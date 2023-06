Wie lernen Babys zu schlafen? „Es geht darum, dem Kind beizubringen, dass nächtliches Aufwachen normal ist“

Wer behauptet, „wie ein Baby zu schlafen“ meint im Normalfall, eine ruhige und erholsame Nacht hinter sich zu haben. Doch frische Mütter und Väter wissen, dass die Realität der Babys oft anders aussieht. Das Schlafen an der Seite von Neugeborenen erinnert oftmals eher an einen Fiebertrip. Heult nachts das Kind los, schrecken auch die Eltern auf. Rasch werden Brüste, Fläschchen oder Schnuller in Anschlag gebracht und trockene Windeln unter den Babypopo gezogen. All dies noch schlaftrunken und entsprechend fahrig.

Nicht umsonst erkundigt sich das kindererfahrene Umfeld nach „den Nächten“. Wer auf die Frage mit „Geht so“ antwortet, hat das Ausmaß der Misere meist hinreichend skizziert.

Kinder schlafen viel – aber nicht durch

Denn Kinder schlafen zwar viel, aber im Normalfall nicht durch. Und Erwachsene treibt der daraus resultierende Schlafmangel an den Rand des Wahnsinns. Kein Wunder, dass Schlaftrainings boomen, Ratgeberbücher angehäuft werden und der Rat erfahrener Eltern eingeholt wird. Doch was genau wissen Entwicklungspsychologinnen und ‑psychologen über den Schlaf von Säuglingen? Und gibt es Tricks, wie man Kinder zum Einschlafen bringen kann?

„Der Schlaf von Neugeborenen unterscheidet sich stark von dem Erwachsener“, sagt Neonatologin Mirja Quante vom Universitätsklinikum Tübingen. Die Medizinerin forscht zur Schlafentwicklung im Säuglingsalter und ist immer wieder erstaunt, wie wenig Eltern über den Babyschlaf wissen. Zu den wichtigsten Fakten gehöre, dass Neugeborene anfangs noch 16 bis 20 Stunden pro Tag schlafen und somit doppelt so lang wie junge Erwachsene. Dafür wachten Babys häufiger auf. „Die Schlafzyklen bei Neugeborenen sind einfach kürzer“, sagt Quante. Während ein Erwachsener alle 90 Minuten einen Schlafzyklus durchlaufe, dauere es bei einem Neugeborenen nur etwa eine Stunde.

REM-Schlaf probt Bewegungen

Zudem verbringen Babys in den ersten Lebenswochen rund die Hälfte ihrer Gesamtschlafzeit im sogenannten REM-Schlaf. In diesem Schlafzustand träumen sie mehr und bewegen ihre Augen unter den geschlossenen Lidern. Den charakteristischen Rapid-Eye-Movements verdankt der REM-Schlaf auch seinen Namen. Zum Vergleich: Bei Erwachsenen beträgt der Anteil des REM-Schlafs im Durchschnitt nur noch 20 bis 25 Prozent. Aber warum verbringen Neugeborene mehr Zeit im unruhigen REM-Schlaf?

Babys erleben am Anfang ihres Lebens recht wenig. Forschende gehen davon aus, dass sie dieses fehlende visuelle Erleben ausgleichen durch besonders aktiven Schlaf und viele Träume. Die sogenannte Autostimulationstheorie besagt, dass die hohe Gehirnaktivität während des REM-Schlafs, die wenigen externen Reizen quasi wettmacht. Die sogenannten myoklonischen Zuckungen, die während dieses traumreichen und aktiven Schlafes auftreten, helfen dem Baby, motorische Muster einzuüben und sie im Gehirn mit bestimmten Gefühlen zu verknüpfen.

„Für die kindliche Entwicklung ist der REM-Schlaf sehr wichtig“, sagt Mirja Quante. Denn er ermögliche den Säuglingen, Bewegungen zu erproben. Sehr zum Leidwesen aller Eltern, die oft vergeblich versuchen, neben fuchtelnden, nestelnden Babys im Beistellbett zu schlafen.

Mit zunehmendem Alter haben Kinder mehr Schlafzustände

Beginnen Kinder, ihre Umgebung zu erkunden und mehr von der Welt zu sehen, ändert sich auch das REM-Schlafverhältnis. Das visuelle Erleben muss nicht länger durch den Schlaf simuliert werden. Entsprechend nimmt der REM-Schlaf ab. Schon ein drei Jahre altes Kind verbringt nur noch ein Viertel der Gesamtschlafzeit darin – ähnlich wie ein Erwachsener.

Aber auch die anderen Schlafzustände der Babys ändern sich. Wechselt das Neugeborene anfangs nur zwischen zwei Schlafzuständen, dem REM-Schlaf und dem Tiefschlaf, lernt es ab etwa drei Monaten weitere Schlafstadien kennen. Vier Schlafphasen durchläuft ein Erwachsener pro Nacht.

