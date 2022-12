﻿Ausgebrannt am Jahresende: Warum viele Menschen gerade jetzt so erschöpft sind – und was dagegen hilft

Krieg, hohe Inflation, die aktuelle Krankheitswelle – und jetzt noch der Weihnachtsstress. Am Jahresende sind viele Menschen müde und erschöpft, gerade in Familien sind die Belastungen derzeit hoch. Was hilft, um entspannter durch die letzten Wochen des Jahres zu kommen?

Das Weihnachtsfest sorgt jedes Jahr in vielen Familien für Stress. In diesem Jahr sind die Belastungen besonders hoch.

Weihnachten steht vor der Tür und es müssen noch tausend Dinge erledigt werden: Geschenke für die Kinder kaufen, das Weihnachtsessen planen, den Baum schmücken, Plätzchen backen und die Wohnung aufräumen und dekorieren. Die meisten Menschen möchten, dass das Fest so schön wird wie irgendwie möglich – auch wenn das in den Wochen davor zu absolutem Stress ausarten kann.

Das Jahresende kann zum Endspurt werden

Dabei gehen viele Menschen am Ende des Jahres sowieso schon auf dem Zahnfleisch: Die Arbeitsbelastung der letzten Monate steckt noch in den Knochen, die Tage sind dunkel und kalt und man versucht nur noch, sich mit letzter Kraft irgendwie in die Feiertage zu retten. Der Jahreswechsel sei ein Stichdatum, deshalb führten viele äußere Faktoren dazu, dass die Zeit davor zum Endspurt werde, erklärt Claudia Wenzel vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) in Mainz. „In den Firmen werden die Jahresabschlüsse gemacht, viele Projekte werden zum Jahreswechsel beendet.“ Wenn dann noch der Weihnachtsstress dazu kommt, ist es also kaum verwunderlich, wenn sich alles nach einem riesigen Berg an Aufgaben anfühlt und die Erschöpfung mit jedem Tag wächst.

Hinzu kommen die vielen Krisen – von der Corona-Pandemie, über den Klimawandel, bis zum Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation. „Wir haben durch die letzten Jahre lernen müssen, dass viele Dinge anders kommen, als wir planen, und wie viel wir einfach nicht unter Kontrolle haben“, sagt Wenzel. Diese Unsicherheit belaste viele Menschen.

Vielzahl an Krisen sorgt für Erschöpfung

Familien stehen durch diese Krisen besonders unter Druck. „Die Gesamtsituation ist seit Jahren zermürbend“, sagt die Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks, Yvonne Bovermann. Eltern plagten viele Sorgen, von schulischen Lücken aus der Corona-Pandemie bis zu der Frage, wie die Energiekosten bezahlt werden sollen. „Die belastende Situation ist ja auch, dass man gegenüber den Kindern ständig die Krisen erklären muss.“ Das strenge viele Eltern an. In diesem Winter komme nun noch eine weitere Belastung hinzu, „angesichts der Krankheitswelle, die besonders kleine Kinder betrifft“, so Bovermann. Das Szenario, in überfüllten Arztpraxen oder Krankenhäusern nicht die notwendige Behandlung für ein krankes Kind zu erhalten, sei für Eltern extrem bedrohlich.

Ganz nehmen kann einem diese Sorgen niemand. Aber es ist möglich zu lernen, Belastungen zu reduzieren oder besser mit ihnen umzugehen. „Wenn man sich dauerhaft erschöpft fühlt, sollte man diese Erschöpfung nicht wegschieben, sondern als Warnsignal begreifen und bewusst wahrnehmen“, sagt die Diplom-Psychologin Eva-Maria Neis. Wer sich ausgebrannt fühlt, sollte in sich gehen und versuchen, die Ursachen für die Erschöpfung möglichst genau zu identifizieren, so die Expertin. „Dann kann man dort ansetzen und konkret an der eigenen Situation etwas drehen.“

Erschöpfung als Warnsignal ernst nehmen

Viele Aufgaben und Belastungen können wir nicht einfach loswerden. Deshalb sei es wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und regelmäßig Dinge zu tun, die einem guttun, um die eigenen Akkus wieder aufzuladen, so Neis. Herausfinden, was das ist, könne man etwa, indem man sich einen Abend Zeit für sich selbst nehme, „wie eine Verabredung mit sich selbst“. Die Psychologin empfiehlt, sich einen imaginären Werkzeugkasten mit diesen Dingen zusammenzustellen, auf den man bei Bedarf zurückgreifen kann.

