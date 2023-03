﻿Immobilen in Schleswig-Holstein: Kreditnachfrage eingebrochen

Teure Energie, drastischer Zinsanstieg, hohe Inflation: In einer Zeit großer Unsicherheit sind Fördermittel der Investitionsbank Schleswig-Holstein sehr gefragt. Doch in der Bilanz für 2022 zeigt sich auch: Die Nachfrage nach Wohnungsbaukrediten hat einen schweren Dämpfer bekommen.

Kiel. Mehr Hilfen für Unternehmen, Boom bei Kommunalkrediten, viele Millionen für Arbeitsmarkt und Weiterbildung: In einer Zeit enormer Unsicherheit sieht sich die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) als Fels in der Brandung. Im vergangenen Jahr hat das zentrale Förderinstitut des Landes – ohne die Corona-Hilfen – rund 3,1 Milliarden Euro an Krediten vergeben, 158 Millionen Euro mehr als 2021. Einen Dämpfer allerdings hat das Geschäft mit privaten Immobilieninteressenten bekommen: Viele Menschen können sich die exorbitant gestiegenen Zinsen einfach nicht leisten: „Belastend wirken aber auch hohe Baukosten und die allgemein große Unsicherheit“, sagt IB.SH-Vorstandschef Erk Westermann-Lammers.

Investitionsbank: Gut eine Milliarde für den Wohnungsbau

Insgesamt hat das Institut den landesweiten Wohnungsbau im vergangenen Jahr mit gut einer Milliarde Euro gefördert – 2021 waren es noch 1,3 Milliarden. Während der Mietwohnungsbau weiter relativ gut lief – vor allem wegen reichlicher Landesmittel für den sozialen Wohnungsbau – brach das Fördervolumen im klassischen Immobiliengeschäft ein: von 472 auf nur noch 266 Millionen Euro. Allerdings berichtet Westermann-Lammers auch, dass sich in den ersten Monaten dieses Jahres in diesem Bereich wieder eine vorsichtige Belebung zeigt: „Man hat den Eindruck, dass sich die Schockstarre langsam löst.“ In den ersten Monaten 2022 hatten sich die Immobilienzinsen nahezu vervierfacht. 

„Mit unserer Förderung haben wir viele richtungsweisende Projekte auf den Weg gebracht und die Transformation der Wirtschaft in Schleswig-Holstein maßgeblich unterstützt“, so der IB.SH-Chef. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten agiert die Investitionsbank als eigenständiges Förderinstitut in Schleswig-Holstein. Insgesamt hat das Institut in dieser Zeit Fördermittel in Höhe von rund 48 Milliarden Euro an Menschen, Unternehmen und Kommunen im Land gegeben.

Bilanz IB.SH: Wirtschaft im Land investiert auf breiter Front

Trotz vieler Stressfaktoren zeigt sich Westermann Lammers zufrieden mit der Verfassung der Wirtschaft im Land: „Es wird auf breiter Front investiert.“ Über das Landesprogramm Wirtschaft förderte die IB.SH mit rund 92 Millionen Euro insgesamt mehr als 90 Projekte. Dem Mittelstand stellte das Institut Finanzierungsmittel in Höhe von 613 (Vorjahr 591) Millionen Euro zur Verfügung.

Steigende Zinsen: Kommunen sicherten sich günstige Kredite

Besonders dynamisch verlief das Geschäft mit den Kommunen im Land. Viele Städte und Gemeinden haben die Refinanzierung von Investitionen vorgezogen, um sich auf den letzten Metern noch günstige Zinsen zu sichern. Die Summe der Kredite an Kommunen und kommunalnahe Unternehmen schnellte von 699 Millionen auf über eine Milliarde Euro hoch. Für die Städtebauförderung und Wohnquartiersentwicklung machte die IB.SH insgesamt 61 Millionen Euro an Fördermitteln locker, unter anderem, um die Attraktivität von Innenstädten und Wohngebieten zu erhöhen.

Die Bilanzsumme der IB.SH stieg 2022 leicht auf 22,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Risiko und Bewertung erreichte 68,1 (67,2) Millionen Euro. Deutlich an Bedeutung verloren hat die Abwicklung von Coronahilfen. Mit rund einer halben Milliarde Euro (2021: 1,5 Milliarden Euro) trug die Bank dazu bei, Folgen der Pandemie abzumildern. Rund 70 der 800 Mitarbeiter in der neuen Zentrale an der Hörn haben noch immer mit Corona-Programmen zu tun. „Das wird uns noch zwei bis drei Jahre beschäftigen“, so der Vorstandsvorsitzende.

Dabei geht es auch um Rückforderungen. So hat die IB.SH rund 54 000 Empfänger von Soforthilfen angeschrieben. Gut 15 000 haben sich bislang zurückgemeldet und angegeben, dass es für sie besser gelaufen sei als erwartet. Von den geforderten 116 Millionen Euro an Rückzahlungen wurden bereits 91 Millionen überwiesen. Bei den übrigen knapp 39 000 Empfängerinnen und Empfängern liefen Stichproben. Insgesamt seien in den vergangenen Jahren wegen Soforthilfen rund 80 Strafverfahren eingeleitet worden.