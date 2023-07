Aspartam: WHO-Behörde stuft Süßungsmittel als „möglicherweise krebserregend“ ein

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO hat Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Es ist das erste Mal, dass sie den Süßstoff, der in zuckerfreien alkoholfreien Getränken wie Coca Cola light, Marmeladen, Milchprodukten oder Kaugummis enthalten ist, bewertet hat. 25 internationale Experten und Expertinnen hatten dafür wissenschaftliche Studien zu Aspartam ausgewertet, in denen sie jedoch nur „begrenzte Hinweise“ darauf fanden, dass der Stoff Krebs beim Menschen verursachen kann.

Studien zu Aspartam haben Einschränkungen

In drei Studien zu Aspartam fanden die Fachleute Hinweise zu hepatozellulären Karzinomen – eine Art von Leberkrebs. Die Arbeiten waren in den USA und zehn europäischen Ländern durchgeführt worden. „Trotz konsistenter positiver Ergebnisse in diesen drei Studien kam die Arbeitsgruppe zu dem Schluss, dass zufällige Verzerrungen und Verwechslungen nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können, sodass die Beweise begrenzt sind“, erläuterte Mary Schubauer-Berigan, Leiterin des IARC-Monographie-Programms. Auch in Tierstudien gab es keine eindeutigen Beweise für das krebserregende Potenzial von Aspartam.

„Die neue Bewertung von Aspartam durch die IARC ist für mich sehr überraschend“, sagte Jürgen König, Leiter des Departments für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien. „Die IARC sieht im Konsum von künstlich gesüßten Getränken einen Näherungswert für die Aufnahme an Aspartam, dafür gibt es aber meiner Ansicht nach keine Evidenz.“ Insgesamt stehe die Bewertung der Behörde auf „eher schwachen Beinen“, urteilte er.

Die IARC hat vier Kategorien, in die sie Produkte einordnet: „krebserregend“ (hier gehört zum Beispiel Asbest dazu), „wahrscheinlich krebserregend“ (rotes Fleisch und Nachtarbeit sind hier gelistet), „möglicherweise krebserregend“ (neben Aspartam ist hier auch Aloe-Vera-Extrakt zu finden) und „nicht klassifizierbar“ (Beispiele hierfür sind Kaffeetrinken, Tee und Haarfärbemittel zur Eigenanwendung). In welche Kategorie die Behörde Produkte einstuft, hängt von der wissenschaftlichen Beweislage ab.

WHO-Ausschuss bekräftigt zulässige Tagesdosis

Was die IARC nicht untersucht hat, ist, wie viel Aspartam eine Person gefahrlos zu sich nehmen kann. Das hat der WHO-Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe JECFA erneut bewertet. Er behält seine bisherige Einschätzung zum Süßstoff bei: „Die wichtigste Schlussfolgerung des Gremiums war, dass es keine überzeugenden Beweise aus experimentellen Studien oder Humandaten dafür gibt, dass Aspartam nach der Einnahme innerhalb der vom früheren Ausschuss festgelegten Grenzen schädliche Auswirkungen hat“, sagte Francesco Branca, Direktor der Abteilung für Ernährung und Lebensmittelsicherheit bei der WHO.

Das heißt: Die zulässige Tagesdosis von maximal 40 Milligramm Aspartam pro Kilogramm Körpergewicht bleibt bestehen. Ein Erwachsener von 60 Kilogramm müsste demnach täglich zwischen zwölf und 36 Dosen Aspartam-haltige Diätlimonade trinken, um sich einem Risiko auszusetzen. Nichtsdestotrotz: „Wir raten den Verbraucherinnen und Verbrauchern auf jeden Fall, den Konsum von Süßungsmitteln zu beschränken“, sagte Branca.

„Offensichtlich und meiner Ansicht nach zu Recht waren die in der Zwischenzeit erschienenen Studien kein Grund für die JECFA, die bisher empfohlene maximale Tagesdosis des JECFA und auch der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, Anm. d. Red.) zu revidieren“, sagte König. „Diese Empfehlung halte ich weiterhin aufgrund der Studienlage für sinnvoll.“

Süßstoffindustrie begrüßt JECFA-Urteil

Zuspruch findet die Einschätzung des JECFA auch beim internationalen Verband der Süßstoffindustrie, der ISA. Die Bewertung stehe im Einklang mit Erkenntnissen von weltweiten Lebensmittelsicherheitsbehörden, die die Sicherheit von Aspartam mehrfach bestätigt hätten. „Wie alle kalorienarmen beziehungsweise kalorienfreien Süßstoffe bietet Aspartam, wenn es als Teil einer ausgewogenen Ernährung verwendet wird, den Verbrauchern die Möglichkeit, den Zuckerkonsum zu reduzieren“, sagte Frances Hunt-Wood, Generalsekretärin der ISA.

Der Verband machte zudem deutlich, dass die IARC kein Gremium für Lebensmittelsicherheit sei. Ihre Bewertung von Aspartam sei „weit weniger umfassend“ als die des JECFA, weil sie weder die Aufnahmemengen noch das tatsächliche Risiko berücksichtige. Für Verbraucherinnen und Verbraucher sei die Einschätzung der IARC somit „möglicherweise verwirrend“.

Weitere Untersuchungen zu Aspartam möglich

Die IARC wies darauf hin, dass es mehr Studien aus anderen internationalen Ländern bräuchte, um das Krebsrisiko von Aspartam besser bewerten zu können. Die Arbeiten, die die Behörde ausgewertet hatte, stammten, wie oben beschrieben, nur aus den USA und Europa. Andere Länder waren nicht vertreten. Dabei ist Aspartam der am häufigsten genutzte Süßstoff weltweit. Ebenfalls mangele es an Langzeitdaten, sagte Schubauer-Berigan.

Die Studienqualität bemängelte auch der JECFA. Zwölf Tierstudien, die das Gremium untersucht hatte, lieferten meist negative Ergebnisse zur krebserregenden Wirkung von Aspartam. Die Studien, die positiv ausfielen, waren hinsichtlich ihres Designs und ihrer Datenaufbereitung fragwürdig. Endokrinologe Stefan Kabisch von der Berliner Charité merkte zudem an, dass Zell- und Tierstudien oft nicht auf den Menschen übertragbar seien. So werden dabei etwa häufig hohe Dosierungen verwendet, die Menschen nicht erreichen können.

Untersuchungen beim Menschen haben wiederum den Nachteil, dass sie Krankheitsfaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, Adipositas oder Bewegungsmangel unterliegen. Diese würden mit dem Süßstoffkonsum korrelieren, sagte Kabisch. „Die eindeutige Kausalität zu Süßstoffen ist dadurch fraglich.“ Zudem lassen sich die Auswirkungen von Aspartam meist nicht eindeutig nachweisen.

Aspartam besteht aus zwei miteinander verbundenen Aminosäuren: Asparaginsäure und Phenylalanin. Bei der Verdauung werden die Aminosäuren freigesetzt und es entsteht eine geringe Menge Methanol – ein Stoff, der potenziell krebserregend ist, da er die DNA schädigen kann. Das Problem ist: „Diese drei Moleküle werden auch bei der Aufnahme anderer Lebensmittel oder Getränke gefunden“, erklärte Branca. Das bedeutet: Lassen sich die Moleküle im Blut nachweisen, ist das noch kein eindeutiger Beweis für Aspartam. „Das ist eine Einschränkung unserer Fähigkeit, diese Auswirkungen zu verstehen.“

Es gibt keinen soliden Grund, Süßstoffe aktiv zu vermeiden. Stefan Kabisch, Endokrinologe von der Berliner Charité

Experte: Nicht von Süßstoffen auf Zucker umsteigen

Der JECFA hat Aspartam nun zum dritten Mal auf seine krebserregende Wirkung untersucht. Grund dafür seien neue Forschungsergebnisse gewesen, erklärte Branca, die auf ein potenzielles Risiko hingewiesen hätten – insbesondere für Krebs, aber auch für Diabetes. Es wird vermutlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass der Ausschuss den Süßstoff genauer unter die Lupe genommen hat. „Wir führen diese Bewertung nicht ein für alle Mal durch. Sie muss laufend aktualisiert werden – auf der Grundlage der Wissenschaft.“

Am täglichen Gebrauch werde sich mit der neuen Einstufung von Aspartam wahrscheinlich nichts ändern, glaubt Endokrinologe Kabisch. „Es bleibt zu hoffen, dass die neue Einstufung besonnen aufgenommen wird und Konsumenten nicht dazu bringt, von Süßstoffen auf Zucker umzusteigen.“ Denn von Zucker sei bekannt, dass er Typ-2-Diabetes fördert, Karies verursachen kann und mit einem höheren Krebsrisiko verbunden ist. „Es gibt keinen soliden Grund, Süßstoffe aktiv zu vermeiden“, sagte er, „aber auch keinen Grund, Süßstoffe aktiv zu empfehlen. Der Nutzen ist gering, der Schaden nicht klar nachweisbar.“