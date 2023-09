Kommen wir wieder gut durch den Winter?

Liebe Leserinnen und Leser,

jetzt ist es nun wirklich offiziell: Der Sommer ist vorbei. Meteorologisch betrachtet hat der Herbst längst begonnen, die ersten Bäume haben ihn schon eingeleitet. Etwa um diese Zeit vor einem Jahr waren die Sorgen in der Bevölkerung groß. Was erwartet uns im kommenden Winter?

Wird das Gas reichen, oder werden wir frieren? Weil auch wir gemerkt haben, dass das Informationsbedürfnis groß ist, hat das RND vor ziemlich genau einem Jahr diesen Newsletter gestartet. Wir haben immer wieder auf den Füllstand der Gasspeicher geschaut, über die wirtschaftliche Lage berichtet – und darüber, wie Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Geldbeutel entlasten können. Dabei haben uns auch immer wieder Zuschriften und Tipps von Leserinnen und Lesern erreicht, was uns natürlich sehr freut. Das macht die Arbeit am Unbezahlbar-Newsletter so besonders, vielen Dank an der Stelle!

Müller: Deutschland bei Gasversorgung besser aufgestellt

Wir sind gut durch die kalte Jahreszeit gekommen. Und doch richtet sich der Blick jetzt wieder auf den kommenden Winter. Wie sieht es aus? Sind wir gut vorbereitet? Und wie entwickeln sich die Preise? Genau darüber hat mein Kollege Frank-Thomas Wenzel mit Klaus Müller geredet. Der Chef der Bundesnetzagentur sieht Deutschland bei der Gasversorgung deutlich besser aufgestellt als vor einem Jahr.

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, appelliert weiter, Energie zu sparen. © Quelle: picture alliance/dpa

Er sagt aber auch: „Die Gaskrise ist noch nicht vorbei.“ Müller appelliert an Verbraucherinnen und Verbraucher wie Unternehmen, weiterhin sparsam mit dem Brennstoff umzugehen. Und er spricht auch über den Ausbau von LNG-Terminals und die Versorgung anderer Länder. Das sehr lesenswerte Interview möchte ich Ihnen gerne ans Herz legen.

Strom- und Gaspreisbremsen sollen länger laufen

Weil es in dem Interview auch um die Verbraucherpreise für Energie geht, empfehle ich außerdem das Stück von Steven Geyer und Tim Szent-Ivanyi zur Verlängerung der Strom- und Gaspreisbremsen. Denn die laufen nach aktuellem Plan nun weiter als bis Ende des Jahres. Alle wichtigen Fragen und Antworten dazu finden Sie hier.

Sie haben Anmerkungen und Fragen? Schreiben Sie uns gern an unbezahlbar@rnd.de!

Ihre

Johanna Apel

Tipp der Woche

Um Sonne zu tanken und damit Geld zu sparen, schwören manche Hausbesitzerinnen und -besitzer auf Fotovoltaikanlagen. Durch die Energie vom Dach sind sie unabhängiger von Energieversorgern. Allerdings hat das seinen Preis, schreibt Sebastian Hoff. Denn ob sich ein Speicher nach einigen Jahren rechnet, hängt nicht nur von den Anschaffungskosten ab. Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Fotovoltaikanlagen hat mein Kollege in diesem Stück für Sie zusammengefasst. Dort können Sie auch nachlesen, ab wann sich die Investition rechnen kann.

Ein Tipp, den ich interessant fand: Nicht immer muss es das Dach sein. „Es gibt einzelne Batteriespeicher, die in Garagen oder geschützten Außenbereichen untergebracht werden können“, sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW).

Zahlen, bitte!

Bleiben wir beim Eigenheim: Vor einiger Zeit hatte ich bereits über ein neues Förderprogramm für Familien geschrieben. Als eine Art Nachfolger des Baukindergeldes soll es Familien den Bau oder Ersterwerb eines Hauses erleichtern. Weil das Programm Wohneigentum für Familien bisher allerdings nicht gut anlief, hat Bauministerin Klara Geywitz (SPD) nachgebessert.

Auf dem Wohnungsgipfel Anfang der Woche stellte sie gemeinsam mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) ein 14-Punkte-Programm vor, das den Wohnungsbau ankurbeln soll. Einer der Punkte: Das Förderprogramm für Familien wird überarbeitet. Die Kredithöchstbeträge sollen um 30.000 Euro, die Grenze des zu versteuernden Einkommens auf 90.000 Euro pro Jahr angehoben werden. Was es mit dem Programm auf sich hat, lesen Sie hier.

Gut zu wissen

Mehr erfahren mit dem Plus

Erhalten Sie Zugriff auf tiefergehende Recherchen und exklusive Informationen: Sie können direkt in unseren Plus-Artikeln Ihr Abonnement beginnen.

Die gute Nachricht

Eingangs habe ich über den Gasverbrauch und die Gasspeicher geschrieben. Jetzt hat der europäische Gasspeicherverband GIE direkt eine gute Nachricht parat: Die Erdgasspeicher in Deutschland sind zu 95 Prozent gefüllt. Das geht aus vorläufigen Daten hervor. Eine im vergangenen Jahr eingeführte Verordnung sieht eigentlich vor, dass sie diese Marke am 1. November erreicht haben sollten. Jetzt ging das deutlich schneller.

