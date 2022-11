RKI meldet 41.676 Neuinfektionen

Tiny Houses am Itzstedter See

Vor einem Jahr hat Oliver Reitnauer seine Wohnung in Hamburg gekündigt, nachdem sein Sofa jahrelang unbenutzt war. Seitdem verbringt er die meiste Zeit in seinem Tiny House am Itzstedter See. Dort hat er nur die Dinge, die ihm wichtig sind – und findet neues Lebensglück.