Als Denkanstoß empfiehlt Neis die vier Säulen der Lebensfreude, die der Erfinder des Lachyoga, der indische Arzt Madan Kataria, erfunden hat: singen, tanzen, lachen, spielen. Man könne aber auch Musik hören oder an die frische Luft gehen, sogar einfach mal tief durchzuatmen könne etwas bewirken. „Es geht darum, auf die Sinnesebene zurückzukommen, in den jetzigen Moment“, erklärt die Psychologin. Für die Weihnachtszeit hat Neis eine besondere Idee: Einen Adventskalender mit solchen Achtsamkeitsübungen oder schönen Dingen für sich selbst zusammenzustellen. So könne man jeden Tag etwas tun, das einem Freude bereitet.

Im familiären Kontext lassen sich Belastungen abbauen, indem sie auf mehrere Schultern verteilt werden, rät Neis. Dafür seien soziale Netze entscheidend. Wer Kinder habe, könne etwa die Großeltern um Hilfe bitten oder sich mit anderen Eltern zusammentun, um Spielgruppen zu bilden und sich mit der Betreuung abzuwechseln. „Das gehört auch generell zur Selbstfürsorge, dass ich mir auch andere Menschen ins Boot hole, die mich unterstützen“, betont auch Resilienzforscherin Wenzel.

Selbstfürsorge heißt auch: Aufgaben abgeben

Aufgaben zu verteilen ist auch ein guter Tipp gegen Weihnachtsstress, betont Bovermann vom Müttergenesungswerk. Sie empfiehlt, sich möglichst frühzeitig mit der Familie zusammenzusetzen und zu überlegen, wer was macht. „Ich persönlich bin auch immer dafür, die Kinder miteinzubeziehen und zu sagen: Ich würde mich freuen, wenn du dies oder das machen könntest“, sagt Bovermann.

Um langfristig die Resilienz zu stärken, gehe es vor allem darum, an den eigenen Einstellungen zu arbeiten, erklärt Wenzel. Bezogen auf Weihnachten heiße das vor allem: Den Anspruch ablegen, dass alles perfekt sein muss. Das halte einen von vornherein davon ab, sich zu übernehmen.

Weihnachten: „Es ist normal, wenn manches nicht gut läuft“

Die Erwartungen an Weihnachten nicht zu hoch zu hängen helfe nicht nur in Bezug auf das Fünf-Gänge-Menü oder die perfekte Weihnachtsdekoration, sondern auch im sozialen Miteinander, findet Bovermann. „Es ist normal, wenn manches nicht gut läuft und manchmal auch Spannungen entstehen, wenn so viele Menschen zusammenhocken.“ Wenn man von Anfang an damit rechne, könne man Enttäuschungen vermeiden und stattdessen die schönen Momente auch wirklich genießen.

Gelingen könne dies, indem man den Fokus auf die Werte lege und sich gemeinsam mit den anderen Familienmitgliedern überlege, was einem wirklich wichtig ist, so Wenzel. „In unserer Familie ist es zum Beispiel so, dass wir an Heiligabend immer sehr viel Zeit mit Spielen verbringen und das Essen dann eher so nebenbei läuft“, sagt die Resilienzforscherin.

Das Zusammensein in den Mittelpunkt zu stellen empfiehlt auch Diplom-Psychologin Neis. Die Welt sei zwar sehr materiell orientiert, aber wirklich in Erinnerung blieben meistens andere Dinge. „Wenn wir nur mit einem Menschen ein gutes Erlebnis haben, dann können wir ein Jahr lang davon zehren – da geht es um einzelne schöne Momente und dafür braucht es keine Geschenke und keinen Weihnachtsbaum.“