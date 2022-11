Aktuelle Zahlen des RKI: Corona-Inzidenz bei 290,1

In Deutschland liegt die Corona-Inzidenz bei 290,1, teilt das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Die Gesundheitsämter in meldeten dem RKI zuletzt 56.635 Corona-Neuinfektionen. Binnen einen Tages gab es 233 Todesfälle in Zusammenhang mit der Krankheit.