﻿25 Jahre Viagra: die blaue Potenzpille, die alles änderte

Die rautenförmige, fast schon lieblich blau gefärbte Pille thront noch immer auf Hugh Hefners 14-karätigem Goldring. Der „Playboy“-Gründer sagte einst, er habe in seinem Leben mit über 1000 Frauen Sex gehabt – und dankte dafür unter anderem dem Potenzmittel Viagra, das ihm im hohen Alter eine Erektion ermöglicht habe. Dafür schenkte er der Pille einen Platz auf einem wertvollen Ring. Vielleicht hatte einer seiner Fans ebenfalls die Hoffnung auf ein grenzenlos erfülltes Sexleben, als er den Ring 2018 – und damit ein Jahr nach Hefners Tod – für ganze 22.400 US-Dollar ersteigerte. Doch der „Viagra-Ring“ wird bei Erektionsstörungen kaum eine Hilfe sein, dazu muss er das Medikament schon einnehmen. Die blaue Pille, die nun ihren 25. Geburtstag feiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 27. März 1998 wurde der Wirkstoff Sildenafil unter dem Markennamen Viagra erstmals in den USA auf den Markt gebracht, über fünf Monate später auch in Deutschland. Inzwischen gibt es mehrere Potenzmittel mit ähnlicher Wirkung, doch Viagra war das erste, das dem Leidensdruck vieler Männer ein Ende bereitete. „Viagra ist für viele Männer mit Erektionsstörungen ein Segen. Denn wenn sie wieder in der Lage sind, eine Erektion zu bekommen, verbessert sich auch ihr Selbstwertgefühl“, sagt Sexualforscher und Kulturanthropologe Jakob Pastötter. Und mit der Entdeckung Viagras konnten auch große Wissenslücken der Medizin und Forschung bei der Diagnose erektile Dysfunktion gefüllt werden.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Erektionsstörungen sind seit Viagra kein Tabuthema mehr

Bei einer Erektionsstörung können Männer keine Erektion mehr bekommen oder sie nicht lange genug aufrechterhalten. „Vor der Einführung von Viagra ist man davon ausgegangen, dass 90 Prozent aller Erektionsstörungen rein psychologisch sind. Doch danach hat man festgestellt, dass sie zu 80 bis 90 Prozent auf organische Ursachen zurückzuführen sind“, sagt Frank Sommer, Urologe und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Seitdem Viagra erstmals Schlagzeilen machte, erfuhren Medizinerinnen und Mediziner viel mehr über die Ursachen der erektilen Dysfunktion – denn Männer mit Erektionsstörungen gehen seither schneller zur Ärztin oder zum Arzt. Schließlich gab es erstmals eine vielversprechende Lösung für ihre Probleme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu trug auch Brasiliens Fußballidol Pelé bei, der Anfang der 2000er in Werbespots für den Viagra-Hersteller Pfizer ein Bewusstsein für erektile Dysfunktion schaffte. Obgleich er aufgrund eines lukrativen Werbedeals mit dem Pharmakonzern nicht uneigennützig handelte, bewirkten die Spots doch etwas Positives: Die Männerwelt begann damit, über Erektionsstörungen zu sprechen – vor Viagra war das Thema tabu. „Patienten warteten teilweise 15 bis 20 Jahre, bis sie zur Ärztin oder zum Arzt gingen. Inzwischen holen sich viele schon nach Wochen oder wenigen Monaten ärztlichen Rat“, sagt Sommer.

Arzt erklärt, welche Vorsorge für Männer wirklich nötig ist Männer gelten als Vorsorgemuffel und nehmen seltener an medizinischen Check-ups teil als Frauen. Vielleicht auch deshalb, weil sie nicht so gut darüber Bescheid wissen, glaubt Florian Sturm. Im Interview erklärt der Mediziner und Buchautor welche Untersuchungen zur Früherkennung speziell für Männer wirklich nötig sind. Jetzt lesen

Das Selbstbewusstsein zurückerlangen

Und das ist wichtig, schließlich sind Millionen Männer weltweit davon betroffen – das reflektieren auch die Milliardengewinne des Unternehmens Pfizer. Und entgegen der gängige Annahme sind nicht nur ältere Männer davon betroffen: Schon in ihren Zwanzigern können Männer an einer Erektionsstörung leiden. Auch sie können Krankheiten wie Diabetes haben, die zu einer erektilen Dysfunktion führen können. Aber mitunter sind junge Betroffene auch körperlich kerngesund und haben trotzdem Erektionsprobleme. Deshalb werden gerade bei ihnen oft psychische Probleme wie Depressionen und Stress als Ursache vermutet. Und manchmal sind es auch Versagensängste vor dem Sex.

Wenn Versagensängste für die Erektionsstörung ursächlich sind, können Potenzmittel wie Viagra das Selbstbewusstsein zurückgeben und diesen mentalen Teufelskreis durchbrechen. Frank Sommer, Urologe und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn der Leidensdruck des „Nichtkönnens“ ist enorm und mit sozialem Stigma versehen. Viele Männer entwickeln auch aufgrund der Potenzprobleme ein mangelndes Selbstwertgefühl – und das verstärkt wiederum die Erektionsprobleme. „Wenn Versagensängste für die Erektionsstörung ursächlich sind, können Potenzmittel wie Viagra das Selbstbewusstsein zurückgeben und diesen mentalen Teufelskreis durchbrechen“, sagt Sommer. Schließlich merken Männer dann: Es geht doch noch.

Ein Gefühl, das die Medizin Männern vor Viagra selten geben konnte. Eine Vakuumpumpe mit Ringen, Schwellkörperimplantate oder eine Potenzspritze, die sie sich selber in den Penis gesetzt haben: das waren die vorherigen, unangenehmen – und mitunter nicht einmal erfolgversprechenden – Möglichkeiten, um eine Erektionsstörung zu behandeln. „Das wollten nur die wenigsten – und deswegen gingen viele Männer erst gar nicht zur Ärztin oder zum Arzt“, betont Sommer. Schon damals wünschten sich Männer eine einfachere Lösung, eine Pille, die sie vor dem Sex schlucken können.

Ein Zufallsbefund, von dem die Männergesundheit profitierte

Vollkommen unverhofft gelang Pfizer dieser Durchbruch. Eigentlich hatte Pfizer vor 30 Jahren den Wirkstoff Sildenafil an herzkranken Menschen getestet. Die Verbesserung ihrer Beschwerden war geradezu nebensächlich, als die Betroffenen über kräftig pulsierende Erektionen nach der Einnahme berichteten. Pfizer musste dann nur noch an einem passenden Namen tüfteln, entschied sich bekanntlich für das Kunstwort aus vigor – englisch für Elan oder Kraft – und Niagara, eine offensichtliche Anspielung auf die starken Ströme der nordamerikanischen Wasserfälle.

Und Viagra schlug bei dessen Zulassung vor 25 Jahren große Wellen: US-Medien sprachen von einer „Viagra-Begeisterung“, gar einer „Sexrevolution“. Prostataerkrankungen, Bluthochdruck oder Arterienverkalkung waren für viele Männer kein Hindernis mehr, trotzdem ein erfülltes Sexleben zu haben. Derart medizinische Probleme werden mitunter durch Potenzmittel wie Viagra überhaupt erst entdeckt – denn in den meisten Ländern sind sie verschreibungspflichtig, Männer müssen sich also vorab ärztlich untersuchen lassen. Dabei entdecken Ärztinnen und Ärzte nicht selten Herzleiden, einen versteckten Diabetes oder Prostataprobleme. Eine Erektionsstörung kann gar „Vorbote von Schlaganfall oder Herzinfarkt“ sein, betont Sommer. Auch deshalb sei es wichtig, dass jeder Mann bei einer Erektionsstörung zur Ärztin oder zum Arzt geht – die Ursachen müssen auch behandelt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Viagra ist längst nicht mehr das einzige Potenzmittel. Ende 2002 kam der Wirkstoff Tadalafil unter dem Markennamen Cialis auf den deutschen Markt, dem eine längere Wirkdauer als Viagra nachgesagt wird. 2012 erhielt in den USA auch das Mittel Spedra mit dem Wirkstoff Avanafil die Zulassung, das für seinen vergleichsweise schnelleren Eintritt der Wirkung bekannt ist. Und seitdem Pfizers Patent auf Sildenafil im Jahr 2013 in Deutschland und einige Jahre später in den USA abgelaufen war, verkaufen auch andere Hersteller Viagra. Eine Entwicklung, die den Geldbeutel vieler Männer schonte: Als Pfizer noch das Patent auf die blaue Pille hatte, kostete eine einzige Tablette mit 50 Milligramm noch über 10 Euro. Inzwischen bieten einige Hersteller für diesen Preis eine ganze Packung mit mehreren Tabletten an. In Deutschland übernehmen die Kassen allerdings nicht die Kosten.

