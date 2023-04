Babypuderskandal: Johnson & Johnson will milliardenschweren Vergleich abschließen

Johnson & Johnson will sich im Babypuderskandal mit den Tausenden Klägerinnen und Klägern auf einen milliardenschweren Vergleich einigen. Sie werfen dem Pharmakonzern vor, durch die Verwen­dung der Produkte an Krebs erkrankt zu sein. Das Unternehmen weist die Anschuldigungen zurück.

New York. Im Skandal um ein mutmaßlich asbestverseuchtes Babypuder will ein Tochterunternehmen des Pharma­konzerns Johnson & Johnson, LTL Management, einen Vergleich in Höhe von 8,9 Milliarden Dollar mit den Klägerinnen und Klägern abschließen. Dazu beantragte LTL Management erneut einen Gläubigerschutz, wie Medien wie das „Handelsblatt“ am Dienstag berichteten. Die Klägerinnen und Klägern werfen Johnson & Johnson vor, dass Asbest in den Produkten bei ihnen Krebs verursacht haben soll.

Erst im Januar hatte Johnson & Johnson in dem Zusammenhang einen Dämpfer erhalten. So hatte ein Bundesberufungsgericht geurteilt, dass der Konzern für die eigens dafür gegründete LTL Management keinen Gläubigerschutz nutzen kann, um die mehr als 40.000 Rechtsverfahren abzuwehren. In der Begründung hieß es, dass das Unternehmen nicht in finanzieller Not sei. Nun versucht es Johnson & Johnson erneut mit dieser Strategie.

Johnson & Johnson: Einigungsvorschlag kein Schuldeingeständnis

Der Pharmakonzern will die Summe von 8,9 Milliarden Dollar zur Beilegung aller Ansprüche über insgesamt 25 Jahre zahlen, heißt es in den Berichten. Johnson & Johnson betonte demnach, dass der Einigungsvorschlag kein Schuldeingeständnis sei – die Produkte seien sicher.

Johnson & Johnson wurde bereits im Jahr 2018 zu einer Strafzahlung von 4,7 Milliarden Dollar verurteilt. Die Strafe wurde später auf 2,12 Milliarden Dollar gesenkt. 22 Frauen warfen dem Unternehmen damals vor, durch die Verwendung eines Puders an Eierstockkrebs erkrankt zu sein. Neben Johnson & Johnson sind viele weitere Hersteller von Baby-, Fuß- und anderen Pudern in den USA mit ähnlichen Klagen konfrontiert.

RND/nis mit dpa