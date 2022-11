38.668 Corona-Neuinfektionen registriert

Ein Laborant arbeitet in einem Labor für Corona-Tests (Symbolbild).

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland am Donnerstagmorgen bei 262,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten 38.668 Corona-Neuinfektionen und 175 Todesfälle. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.