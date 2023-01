Kaufen, bauen, mieten: Kostenfaktor Wohnen

Wer soll das bezahlen? Unser Newsletter liefert Tipps und Hintergründe zur Inflation und Energiekrise. In dieser Woche: Was Mieterinnen und Mieter jetzt bedenken müssen und was es mit dem CO₂-Preis auf sich hat. Außerdem: Wird die Milch womöglich bald billiger?

Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie schon Ihre Erklärung für die neue Grundsteuer abgegeben? Falls nicht, dann sind Sie damit alles andere als allein. Die meisten Bundesländer melden, dass sich Grundstückseigentümer mit der Abgabe bislang Zeit gelassen haben. In Thüringen beispielsweise fehlten zuletzt noch 40 Prozent der Erklärungen. Jetzt beginnt allerdings der Endspurt: Bis 31. Januar müssen die Dokumente eingereicht sein, sonst drohen Verspätungszuschläge.

Eine Sorge, die sich Mieterinnen und Mieter wie ich nicht machen müssen. Allerdings sind die Sorgen rund um das Thema Wohnen bei vielen Menschen ohnehin schon groß. Die Kosten für Strom und Gas haben sich rasant erhöht. Und weil die Lage auf dem Immobilienmarkt derzeit für viele unübersichtlich ist, kann das auch Einfluss auf die Mieten haben. Denn die hohen Zinsen und die knappen Materialien sorgen dafür, dass viele Menschen beim Hausbau zögerlicher werden. Und wer in diesen unsicheren Zeiten vom Hausbau oder -kauf zurücktritt, drängt (wieder) auf den Mietmarkt. Die höhere Nachfrage dürfte sich dann wieder auf die Preise auswirken.

Keine leichten Zeiten für Häuslebauer: Wer derzeit vom Hausbau oder Hauskauf Abstand nimmt, drängt auf dem Mietmarkt oder bleibt ihm erhalten - das dürfte sich auch auf die Mieten auswirken (Symbolbild). © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Co₂-Preis wird jetzt aufgeteilt

Wer mietet, kann sich seit wenigen Tagen auf eine Neuerung einstellen: Der Co₂-Preis wird jetzt zwischen Mietenden und Vermietenden aufgeteilt. Vorher mussten alleine die Mieterinnen und Mieter diese Abgabe fürs Heizen stemmen, die Emissionen reduzieren soll. Eigentlich sollte der Co₂-Preis schrittweise ansteigen, wegen der ohnehin schon hohen Energiekosten wurde der Anstieg in diesem Jahr allerdings ausgesetzt. Dennoch wird die Abgabe fällig – doch wie lässt sich prüfen, ob der Vermieter die Kosten korrekt aufteilt? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Sie haben Anmerkungen und Fragen? Schreiben Sie uns gern an unbezahlbar@rnd.de!

Ihre Johanna Apel

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Tipp der Woche

Das Fitnessgerät, das gekauft und nie gebraucht wurde. Die Klamotten, die seit Jahren nicht mehr getragen wurden. Die unnützen Sachen, die irgendwie ihren Weg in die Wohnung finden: Packt auch Sie manchmal die Lust, einfach alles auszumisten, Platz zu schaffen und vielleicht sogar noch ein bisschen Geld damit zu machen? Wenn ja, dann dürfte Sie dieses Stück interessieren: Das sogenannte „Decluttering“ liegt gerade im Trend, schreibt Sabine Oberpriller. Noch nie davon gehört? Dann probieren Sie es mal mit dem Begriff Entrümpeln. „Wir ersticken im Krempel“, sagt die Konsumforscherin und Soziologin Viola Muster. „Aber die wenigsten Dinge haben für uns eine Bedeutung.“

Doch wie gelingt das Ausmisten? Gunda Borgast, Buchautorin und Aufräumexpertin gibt Tipps: Beispielsweise die Sachen nicht nach Schränken, sondern nach Kategorien sortieren: Bürosachen, Putzmittel, Kosmetik. So bekommt man einen Überblick, wie viel man davon besitzt und was nicht mehr nötig ist. Außerdem regt Borgast an, von Raum zu Raum zu gehen und aufzuschreiben, was stört und was verändert werden sollte – zum Beispiel, wenn Papier sich irgendwo stapelt. Ein weiterer Ratschlag: Den eigenen Konsum hinterfragen. Warum werden bestimmte Dinge angehäuft und was steckt hinter den Impulskäufen?

Zahlen, bitte

Der Discounter Aldi Nord hat den Milchpreis erneut angehoben. Ein Liter Vollmilch der Eigenmarke Milsani kostet jetzt 1,15 Euro. Allerdings können Verbraucherinnen und Verbraucher darauf hoffen, dass die Milch bald wieder billiger wird. Wie mein Kollege Frank-Thomas Wenzel berichtet, sinken die Preise im Großhandel derzeit drastisch. Das mag für Konsumenten und Konsumentinnen zwar eine gute Nachricht sein, allerdings bringt es viele Landwirte, die sowieso schon gestiegene Kosten für Energie, Dünger oder Futter stemmen müssen, in Bedrängnis. Was sie deshalb fordern, können Sie hier nachlesen.

Gut zu wissen

Mehr erfahren mit dem Plus

Erhalten Sie Zugriff auf tiefergehende Recherchen und exklusive Informationen: Sie können direkt in unseren Plus-Artikeln Ihr Abonnement beginnen.

Die gute Nachricht

Trotz aller Widrigkeiten hat die deutsche Wirtschaft 2022 besser abgeschnitten als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent gestiegen. Das hat das Statistische Bundesamt anhand erster Berechnungen vor wenigen Tagen mitgeteilt. Das ist zwar weniger als erhofft, allerdings schätzen viele Volkswirte die Lage für 2023 nicht mehr ganz so trüb ein, wie sie es kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges taten. Eine Rezession dürfte vergleichsweise mild ausfallen, so die bisherige Prognose.

Abonnieren Sie auch

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr.

Klima-Check: Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel - jeden Freitag neu.

Hauptstadt-Radar: Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

Das Leben und wir: Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

What's up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - jeden zweiten Dienstag.

Das Stream-Team: Die besten Serien und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu.