Audiointerview zum Weltspartag: Wie kann ich in Krisenzeiten sparen?

Gießerei Kiel hat wieder eine Zukunft: Einblick in die Arbeit mit heißem Eisen

Die Gießerei Kiel ist ein Industriebetrieb mit langer Geschichte. Die schien vorbei, nachdem Caterpillar den Motorenbau an der Kieler Förde beerdigte. Doch nun gibt es wieder eine Zukunft. Mit einem neuen Investor, neuen Ideen und einem neuen Führungsstil. Aber was passiert eigentlich in einer Gießerei?