Abnehmspritze „Wegovy“: Das sind die Risiken und Nebenwirkungen

Das Adipositas-Medikament „Wegovy“ ist seit Anfang 2022 in der EU zugelassen, war aber bisher noch nicht in Deutschland erhältlich. Das soll sich nun ändern: Wie der Hersteller Novo Nordisk bekannt gab, will er die Abnehmspritze bis Ende Juli auf den deutschen Markt bringen. Viele adipöse oder stark übergewichtige Menschen sehnen sich nach einer wirksamen Therapie. Doch ob „Wegovy“ ihnen dauerhaft helfen kann, ist unklar. Dazu müsste das Medikament wohl lebenslang eingenommen werden. Dagegen sprechen teils gefährliche Risiken und Nebenwirkungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wegovy“ können sich Anwender und Anwenderinnen selbst einmal pro Woche mit einem Pen unter die Haut spritzen. Es kann adipösen Menschen beim Abnehmen helfen, wenn diese gleichzeitig eine Diät einhalten. Das Medikament enthält den Wirkstoff Semaglutid, der die Wirkung des körpereigenen Hormons GLP-1 nachahmt. Er verzögert die Entleerung des Magens, fördert die Ausschüttung des Hormons Insulin und soll den Appetit reduzieren. Semaglutid hilft, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Daher ist in Deutschland bereits das schwächer dosierte Semaglutid-Präparat „Ozempic“ zur Behandlung von Diabetes Typ 2 auf dem Markt. Das höher dosierte „Wegovy“ war bisher nur in den USA, Dänemark und Norwegen erhältlich.

Für eine Studie hatten sich 131 Jugendliche mit Adipositas mehr als ein Jahr lang wöchentlich „Wegovy“ gespritzt und es konnte ihnen beim Abnehmen helfen. Dabei war der Gewichtsverlust nicht allein dem Medikament zu verdanken: Die Teilnehmenden der Studie waren angehalten, eine Diät zu befolgen und täglich eine Stunde Sport zu treiben, was mit Aktivitätstrackern nachverfolgt werden konnte. Im Vergleich zu einer Placebokontrollgruppe nahmen die Personen, die Wegovy bekamen, aber deutlich stärker ab. 73 Prozent von ihnen verloren mehr als 5 Prozent ihres Gewichts, in der Placebo-Gruppe war das nur bei 18 Prozent der Fall. Der durchschnittliche BMI in der „Wegovy“- Gruppe hatte sich um 16 Prozent verringert, der in der Placebo Gruppe sank nur um 0,6 Prozent. Bei adipösen Erwachsenen hatte sich zuvor in einer anderen Studie Ähnliches gezeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur bei Adipositas auf Rezept erhältlich

„Wegovy“ scheint also den Gewichtsverlust bei Adipositas beschleunigen zu können, wenn gleichzeitig der Lebensstil umgestellt wird. Es ist jedoch kein Wundermittel und darf und sollte nicht von jedem genutzt werden, der gerne dünner sein möchte. So werden „Wegovy“ und semaglutidhaltige Diabetes-Medikamente bereits „off-label“ von vielen Menschen als Schlankheitsmittel eingenommen. In den USA setzen Prominente wie Elon Musk ganz offen auf Semaglutid-Präparate, um besser auszusehen. Die deutsche Gesellschaft für Endokrinologie warnte im vergangenen Jahr jedoch davor, die Medikamente als Lifestyle-Präparate anzusehen: Diese sollten zum Abnehmen nur von spezialisierten Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden – und auch nur, wenn „die medizinische Notwendigkeit bestehe und die Anwendung in der Folge sorgfältig überwacht werde“, heißt es in einer Stellungnahme.

„Wegovy“ ist in der EU rezeptpflichtig und zur Gewichtsreduzierung nur bei Adipositas zugelassen, also bei einem BMI ab 30, sowie bei Übergewicht bei einem BMI ab 27, wenn zusätzlich eine Begleiterkrankung vorliegt. Zusätzlich müssen immer ein Sportprogramm und eine Diät eingehalten werden. Der Grund für die strenge Indikation sind die Risiken und Nebenwirkungen des Medikaments. So geht die appetitzügelnde Wirkung oft mit Übelkeit und Erbrechen einher. Die britische Zeitung „The Guardian“ hat Erfahrungsberichte veröffentlicht. Demnach haben Betroffene während einer Semaglutid-Behandlung angefangen, sich vor ihrer Lieblingsspeise zu ekeln, fühlten sich ständig durstig oder mussten sich schon nach der Aufnahme kleiner Mengen Nahrung oder Flüssigkeit übergeben. Wie der „Guardian“-Artikel nahelegt, könnten diese unangenehmen Symptome sogar der Hauptgrund für die Wirkung der Abnehmspritze sein: Die Abscheu vor Essen scheint oft so groß zu werden, dass man darauf verzichtet.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der Hersteller gibt als häufigste Nebenwirkung neben Übelkeit und Erbrechen Durchfälle, Kopf- und Magenschmerzen, Müdigkeit, Blähungen, Verstopfung und Magen-Darm-Grippe an. Zu den ernsteren möglichen Nebenwirkungen gehören laut Hersteller Entzündungen der Bauchspeicheldrüse oder der Gallenblase und Gallensteine, die eine Operation erforderlich machen können. Möglich seien ernste allergische Reaktionen, Nierenversagen, Herzrasen, Unterzuckerung und Sehstörungen bei Menschen mit Diabetes Typ 2 sowie Depressionen und Selbstmordgedanken unter der Therapie mit „Wegovy“. Weiterhin gibt der Hersteller an, dass das Medikament Schilddrüsenkrebs begünstigen kann: Man solle einen Arzt aufsuchen, wenn Schluckbeschwerden oder Schwellungen am Hals auftreten. Wie oft die jeweiligen Nebenwirkungen auftreten, kann noch nicht genau beziffert werden. In Tierversuchen hatte Semaglutid außerdem Bauchspeicheldrüsenkrebs ausgelöst. Und chinesische Forschende warnten im vergangenen Jahr in einer Veröffentlichung vor noch einer weiteren, lebensgefährlichen Nebenwirkung: Semaglutid könnte demnach langfristig die Beweglichkeit und Elastizität des Darms verringern, wodurch ein Darmverschluss drohe.

