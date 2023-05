Wechselservice für Strom und Gas: Lohnen sich die Angebote?

Seit dem Krieg in der Ukraine schwanken die Gas- und Strompreise immer wieder stark. Zuletzt kursierte die Nachricht, dass die Grundversorger ihre Energiepreise in den kommenden Monaten sogar stark senken werden. Strom wird demnach im Schnitt um bis zu 14 Prozent günstiger, Gas um 23 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Menschen fragen sich deshalb, ob es sich lohnt, den Anbieter zu wechseln. Sogenannte Wechselservices und Tarifoptimierer können Verbraucherinnen und Verbrauchern Arbeit abnehmen, bergen jedoch auch Gefahren.

Tarifoptimierer und Wechselservices















Wie funktionieren automatische Wechselservices?

Automatische Wechselservices und sogenannte Tarifoptimierer werben damit, die günstigste Energieversorgung für Kundinnen und Kunden zu finden. Einige bieten einen umfangreichen Service, andere machen nur Vorschläge für Nutzerinnen und Nutzer. Wenn der Service den Vertrag wechselt, stellen Kundinnen und Kunden vorher eine Vollmacht aus. In der Regel müssen sie vor einem Vertragswechsel trotzdem zustimmen. Manchmal werden Kundinnen und Kunden auch nur über den Wechsel informiert und können innerhalb einer festgelegten Frist widersprechen. Der Wechselservice übernimmt die bürokratische Arbeit. Er kündigt den alten Vertrag und schließt einen neuen, günstigeren ab. Vollkommen zurücklehnen sollten sich Verbraucherinnen und Verbraucher trotzdem nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was muss man trotz Wechselservice noch selber machen?

Auch wenn ein Wechselservice einen Großteil der Vertragsabwicklung übernimmt, müssen Kundinnen und Kunden weiterhin per Brief und Mail erreichbar sein. Meist erstellen Verbraucherinnen und Verbraucher beim Wechselservice einen Kundenaccount, über den sie Nachrichten erhalten können. Diese müssen sie im Blick behalten und wenn notwendig, darauf antworten. Schickt der Energieanbieter Briefe, müssen sie diese an den Wechselservice weiterleiten. Auch wichtig: Wer einen Wechselservice nutzt, bleibt offiziell Vertragspartner des Energielieferanten.

Wechselservice vs. Vergleichsportal: Was sind Vor- und Nachteile?

Bei Vergleichsportalen haben Verbraucherinnen und Verbraucher immer die volle Kontrolle über ihre Vertragsabschlüsse. Allerdings braucht es auch mehr Zeit, einen neuen Energietarif über ein Vergleichsportal abzuschließen. Die gesamte Organisation liegt weiterhin bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wechselservices bieten mehr Bequemlichkeit. Verbraucherinnen und Verbraucher geben allerdings dafür meist mehr Macht an die Anbieter ab. Bei Tarifoptimierern und Wechselservices erhalten Kundinnen und Kunden oft nicht den günstigsten Tarif.

Was kostet ein Wechselservice?

Die Kosten für Wechselservices und Tarifoptimierer unterscheiden sich je nach Anbieter stark voneinander. Entscheidend für die Preise ist, die Finanzierung der Portale.

Einige Anbieter finanzieren sich über einen Anteil der Ersparnis, die bei einem Vertragswechsel erzielt wird. Das sind in der Regel 20 bis 30 Prozent. Der Anbieter Cheapenergy24 nimmt zum Beispiel beim ersten Vertragswechsel 30 Prozent der Ersparnis. Für den Fall dass Kundinnen und Kunden im neuen Vertrag 1000 Euro weniger zahlen, erhielte der Anbieter also 300 Euro. Das heißt auch, dass Verbraucherinnen und Verbraucher günstiger ohne den Service wechseln könnten.

Andere Wechselservices, wie zum Beispiel Switchup, erhalten von den Stromanbietern Provisionen. Hier haben Verbraucherinnen und Verbraucher keinen direkten finanziellen Nachteil, im Vergleich zum Wechsel ohne Service. Ganz unbedenklich ist das Modell jedoch nicht, wie Rico Dulinski von der Verbraucherzentrale weiß: „Wenn Wechselservices sich über Provisionen der Stromanbieter finanzieren, besteht immer die Gefahr, dass sie nicht mehr den objektiv besten Tarif für ihre Kundinnen und Kunden abschließen.“ Die Services haben nämlich nicht mit allen Stromanbietern Verträge. Besteht kein Vertrag, wird ein Stromanbieter im Vergleich nicht berücksichtigt, auch wenn er vielleicht den günstigsten Tarif hat.

Wann lohnt sich ein Wechselservice?

Ein Wechselservice lohnt sich vor allem für Menschen, die sonst nicht zur günstigsten Möglichkeit wechseln würden. Ein Vorteil der Services ist Bequemlichkeit bei einem gleichzeitig günstigeren Vertrag. Wer ohnehin regelmäßig nach günstigeren Verträgen Ausschau hält, ist in der Regel ohne Wechselservice günstiger unterwegs, schätzt die Verbraucherzentrale ein. Stiftung Wahrentest hält einen selbst organisierten Wechsel ebenfalls für die günstigere Möglichkeit. „Wechselservices finden eher nicht den günstigsten Tarif für ihre Kundinnen und Kunden“, so Rico Dulinski. Denn ihre Bedürfnisse sind unterschiedlich: Einige bevorzugen eine lange Preissicherheit, andere den Tarif, der kurzfristig am billigsten ist. Auch wenn Kundinnen und Kunden ihre persönlichen Vorlieben gegenüber dem Service angeben, besteht die Gefahr, dass sie einzelne Stromanbieter bevorzugt behandeln. Das ist zum Beispiel der fall, wenn sie von Stromanbietern Provisionen erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem sammeln die Services sensible Daten über ihre Nutzerinnen und Nutzer, die missbraucht werden können, wenn sie in die Hände Dritter gelangen. „In der IT gibt es keine absolute Sicherheit – das betrifft natürlich auch die Daten, die Wechselservices von ihren Kundinnen und Kunden sammeln“, erklärt Dulinski.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Worauf muss man beim Vertrag mit einem Wechselservice achten?

Wichtig ist, dass Tarifoptimierer und Wechselservices transparent machen, wie sie sich finanzieren. Die Verbraucherzentrale warnt vor Anbietern, die sich über die Wechselersparnis finanzieren. In der Vergangenheit hätten diese oft unfaire Konditionen angeboten. Seriöse Anbieter weisen in ihren AGBs darauf hin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht unbedingt den günstigsten Tarif bekommen.

<br/>