Viagra hilft nicht immer

Seitdem die blaue Pille erschwinglicher geworden ist, hatte sich der Absatz von Medikamenten mit Sildenafil schnell verdreifacht. Denn immer mehr Männer konnten es sich dadurch auch leisten. Doch nicht für jeden Mann kommt ein Potenzmittel infrage. Gewisse Medikamente, darunter einige Mittel fürs Herz, können mit Viagra und Co. Wechselwirkungen haben. Das heißt, dass sich die Wirkung der Medikamente bei gleichzeitiger Einnahme ändert oder sie mitunter auch nicht mehr wirken. Die Ärztin oder der Arzt rät also unter Umständen Patienten davon ab, Potenzmittel zu nehmen.

Bei herzkranken Menschen stellt sich außerdem die Frage: Kommen sie rein körperlich damit zurecht, mit Viagra und Co. wieder Sex zu haben? Anfang der 2000er sorgten Berichte über einige Todesfälle für Panik, bei denen herzkranke Männer nach Einnahme von Viagra und anschließendem Sex starben. „Allerdings weiß man heute, dass nicht die Pille, sondern Vorerkrankungen des Herzens und die nicht gewohnte körperliche Anstrengung beim Sex die Ursache waren“, sagt Sommer. Die Fälle zeigten jedoch, dass bei Herzleiden erst untersucht werden muss, ob die Männer diesen Kraftakt unversehrt bewältigen können – und folglich Potenzmittel für sie überhaupt infrage kommen.

Und bei manchen Ursachen einer Erektionsstörung kann auch Viagra keine Besserung bewirken. „Viagra hilft nicht, wenn die Nerven zerstört sind, die im Becken verankert sind und zum Penis gehen. Das kann etwa durch operative Eingriffe im Beckenbereich, durch neurologische Erkrankungen und Wirbelsäulenerkrankungen passieren“, sagt Sommer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Irrglaube: „Viagra ist kein Aphrodisiakum“

Für viele Männer haben Potenzpillen aber Vorteile für das Selbstbewusstsein und die Gesundheit. Und doch herrscht mitunter noch immer Unwissenheit und Unbehagen in Sachen Viagra – sowohl bei den betroffenen Männern als auch bei ihren Partnerinnen und Partnern. Auch wegen der vielen Mythen rund um die Pille, die in der Gesellschaft kursieren, sowie klischeehafter Darstellungen in Filmen: Viagra ermögliche eine „Erektion auf Knopfdruck“, belebe nicht nur den Penis, sondern auch die sexuelle Lust, so der Irrglaube. „Viele Partnerinnen und Partner haben Angst, dass die Libido ihrer Männer durch Viagra stark steigt und sie dann fremdgehen“, sagt Sommer. „Doch Viagra ist kein Aphrodisiakum.“

Viele Partnerinnen und Partner haben Angst, dass die Libido ihrer Männer durch Viagra stark steigt und sie dann fremdgehen. Doch Viagra ist kein Aphrodisiakum. Frank Sommer Urologe und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit

Sprich: Wenn Männer nach der Einnahme einfach nur im Wald spazieren, gibt es trotz Potenzmittel keine Erektion – dazu braucht es schon einen sexuellen Reiz. „Viele Frauen denken, dass es nicht auf sie und nur auf das Medikament zurückzuführen ist, wenn ihre Männer durch Viagra wieder eine Erektion bekommen“, sagt Sexualforscher Pastötter. Damit geht auch ein anderer Irrglaube einher, wonach eine ausbleibende Erektion immer gleich ein Zeichen davon ist, dass der Mann seine Partnerin oder seinen Partner nicht mehr attraktiv findet. Doch auch das ist bei Erektionsstörungen nicht der Fall. „Viagra erhöht lediglich die Standfestigkeit – wenn der Mann sie nicht attraktiv finden würde, hätte er auch mit der Pille keine Erektion“, sagt Pastötter.

Viagra wirkt nur, wenn die Libido intakt ist. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Potenzmittel wie Viagra enthalten einen Wirkstoff, der das Enzym PDE5 hemmt. Dieser spaltet den Botenstoff cGMP, der die Muskelzellen im Schwellkörper des Penis entspannt. Dadurch wird der Penis ordentlich durchblutet, der Blutstau führt schließlich zur Erektion. Durch die Hemmung von PDE5 erhöht sich die Konzentration des Botenstoffs cGMP – der Penis wird also noch besser durchblutet. Damit cGMP aber überhaupt freigesetzt wird, braucht es eine sexuelle Erregung oder Stimulation. Das können Viagra und Co. nicht ersetzen.