Nur bei dauerhafter Einnahme wirksam

Das Risiko für gefährliche Nebenwirkungen wiegt noch schwerer, da man Semaglutid dauerhaft einnehmen müsste, um einen Gewichtsverlust zu halten. Sobald Versuchsteilnehmende das Medikament absetzten, nahmen sie schnell fast das gesamte verlorene Gewicht wieder zu. Eine Therapie mit „Wegovy“ wäre also nur dann sinnvoll, wenn der Nutzen die Risiken langfristig überwiegt und adipöse Patienten und Patientinnen dauerhaft mit den Nebenwirkungen zurechtkommen. Selbst dann stellt sich aber die Frage, wer die Kosten der Behandlung tragen soll. Die Krankenkassen haben sich bisher noch nicht dazu bereit erklärt. Der Preis für eine einmonatige Behandlung liegt in den USA derzeit bei 1300 Dollar (rund 1200 Euro). Ob „Wegovy“ einen echten Durchbruch in der Adipositas-Therapie bedeutet, bleibt momentan also noch fraglich. Dass trotzdem teils euphorisch über das Medikament berichtet wurde, scheint auch mit dem Marketing des Herstellers zusammenzuhängen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ebenfalls die britische Zeitung „The Guardian“ berichtet, haben viele Experten, Expertinnen und Organisationen in Europa und Großbritannien, die sich positiv über „Wegovy“ geäußert haben, Geld vom Hersteller Novo Nordisk erhalten. Nachdem sie Honorare des Pharmakonzerns eingestrichen hatten, hatten Ärzte und Ärztinnen das Medikament öffentlich als „Gamechanger“ bezeichnet. In mehreren Fällen sollen die Zahlungen nicht offengelegt worden sein. Von einer „orchestrierten PR-Kampagne“ ist die Rede: Umgerechnet rund 25,3 Millionen Euro soll Novo Nordisk von 2019 bis 2021 an Gesundheitsorganisationen und Fachleute gezahlt haben, schreibt der „Observer“. Rund 4,3 Millionen Euro davon soll die Fachgesellschaft European Association for the Study of Obesity in diesem Zeitraum erhalten haben, was laut „Observer“ mehr als drei Viertel von deren Mitteln ausmacht. Die deutsche Adipositas-Gesellschaft (DAG) legt auf ihrer Seite offen, dass sie in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 220.000 Euro von Novo Nordisk erhalten hat.

Zu Semaglutid-Medikamenten äußert sich die DAG in einem FAQ allerdings vorsichtig: Nutzen und Risiko von Semaglutid müssten gut gegeneinander abgewogen werden, es gehöre „zwingend unter ärztliche Kontrolle“. Arzneimittel zur Gewichtsreduktion sollten „keinesfalls unkontrolliert als Abnehmmittel für die Allgemeinbevölkerung ohne Vorliegen der Indikation angewendet werden“, so die DAG.

Schlankmachende Medikamente haben eine lange Geschichte, viele zunächst als vielversprechend geltende Substanzen wurden wegen zu starker Nebenwirkungen vom Markt genommen. Am Mittwoch endet in Frankreich der Berufungsprozess gegen die Pharmafirma Servier. Der Hersteller hatte in den Siebzigerjahren den Blutfettsenker Mediator auf den Markt gebracht, der als Diabetes-Mittel und Appetitzügler verschrieben wurde. Doch die Schlankheitspille löste Herz-Kreislauf-Schäden aus und soll mehr als 500 Menschen das Leben gekostet haben. In erster Instanz war Servier 2021 wegen schweren Täuschung sowie fahrlässiger Körperverletzung und Tötung zu einer Geldstrafe in Millionenhöhe verurteilt worden.