Bei den ersten beiden handelt es sich um Schlafzustände, in denen wir leicht geweckt werden können. In der dritten Phase schlafen wir am tiefsten, in der vierten erleben wir den REM-Schlaf und träumen viel. Der Schlaf erwachsener Personen folgt stets dieser Chronologie. Für Babys läuft die Nacht anders ab: Sie beginnen die Nacht oft mit dem REM-Zyklus. Erst im Alter von fünf Jahren ähnelt die Abfolge der Schlafstadien jener Erwachsener.

Ab sechs Monaten können Babys durchschlafen

Mit der Zeit schlafen Babys aber nicht nur ruhiger, sondern auch länger am Stück. In den ersten paar Lebenswochen wachen Neugeborene noch alle drei Stunden auf, weil sie Nahrung zu sich nehmen müssen. Babys haben kleine Mägen und bekommen rasch wieder Hunger. Manche Säuglinge öffnen die Augen aber auch nach jedem einstündigen Schlafzyklus. Meist liegen sie dabei jedoch einfach wach, ohne dass die Eltern es merken. Kurz nach der Geburt haben sie noch keinen zirkadianen Rhythmus. Dieser ist erst nach etwa einem Jahr vollständig etabliert. Im ersten Lebensjahr festigen sie also den Schlaf und entwickeln einen Tag-Nacht-Rhythmus. Der Schlaf wird mit der Zeit also berechenbarer.

„Ab sechs Monaten können Kinder prinzipiell durchschlafen“, sagt Neonatologin Quante. Ob es tatsächlich gelingt, hängt allerdings stark vom einzelnen Kind ab. Etwa ein Drittel der Eltern in den USA, deren Kind ein halbes Jahr alt ist, berichtet, dass ihre Säuglinge mindestens einmal pro Nacht aufwachen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die im Jahr 2012 im Journal „Developmental Psychology“ erschienen ist. Die Entwicklungspsychologen Marsha Weinraub und Randall Bender haben dazu das nächtliche Aufwachen von mehr als 1200 Säuglingen gemessen.

Auch der elterliche Schlaf verändert sich

Es handelt sich dabei jedoch um Durchschnittswerte: Die Frage, ob das eigene Kind eher in die Kategorie „guter Schläfer“ oder „schlechter Schläfer“ fällt, hält Helen Ball für müßig. Die Anthropologin und Direktorin des britischen Durham Infancy & Sleep Centre sagt: „Hören Eltern von Durchschnittswerten, reagieren sie besorgt, wenn ihr Kind nicht in die Statistik passt.“ Dabei spiegelten Durchschnittwerte eine große Bandbreite an Schwankungen wider. Und: So banal es klinge, jedes Kind weise nun mal sehr unterschiedliches Schlafverhalten auf. Die meisten Eltern wollten sowieso nur eins: mehr schlafen. Denn der Schlafentzug durch Kinder prägt nicht nur die ersten Monate nach der Geburt, sondern verändert auch den elterlichen Schlaf über Jahre hinweg.

Um herauszufinden, wie genau, haben der Psychologe David Richter und sein Team die Langzeiteffekte der Geburt eines Kindes auf die Schlafzufriedenheit von Eltern untersucht. Dabei fanden die Forschenden heraus, dass im Normalfall sechs Jahre vergehen, bevor Eltern wieder annähernd so schlafen können wie vor der Geburt des Kindes. In ihrer Studie haben sie dazu Antworten von rund 2500 Müttern und etwa 2000 Vätern des sogenannten sozio-ökonomischen Panels (SOEP) aus den Jahren 2008 bis 2015 ausgewertet.

Wie kann man Kinder am besten zum Einschlafen bringen?

Viele Eltern wollen verständlicherweise nicht sechs Jahre warten, bis die Nächte wieder ruhiger werden. Entsprechend groß war das mediale Interesse an einer japanischen Studie, die im angesehenen Fachjournal „Current Biology“ veröffentlicht worden ist und deren Ergebnisse nahelegen, wie genau Kinder am schnellsten zum Einschlafen gebracht werden.

Das Team um Hirnforscherin Kumi Kuroda vom Riken Center in Japan hat dazu Mütter von 21 Säuglingen im Alter von durchschnittlich 15 Wochen aufgefordert, ihre Babys abends entweder auf dem Arm umherzutragen, im Sitzen zu halten, in einem Kinderwagen zu schieben oder ins Bettchen legen. In welcher Reihenfolge die Mütter das machten, blieb ihnen selbst überlassen. Dabei dokumentierten die Forscher, wie schnell das Herz des Babys schlug und wie sehr es weinte.

Es stellte sich heraus, dass die weinenden Neugeborenen am schnellsten einschliefen, wenn die Eltern sie etwa fünf Minuten in engem Körperkontakt mit gleichmäßigen Bewegungen herumtrugen. War das Kind erstmal eingeschlafen, galt es nur noch, sich für weitere acht Minuten mit ihm hinzusetzen und es danach zum Schlafen hinlegen. Ein Zeitfenster von 13 Minuten scheint, laut Studie, also der Garant für einen ruhigen Abend zu sein. Aber klingt diese Formel nicht zu schön, um wahr zu sein?

