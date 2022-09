Wenn Mietverträge zur Kostenfalle werden

Santiano rocken am 23. Mai 2023 in der Kalkberg Arena

Santiano ankern auf ihrer Jubliäums-Tour zum zehnjährigen Bestehen auch in Bad Segeberg. Am Sonnabend, 23. Mai 2023, gibt die Rockband ein Konzert in der Kalkberg-Arena, zweite Station der Open-Air-Tour. An Bord: ihr Best-Of-Album „Die Sehnsucht ist mein Steuermann“, das am 7. Oktober erscheint.