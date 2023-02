Von kalten Wohnungen und sinkenden Gaspreisen

Wer soll das bezahlen? Unser Newsletter liefert Tipps und Hintergründe zur Inflation und Energiekrise. In dieser Woche: Was tun, wenn die Heizung defekt ist? Außerdem: Warum ein Anbieterwechsel trotz sinkender Gaspreise seine Tücken hat – und welches Lieblingsprodukt der Deutschen wieder billiger wird.

wissen Sie, was zu tun ist, wenn die Heizung plötzlich ausfällt? Zugegeben: Alleine bei dem Gedanken daran wird mir schon kalt. Gerade jetzt, wo die Temperaturen nachts noch nahe am Gefrierpunkt sind, wünsche ich das niemandem. Wenn es allerdings passiert, hilft auch kein Jammern. Wer nicht selbst so geschickt es, sich mit ein paar Kniffen aus der Misere zu retten, muss wohl oder übel einen Handwerker oder eine Handwerkerin rufen.

Doch was, wenn man wie ich zur Miete wohnt? Dann wird es ein bisschen komplizierter. Nach Angaben des Deutschen Mieterbundes sind Vermieterinnen und Vermieter dazu verpflichtet, von Oktober bis April die Heizung einzuschalten. In den meisten Fällen gibt es zwar keine vertragliche Vereinbarung darüber, wie warm es in der Wohnung werden soll, schreibt meine Kollegin Kira von der Brelie. Nach aktueller Rechtsprechung muss der Vermietende jedoch dafür sorgen, dass tagsüber 20 bis 22 Grad herrschen – und nachts nicht weniger als 17 Grad. Sinken die Temperaturen unter diese Werte, liegt ein Mangel vor. Und der kann laut dem Mieterbund zu einer Mietminderung führen.

In Hannover blieben etliche Mietwohnungen kalt

Was es heißt, wenn mitten im Winter die Heizung auch noch ausfällt, mussten kürzlich die Mieterinnen und Mieter eines Hauses in Hannover erleben. In einem Gebäudekomplex des Wohnungsunternehmens Vonovia ging nichts mehr: In 88 Wohnungen blieben die Heizkörper kalt. Wie Conrad von Meding berichtet, erhielten die Betroffenen nach Vonovia-Angaben zwar eine Mietminderung und kleine Heizlüfter. Allerdings flogen laut einer Mieterin bei ihren Eltern die Sicherungen heraus. Was sonst noch in dem Haus zu Frust führte und wieso Deutschlands größter Wohnungskonzern mal wieder in der Kritik steht, lesen Sie hier und hier.

Wichtig ist: Ist die Heizung defekt, muss der Vermietende sie reparieren. Dabei können Mieterinnen und Mieter ihn schriftlich darüber informieren – und eine Frist setzen. Wenn die verstreicht, können sie selbst jemanden mit der Reparatur beauftragen. Die Kosten trägt dann der Vermietende.

Für die privaten Haushalte gibt es in Sachen Heizen aber auch teilweise gute Nachrichten. Strom und Gas sind wieder zu deutlich günstigeren Konditionen zu haben. Profitieren könnten vor allem Neukundinnen und -kunden. Warum ein Anbieterwechsel dennoch seine Tücken hat und von welchen Verträgen man die Finger lassen sollte, hat Frank-Thomas Wenzel für Sie zusammengefasst.

Haben Sie Ihren Urlaub in diesem Jahr schon geplant? Während es manche auf der Suche nach Schnee und Eis jetzt noch in die Alpen oder – mit ein bisschen Glück – auch in die Mittelgebirge zieht, haben andere schon ihren Oster- oder Sommerurlaub fest im Blick. Passend dazu hat meine Kollegin Catharina Schulz vom Reisereporter eine Übersicht der schönsten deutschen Strände erstellt. Mein persönlicher Favorit: Nummer zwölf.

Und wer lieber einen Städtetrip machen will, dem sei dieses Stück ans Herz gelegt: die 20 besten Reiseziele in Europa für 2023. Dabei sind auch Destinationen, die sich mit einem kleinem Geldbeutel erkunden lassen – und ein paar davon sind vielleicht gar nicht weit von Ihnen entfernt.

Im Winter noch mehr Sehnsuchtsort als ohnehin schon: Die Dominikanische Republik lockt mit tollen karibischen Stränden. © Quelle: Manuel Meyer/dpa-tmn

Rund 195.000 Rentnerinnen und Rentner müssen in diesem Jahr keine Steuern auf ihre Altersbezüge zahlen. Hintergrund ist, dass der Grundfreibetrag Anfang des Jahres angehoben wurde. Statt bei 10.347 Euro im Jahr 2022 liegt er nun bei 10.908 Euro, wie mein Kollege Jan Emendörfer berichtet. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Die 195.000 Menschen fallen somit aus der Steuerpflicht raus.

An anderer Stelle kommen allerdings 87.000 hinzu. Ab Juli sollen die Renten nämlich steigen – aller Voraussicht nach im Osten um rund 4,25 Prozent und im Westen um rund 3,53 Prozent. Was das heißt und warum die Rentenbesteuerung in der Kritik steht, lesen Sie hier.

Erst fielen die Preise für Butter, jetzt wird auch noch ein anderes wichtiges – für manche lebenswichtiges – Produkt in vielen Supermärkten billiger: der Kaffee. Aldi, Kaufland und Norma haben die Preise für gemahlenen Kaffee und ganze Bohnen gesenkt.

Laut Aldi ist der Preis für Kaffee der Eigenmarken Morena, Markus Kaffee, Amaroy und Tizio nun dauerhaft 20 Prozent günstiger. Gute Nachrichten für Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker: Auch bei Rewe, Aldi, Penny und Lidl soll der Preis für die braunen Bohnen fallen. Hintergrund ist, dass der Kaffeepreis auf dem Weltmarkt spürbar gesunken ist.

