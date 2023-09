Trinkwasser fürs Klo, muss das wirklich sein?

Liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht erinnern Sie sich noch: Vor gar nicht allzu langer Zeit schrieb ich hier über die Herausforderungen des Wassersparens im Alltag, über meine Mühen mit der Gartenbewässerung, die Gewissenskonflikte. Ich stellte mir die Frage, ob ein sattes (Garten-)Grün in Zeiten der Dürre überhaupt noch vertretbar ist.

Offenbar hat auch Sie diese Frage seinerzeit sehr bewegt, denn Sie haben mir reichlich Inspiration fürs Wassersparen geliefert. Und nicht nur das, auch Inspiration für neue Artikel zum Thema kam bei Ihren Zuschriften herum.

Unsere Neugierde erweckte vor allem das Thema Wasseraufbereitungsanlagen im Haushalt. Und so hat sich meine Kollegin Kristina Auer tief in die Thematik eingearbeitet und zunächst festgestellt, dass in Zeiten des Klimawandels und der Dürre vieles als unnötige Verschwendung erscheint, was früher als selbstverständlich galt.

Durchaus berechtigt erscheint in diesem Zusammenhang unter anderem die Frage, warum eigentlich Trinkwasser durch unsere Klospülung läuft? Zumal die Toilettenspülung auch mittels Wasseraufbereitung mit Regen- oder Duschwasser befüllt werden könnte. Könnte, wohlgemerkt, denn ganz so einfach ist das Prozedere nicht, wie meine Kollegin herausfand.

Muss es wirklich Frischwasser sein? Toilettenspülkästen ließen sich auch mit Regen- oder Grauwasser befüllen. © Quelle: Ralf Hirschberger

Bis zu 40 Prozent Trinkwasser einsparen

Zukunftspotenzial ist aber allemal da, zumal durch Wasseraufbereitungsanlagen bis zu 40 Prozent des Wasserbrauchs eines Haushalts eingespart werden können. Prognosen zufolge wird die Bedeutung derartiger Anlagen in den kommenden Jahren daher deutlich steigen.

Einen Haken hat die Sache aber: Aktuell ist der Einbau mit geschätzten 5000 bis gut 10.000 Euro recht teuer. Dafür gibt es Einsparungen an anderer Stelle, etwa bei der Niederschlagswassergebühr, perspektivisch dann auch bei der Trinkwassergebühr.

Ob sich ein Einsatz in Ihrer Immobilie lohnt? Antworten finden Sie im Artikel meiner Kollegin. Also bleiben wir im Austausch, sie sehen, das lohnt sich allemal.

Sie haben Anmerkungen und Fragen? Schreiben Sie uns gern an unbezahlbar@rnd.de!

Ihre

Carolin Burchardt

Tipp der Woche

Welche Lebensmittel zählen zu den hochverarbeiteten Nahrungsmitteln, was macht diese aus und wie gesund beziehungsweise ungesund sind sie? Diesen Fragen ist meine Kollegin Irene Habich nachgegangen. Ihr Fazit: Diese Art von Lebensmitteln zeichnet sich durch reichlich Zusatzstoffe aus, deren Unbedenklichkeit nicht immer ausreichend geklärt ist, auch weil die Studien dazu mitunter veraltet sind.

Aktuelle Studien konnten allerdings einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von hochverarbeiteten Lebensmitteln und Demenzerkrankungen, Diabetes Typ 2 und Krebs herstellen.

Ein Blick auf die Zusatzstoffeliste lohnt, um herauszufinden, wie stark ein Lebensmittel verarbeitet ist. © Quelle: picture alliance / dpa

Um mehr über den Verarbeitungsgrad und künstliche Zusatzstoffe eines Lebensmittels zu erfahren, lohnt ein Blick auf den Nova-Score. Auf der Plattform Openfoodfacts ist für viele Lebensmittel neben dem Nutri-Score auch der Nova-Score aufgeführt. Wem das zu aufwändig ist, dem sei folgende Faustregel ans Herz gelegt: Lebensmittel mit einer besonders langen Liste an Zutaten und Zusatzstoffen sind meist stark verarbeitet. Sie sollten nicht die Basis der Ernährung ausmachen, rät Jana Fischer, Referentin für den Bereich Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Hamburg, im Gespräch mit meiner Kollegin.

Ihre Empfehlung: Der gelegentliche Verzehr hochverarbeiteter Lebensmittel ist nicht schlimm. Diese sollten aber durch frische Zutaten ergänzt werden – also zum Beispiel eine Fertigpizza mit Paprika oder ein Dosengericht mit gesunder Rohkost. Der Nährwert der gesamten Mahlzeit lässt sich so schnell und ohne großen Aufwand verbessern. Und nicht nur das, die Verbraucherzentrale NRW merkt zudem an, dass selbst kochen meist günstiger ist, als auf Fertiggerichte zu setzen. Vorausgesetzt, man beachtet folgende Tipps.

Zahlen, bitte!

Das gab es noch nie: Zum zehnten Mal in Folge hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen erhöht. Am vergangenen Donnerstag kündigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte an. Hauptgrund ist, dass die Inflation langsamer zurückgeht, als die Europäische Zentralbank bislang erwartet hatte.

Der sogenannte Hauptrefinanzierungssatz steigt auf 4,5 Prozent. Dieser Leitzins definiert, wie teuer es für Geschäftsbanken ist, sich Geld bei der EZB zu leihen. Der Einlagensatz liegt künftig bei 4 Prozent. Hierbei geht um die Höhe der Zinsen, die die EZB zahlt, wenn Banken bei ihr Geld kurzfristig parken.

Gut zu wissen

Die gute Nachricht

Von wegen alles drängt nur an die Unis: Junge Menschen stehen einem Handwerks­beruf deutlich offener gegenüber als oftmals angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), wie mein Kollege Thomas Magenheim berichtet. So würden junge Menschen eine duale Ausbildung im Handwerk als genauso attraktiv einstufen wie ein Unistudium, hat das IW ermittelt. Vor allem Arbeitsplatz­sicherheit und der Umstand, dass im Handwerk konkrete Probleme gelöst werden und es eine sinnhafte Arbeit sei, werde unter jungen Menschen geschätzt. Die Studie hat zudem einige Punkte enthüllt, bei denen die Realität im Handwerk die Erwartungen von Menschen am Anfang ihres Berufslebens sogar übererfüllt. Neben Jobsicherheit und sinnhafter Tätigkeit seien das Teamwork oder gleiche Bezahlung für Frauen und Männer.

Für viele junge Menschen durchaus interessanter als bislang angenommen: der Handwerksberuf. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Kleines Manko: Während es sich drei von zehn Befragten vorstellen können, im Handwerk zu arbeiten, tut es aktuell nur einer von zehn. Experten führen das auf die negative Außendarstellung des Handwerks zurück, auch bei der Entlohnung müsse noch nachgebessert werden.