Nicht zuletzt haben aber auch manche der betroffenen Männer selbst Probleme damit, Viagra einzunehmen. Zwar ist die Akzeptanz für Viagra inzwischen groß, aber laut Sommer fühlt es sich für einige wie eine Niederlage an, auf eine Pille angewiesen zu sein – das kratze mitunter an ihrer Männlichkeit. Und manche scheuen auch aus Scham vor ihren Erektionsproblemen den Arztbesuch. Manche sogar so sehr, dass sie lieber auf Fälschungen vom Schwarzmarkt zurückgreifen, als zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen. Im Netz wimmelt es nur so vor illegalen Viagra-Fälschungen. „Doch diese Präparate sind gesundheitsschädigend, weil sie beispielsweise zu hoch dosiert sind oder Schwermetalle beinhalten – dieses Risiko sollte man daher niemals eingehen“, betont Sommer.

Leistungsdruck beim Sex: Viagra hat nicht alle Probleme aus der Welt geschafft

Allein die Tatsache, dass manche Männer eher ein solches Risiko in Kauf nehmen, als mit einer Ärztin oder einem Arzt offen über Erektionsprobleme zu reden, zeigt: gewisse Schamgrenzen hat auch Viagra nicht geknackt. „Viagra hat dummerweise nicht dazu geführt, dass wir jetzt sensibler und freundlicher mit unserer Sexualität umgehen“, bedauert Pastötter. Er spricht von „Erektionsstörungsshaming“: Wenn der Penis nicht steht, sei man gleich kein echter Mann mehr, heißt es oft. Obendrein machen Männer die gesellschaftlichen Erwartungen an Sex zu schaffen. „Sowohl Männer als auch Frauen haben oft völlig unrealistische Vorstellungen davon, wie ausdauernd und standfest Männer beim Sex sein können“, sagt Pastötter.

Viagra hat dummerweise nicht dazu geführt, dass wir jetzt sensibler und freundlicher mit unserer Sexualität umgehen. Jakob Pastötter, Kulturanthropologe und Sexualforscher

Zu diesen Erwartungen an Sex bei Männern tragen auch Pornos bei: Den männlichen Darstellern geht selbst bei langer körperlicher Anstrengung nicht die Puste aus, der Penis steht immer. Doch dass sie mitunter selbst das Potenzmittel nehmen und zwischen den Szenen auch mal eine Pause machen, wird in den Filmen nicht zur Schau gestellt. Denn die durchschnittliche Erektionsdauer liegt eigentlich nur bei einigen Minuten – doch mit Viagra kann sie deutlich länger gehalten werden. „Das erhöht den Leistungsdruck bei Männern – und deswegen greifen einige zu Viagra, auch wenn sie keine Erektionsprobleme haben“, sagt Pastötter. Viagra ist zwar ein Medikament, doch um unrealistischen Erwartungen an sexuelle Leistungsfähigkeit gerecht zu werden, nutzen einige Männer Potenzmittel als Lifestyledroge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viagra hat Männern geholfen – aber es braucht einen anderen Umgang mit männlicher Sexualität

Viagra hat somit nicht alle sexuellen Probleme der Männer aus der Welt geschafft. Pastötter hofft, dass sich am Umgang mit männlicher Sexualität etwas ändert – dass Männer Sex nicht länger als Leistungsakt betrachten und auch sexuelle Unlust bei ihnen besser akzeptiert wird. „Es gibt viele Störfaktoren, etwa die berüchtigten Kopfschmerzen oder ein zu schweres Essen – und dann ist es auch für Männer vollkommen normal, keine Lust auf Sex zu haben“, sagt Pastötter. Man müsse zudem endlich mit dem Mythos der einfach gestrickten Sexualität aufräumen, betont Pastötter – denn eine Erektion allein macht noch keinen guten Sex. „Guter Sex braucht Kommunikation mit unserem Körper und dem des anderen – das kann keine Pille ersetzen“, sagt der Sexualforscher.

Guter Sex braucht Kommunikation mit unserem Körper und dem des anderen – das kann keine Pille ersetzen. Jakob Pastötter, Kulturanthropologe und Sexualforscher

Aber zweifelsohne hat sich seit 1998, Viagras Geburtsjahr, in der Männerwelt viel zum Positiven gewendet. Expertinnen und Experten sprechen heute vom „Viagra-Effekt“: Der Durchbruch hat eine sachliche Diskussion über erektile Dysfunktion ermöglicht – aus der stigmatisierten Bezeichnung Impotenz wurde dieser medizinische Fachbegriff, mit dem Männer über ihre Probleme mit der Standfestigkeit sprechen können. Viele Männer können ihre Erektionsstörungen mit Potenzmitteln behandeln und damit ihr Selbstwertgefühl verbessern – körperliche Vorerkrankungen, psychische Leiden und dem Alter zum Trotz. „Mein ältester Patient ist mittlerweile 89 Jahre alt“, sagt Sommer. „Er ist gesundheitlich fit genug und nimmt Viagra, um weiterhin Sex haben zu können.“









Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige