Bericht: Bislang über 250 Corona-Impfschaden-Anträge durch Bundesländer genehmigt

Warum wir im Schlaf schwitzen – und wann wir uns Sorgen machen sollten

In wohliger Wärme schlafen wir ein – und wachen in eiskaltem Nachtschweiß auf. Was ist da los? In den meisten Fällen sind es harmlose Ursachen, bei denen leicht Abhilfe geschaffen werden kann. Hier erklären wir, was der Körper Ihnen sagen will. Und wann Sie zum Arzt gehen sollten.