„Ich glaube sofort, dass die Methode funktioniert“, sagt Mirja Quante, „aber die Frage ist doch: Möchte ich als Elternteil wirklich mehrmals pro Nacht mein Kind fünf Minuten umhertragen und acht Minuten halten, bevor ich es ablege?“

Wie lernen Babys, alleine einzuschlafen?

Die Forscherin beantwortet die Frage selbst: Aus ihrer Sicht gehöre zur Schlafautonomie eben auch, dass Babys lernten, allein einzuschlafen. Die Frage ist nur, wie?

„Viele Elternmethoden vermitteln dem Kind sogenannte Einschlafassoziationen“, sagt Quante. Das Kind verknüpfe dann das Zu-Bett-gebracht-Werden mit Ritualen wie beispielsweise dem Stillen oder dem Herumgetragen. Letztendlich sei es aber zielführender, das Kind mit der Stimme und durch Streicheln zu beruhigen. Besser als sogenanntes Einschlafstillen sei es beispielsweise, das Kind erst zu stillen, dann abzulegen und ihm schließlich etwas vorzusingen. „Sie können einen Stuhl neben das Kinderbett stellen und den Stuhl dann immer weiter wegrücken“, sagt Quante. Aber was, wenn das Baby sofort beginnt zu schreien?

„Diese Veränderungen sollten Eltern vornehmen, wenn sie frei haben und nicht am nächsten Tag arbeiten müssen“, sagt Quante. Zunächst gehe es sowieso darum zu schauen, ob die Grundbedingungen stimmten. Kinder bräuchten ausreichend Tageslicht, um zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden. Auch eine ruhige und entspannte Atmosphäre helfe, dass die Kleinen abends zur Ruhe kämen. Ein gemeinsames Abendessen, das Vorlesen und Schlafanzuganziehen vermittle dem Neugeborenen zudem, dass jetzt Schlafenszeit sei.

Die meisten Babys lernen durchzuschlafen

In der Theorie klingt das plausibel. Die Realität sieht aber oft so aus, dass viele Babys oder Kleinkinder dann mit hochrotem Kopf protestieren und brüllen, bis die Eltern es doch wieder auf den Arm nehmen. „Dann streicheln sie das Baby und versuchen es, mit der Stimme zu beruhigen“, sagt Mirja Quante. Sch-Geräusche, White Noise, leichtes rhythmisches Popoklopfen, streicheln, Schnuller geben, singen, summen – all das helfe beim Weiterschlummern. „Das Kind automatisch zu stillen oder aus dem Kinderbett zu nehmen, hilft zwar oft zuverlässig, führt aber eben auch dazu, dass Kinder immer wieder danach verlangen.“ Und das macht die Nacht eben sehr anstrengend für die Eltern. Aber was ist mit den Kindern? Verhindert Einschlafstillen und Herumtragen wirklich die Eigenregulation des Kindes?

„Die meisten Babys lernen durchzuschlafen, aber etwa 20 Prozent der Kinder wachen, bis sie drei Jahre alt sind, regelmäßig auf“, sagt Neonatologin Quante. Indem Eltern frühzeitig eine gute Einschlafroutine entwickelten, trügen sie dazu bei, dass ihre Kinder zu den Durchschläfern gehörten.

Hilft das Stillen?

„Aber nur, um das nochmal klarzustellen: Ich habe nichts gegen das Stillen – im Gegenteil“, sagt Quante. Immer wieder werde kolportiert, dass gestillte Kinder schlechter schliefen und häufiger aufwachten. Das habe sie sogar in einer ihrer Studien widerlegt.

Die Untersuchung, die sie zusammen mit Kolleginnen und Kollegen im Jahr 2022 im „Journal Sleep Medicine“ veröffentlicht hat, kommt zu folgenden Ergebnissen: Erstens schlafen nicht komplett gestillte Kinder bis zu 35 Minuten weniger pro Nacht, zweitens fällt deren längste Schlafepisode um bis zu 34 Minuten kürzer aus und drittens wachten sie auch 0,4‑mal häufiger auf als rein gestillte Kinder.

Doch trotz der Vorteile, die das Stillen für den Schlaf der Neugeborenen brächte, spricht sich die Neonatologin dafür aus, Babys ab dem Alter von etwa drei Monaten nicht mehr direkt in den Schlaf zu stillen, sondern sie wach, aber müde ins Bett zu legen. Das schließe das Stillen nicht aus, es solle nur mit einigem zeitlichen Abstand zu dem eigentlichen Zubettgehen stattfinden und nachts in einem altersgemäßen Abstand stattfinden.

„Im Grunde geht es darum, dem Kind beizubringen, dass nächtliches Zwischenaufwachen normal ist“, sagt Quante. Dafür bräuchten größere Säuglinge weder etwas zu essen, noch müssten sie dazu auf den Arm genommen werden. Auf lange Sicht lernten sie so am besten, dass sie es selbst schaffen, wieder einzuschlafen.