Hormone waren immer das Totschlagargument. Bevor wir das Buch geschrieben haben, wusste ich exakt an diesem Punkt auch nicht mehr weiter. Jetzt können wir sagen: Ja, wir haben hormonell bedingt durch Schwangerschaft und Geburt einen zeitlichen Vorsprung, aber nicht gebärende Eltern können den jederzeit aufholen, wenn sie denn möchten.

Die Last mit dem „Superheldinnenmantel“

Was würden Sie all jenen Frauen sagen, die sich in ihrer tradierten Rolle wohlfühlen?

Höllrigl: Unser Buch ist keine Wutschrift gegen „den Mann“. Im Gegenteil, es soll ein sehr inklusives, ein augenöffnendes Buch mit der Botschaft sein: „Wir können das alle, wir müssen es nur wollen.“

Rösler: Wir wollen den Frauen auch nicht ihre Intuition absprechen. Ein Gefühl für einen anderen Menschen zu haben ist wundervoll. Aber auch eine nicht gebärende Person kann dies entwickeln. Und diese Tatsache ist doch großartig und extrem entlastend.

Sie beide skizzieren ein Bild der Mutter im Superheldinnenmantel, die, bedingt durch den Mutterinstinkt, zur Heldin des Familienalltags wird und alles im Griff haben muss. Dass dem so ist, haben wir nun widerlegt. Trotzdem die Frage: Wie sind Sie heute Morgen aufgestanden, mit oder ohne Superheldinnenmantel?

Höllrigl: Der liegt bei mir irgendwo in der Ecke und vergammelt da langsam (lacht). Nein, ich glaube, dass wir beide immer noch mit dem Gefühl zu kämpfen haben, allen und jedem gerecht zu werden. Diesen Superheldinnenmantel abzulegen ist gesellschaftlich gesehen unfassbar schwierig – auch für uns, die sich täglich damit befassen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass wir ihn tragen, oder dass er bei uns irgendwo in einer Ecke hängt. Das Bild der in allen Bereichen perfekten Mutter lässt sich vielleicht auf Instagram inszenieren, in der Realität ist es nicht umsetzbar. Gerade deshalb sollten wir anfangen, am Glauben an den Mutterinstinkt zu rütteln.