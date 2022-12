Wenn Kita oder Schule schließen: Darf ich mein Kind zu Hause betreuen?

Streik bei Ikea: So etwas passiert nicht oft. Am Sonnabend, 10. Dezember, jedoch trat nach Verdi-Angaben in Kiel rund ein Drittel der Schicht in einen ganztägigen Ausstand. Mit Aktionen wie dieser will die Gewerkschaft den Konzern zu Verhandlungen über einen Zukunftstarifvertrag bewegen.