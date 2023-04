Es war die bislang schlimmste Zeit im Leben von Mark Horrowitz. Er dachte sogar das erste Mal ernsthaft daran, sich das Leben zu nehmen. Der Australier war vor einigen Jahren gerade dabei, seine Antidepressiva abzusetzen, die er wegen seiner Angstzustände und Depressionen nahm. Doch im Zuge des Absetzens war sein Zustand schlimmer als vor der Einnahme der Antidepressiva. „Während dieser Zeit konnte ich kaum mehr als ein paar Stunden pro Nacht schlafen und war so ängstlich, dass ich kaum klar denken konnte“, sagt Horrowitz. Zudem litt er unter Schwindel und Konzentrationsstörungen. „Es hat mein Leben unglaublich beeinträchtigt und ich musste meine Arbeit unterbrechen.“ In der Folge griff er wieder zu den Medikamenten.

Nicht alle Patientinnen und Patienten haben beim Absetzen mit Symptomen zu kämpfen. Wieder andere haben zwar Symptome, die aber nicht so schlimm sind. Aber ein beträchtlicher Teil entwickelt Angstzustände, emotionale Labilität, Stimmungsabfall, Reizbarkeit, Schwindel, Zittern und Müdigkeit. Wie viele Patienten letztlich davon betroffen sind, ist nicht ganz klar. Manche Quellen schätzen die Zahl der Betroffenen auf ein Drittel. Mark Horrowitz geht sogar von mehr als der Hälfte aus. Und er weiß, wovon er spricht. Denn das Thema Absetzsymptome betrifft ihn nicht nur persönlich, sondern auch beruflich. Der Australier forscht als Psychiater am University College London zu dem - lange vernachlässigten - Thema. Er möchte mit seiner Arbeit verhindern, dass andere Patienten das Gleiche durchmachen, das er durchgemacht hat. Schließlich können die Symptome die Patienten monatelang quälen und damit viel länger als die ein bis zwei Wochen, von denen man lange Zeit ausgegangen ist. In der Folge nehmen viele die Medikamente wieder ein, die sie doch eigentlich absetzen wollten.

Absetzsymptome versus Depressionssymptome

Leider gebe es weiterhin Ärzte und Therapeuten, die Probleme mit dem Absetzen für ein Zeichen für die Rückkehr der Depression hielten, sagt der Psychiater Gerhard Gründer vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. „Damit macht man es sich aber zu einfach.“ Zumal man in der Regel Absetzsymptome gut von zurückkehrenden Depressionssymptomen unterscheiden könne. Absetz- bzw. Entzugssymptome treten sehr rasch nach der letzten Tablette auf, bei manchen Arzneien wie Venlafaxin sogar schon nach wenigen Tagen. „Eine wiederkehrende Depression hingegen tritt nicht so schlagartig auf“, sagt Gründer. Anders als die in erster Linie psychischen Symptome einer wiederkehrenden Depression seien die Absetzsymptome zudem sehr körperlich. Sie betreffen alle möglichen Organsysteme. Es können etwa Symptome vonseiten der Sinnesorgane wie Sehstörungen oder Tinnitus auftreten. „Oder sie kommen vom Magen-Darm-Trakt her und äußern sich in Übelkeit und Erbrechen, Durchfall und Verstopfung.“

Entzugserscheinungen beim Absetzen von Antidepressiva treten auf, weil sich das Gehirn an ihre Anwesenheit gewöhnt. Wenn Antidepressiva abgesetzt werden, „vermisst“ das Hirn das Medikament und äußert dies durch Entzugserscheinungen. Derzeit lautet die Empfehlung vielfach, die Dosis der Medikamente über zwei bis vier Wochen hinweg „auszuschleichen“. Dabei verringert man die Dosis in konstanten Schritten, bis man schließlich kein Medikament mehr einnimmt. So hatte es auch Mark Horrowitz versucht. Heute ist er davon überzeugt, dass man Antidepressiva wesentlich langsamer ausschleichen muss. Tatsächlich gibt es Studien, denen zufolge ein Ausschleichen nach dem „Standardrezept“ vielfach nicht erfolgreich ist.

Anfangs zügig, dann langsamer reduzieren

Horrowitz orientiert sich bei seiner Argumentation an der Biologie des Gehirns. Er nennt als Beispiel die sogenannten Selektiven Serotonin­wiederaufnahme-Hemmer. Sie werden häufig verschrieben und sollen verhindern, dass die Nervenzellen im Gehirn das ausgeschüttete Serotonin zu schnell wieder aufnehmen – ein Botenstoff, der für die Kommunikation zwischen Nervenzellen wichtig ist. Dadurch erhöht sich die Konzentration von Serotonin im Gehirn. Setzt ein Patient nun die Medikamente ab, hat das Ausschleichen die Absicht, dem Gehirn Zeit zu geben, sich an die verminderte Wirkstoffdosis zu gewöhnen und so die Absetzsymptome zu verringern. Allerdings glauben laut Horrowitz viele Ärzte: Wenn man die Dosis um die Hälfte reduziere, würde auch die Wirkung im Gehirn sich um die Hälfte reduzieren. Doch Studien zufolge verringert sich die Wirkung auf die grauen Zellen mit jeder Dosisreduzierung in immer stärkerem Maße, und sorgt damit für immer stärkere Absetzsysmptome.

Mark Horrowitz empfiehlt daher in einem wissenschaftlichen Aufsatz im Fachblatt „Lancet Psychiatry“, die Antidepressiva anfangs etwas zügiger und dann immer langsamer zu reduzieren. Statt also etwa das Antidepressivum Citalopram von der üblichen Tagesdosis von 20 mg konstant in Fünferschritten erst auf 15, dann 10 mg usw. zu reduzieren, solle man es im ersten Schritt auf 9,1 mg reduzieren. Dann solle man runter gehen auf 5,4, dann auf 3,4 usw. Erste Studien legen nahe: Ein solches Vorgehen kann Menschen beim Absetzen helfen, die mit der herkömmlichen Methode Probleme hatten.

Grundsätzliche Empfehlungen sind problematisch

„Wichtig ist es, Antidepressiva langsam abzusetzen“, bestätigt Gerhard Gründer. Er hat vor zwei Jahren ein Buch zu dem Thema geschrieben. Auch er sagt: Man solle die Dosis am Anfang schneller reduzieren. In den weiteren Abschnitten würden die Tabletten dann in immer kleineren Schritten verringert. „Das geht so weit, dass Patienten die Kapseln aufmachen und die darin enthaltenen Kügelchen zählen.“

Kritiker finden ein solch extrem langsames Ausschleichen als grundsätzliche Empfehlung problematisch. Viele Patienten hätten keine Symptome und müssten dann dennoch Monate mit den Medikamenten ausharren. „Natürlich gibt es viele Patienten, die die Antidepressiva ohne Probleme schneller absetzen können“, sagt Gerhard Gründer. „Da wir aber nicht vorhersagen können, wer Probleme beim Absetzen bekommen wird, sollte das Ausschleichen eher sehr langsam über Monate erfolgen.“ Freilich könne man es auch erst einmal schneller versuchen. Man könne probieren, die Tabletten in sechs oder weniger Wochen abzusetzen. „Aber wenn dann Entzugssymptome auftreten, sollte man in einem zweiten Versuch langsamer ausschleichen.“

Mark Horrowitz lässt sich mittlerweile beim schrittweisen Verringern seiner Antidepressivadosis viel Zeit und schleicht sie nach seinem eigenen Plan aus. Sein Fazit: „Es funktioniert sehr gut für mich.“

