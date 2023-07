﻿„Beschwerden während der Menstruation und des Zyklus sind nicht normal“

„Das ist bestimmt PMS!“ Dieser Satz fällt in meinem Freundeskreis häufig, egal ob jemand Bauchweh oder Stimmungsschwankungen hat. Frau Wagner, was verstehen Sie als Ärztin unter dem prämenstruellen Syndrom?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt leider noch keine klare Definition für PMS. Wenn man sich alle Metaanalysen anschaut, gehören mehr als 150 Symptome zum Syndrom. Das sind zum Beispiel Rücken- oder Bauchschmerzen, Wassereinlagerungen, Akne, Heißhunger oder Appetitlosigkeit, Verstopfung oder Durchfall, Erschöpfung und Stimmungsschwankungen. Diese Symptome treten bei PMS nur in der zweiten Zyklushälfte auf, also nach dem Eisprung, und hören schlagartig mit Beginn der Menstruation wieder auf.

Was mir wichtig ist, zu sagen: PMS hat einen Krankheitswert. Den sollte man nicht unter den Teppich kehren, was leider häufig getan wird. Das Syndrom kann das Leben der Betroffenen durch die körperlichen und emotionalen Beschwerden massiv beeinträchtigen. Dabei ist es gar nicht normal, dass der Zyklus und die Menstruation mit Beschwerden einhergehen.

Mirjam Wagner ist Gynäkologin. Sie arbeitet als Ärztin in Kliniken und in der Praxis. Außerdem berät sie als Gesundheitscoachin zu den Themen Zyklus, PMS und Verhütung. Wagner ist über ihre Webseite www.gynsprechstunde.com zu erreichen. Außerdem findet man sie als „Doktorin Vagina“ bei Instagram, Tiktok und Youtube. © Quelle: Patrick Lipke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist es nicht?

Nein. Ich weiß, diese Aussage hätte bei mir – als ich selbst noch unter PMS litt – erst einmal totale Abwehr erzeugt. Ich hätte gedacht: Was redet die da? (lacht)

Die meisten Frauen aus meinem Umfeld haben vor oder während der Regelblutung Beschwerden.

Ja, laut Schätzungen leiden drei Viertel der Frauen unter Zyklusbeschwerden. Etwa ein Viertel davon hat wahrscheinlich PMS. Das heißt jedoch ebenso: Jede vierte Frau ist beschwerdefrei. Dass nun so viele Frauen belastende Symptome während ihres Zyklus hinnehmen, hängt aus meiner Sicht auch mit dem Umgang mit dem Thema zusammen. Gibt es Räume in der Familie, im Job oder unter Freundinnen und Freunden, wo über Zyklusbeschwerden gesprochen wird? Wie haben unsere Mütter, Tanten oder Omas ihren Zyklus und die Menstruation erlebt? Denn es gibt vermutlich eine erbliche Komponente des PMS. Und wurde über Beschwerden gesprochen oder im Stillen gelitten? Vermutlich tragen viele von uns schon ein mit Schmerz und Scham belegtes Mindset gegenüber dem Zyklus in sich.

Was noch dazu kommt: Die Gesellschaft ist heutzutage darauf ausgelegt, dass alle jederzeit Leistung erbringen sollen. In den Tagen vor und zur Menstruation braucht der biologisch weibliche Körper aber oft ein bisschen mehr Ruhe. Wer diesem Bedürfnis nachgibt, hat häufig nach einiger Zeit weniger Beschwerden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heißt das, dass Frauen je nach Zyklusphase weniger leistungsfähig sind als Männer?

Nein! Ich finde zudem, dass auch Männer nicht jeden Tag einhundert Prozent leistungsfähig sind – alle, die ich kenne, würden dem zustimmen. Frauen können in jeder Zyklusphase Leistung erbringen. Es geht nur darum, sich wieder ein bisschen mehr auf das eigene Körpergefühl zu verlassen und Sachen zu machen, die einem gut tun.

Ich liebe es zum Beispiel, Vorträge zu halten. In der ersten Hälfte des Zyklus strahle ich mehr, da fällt mir das Vortragen leichter, ich stehe sehr gern auf der Bühne. Kurz vor der Menstruation sitze ich ehrlich gesagt lieber im Homeoffice und gehe Tätigkeiten nach, die ein bisschen ruhiger sind und mehr Reflexion benötigen. Ich habe dann beispielsweise mein Buch Korrektur gelesen und den Feinschliff gemacht. Der Zyklus ist keine Schwäche. Er geht in unterschiedlichen Phasen mit unterschiedlichen Stärken einher. Erledige ich Aufgaben zum richtigen Zeitpunkt, fallen sie mir leichter.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

In Ihrem Beruf können Sie sich Ihre Zeit recht frei einteilen. Wie funktioniert das Arbeiten passend zum Zyklus für Pilotinnen oder Kassiererinnen?

Nein, in meinem Beruf kann ich mir die Zeit kaum frei einteilen. Mein Brotjob ist es, als Ärztin in Kliniken und in der Praxis zu arbeiten. Damit zeigt mein Beispiel aber auch: Es geht immer. Ich tracke meinen Zyklus und plane vorausschauend. Wann sind die Phasen, in denen ich vielleicht nicht unbedingt eine Reihe an Nachtdiensten übernehme? Bei der Dienstplanung bitte ich darum, in dieser Zeit nicht mehrere Tage nacheinander für den Nachtdienst eingeteilt zu werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mein PMS und ich" von Mirjam Wagner, Herbig Verlag, ISBN: 978-3-96859-031-8, 208 Seiten, 20 Euro. © Quelle: Herbig Verlag

Das klappt natürlich nicht immer. Aber dann bereite ich mich ganz bewusst vor und sorge gut für mich. Ich schlafe vorher mindestens acht Stunden oder lege mich nachmittags noch einmal hin. Ich koche Essen vor, das ich gut vertrage und sehr mag. Ich mache während des Dienstes Pausen, wenn ich sie brauche. Das sage ich dann auch den Patientinnen. Früher hatte ich große Angst davor, dass diese sich beschweren. Aber nein, bisher gab es immer Verständnis.

Gegen Menstruationsbeschwerden verschreiben einige Ärztinnen und Ärzte die Anti-Baby-Pille. Was halten Sie davon?

Ich selbst nehme die Pille nicht mehr, weil es mir so wichtig ist, meinen Zyklus zu spüren. Ich habe ganz viele Wege kennengelernt, wie ich mir bei Beschwerden selbst helfen kann, ohne Medikamente. Dass über Jahrzehnte gefühlt den meisten jungen Frauen die Pille verschrieben wurde, als „Quick Fix“ und einzig wahres Mittel gegen PMS und zur Verhütung, finde ich furchtbar. Aber die Zeiten haben sich geändert, wir wissen es heute besser. Das extreme Pillen-Bashing auf Social Media ist jedoch genauso falsch und stigmatisiert diejenigen, die die Pille einnehmen möchten oder müssen.

Denn die Pille kann durchaus bei PMS und besonders bei PMDS (prämenstruelle dysphorische Störung, eine stark ausgeprägte Form von PMS, bei der es zu schweren psychischen Beschwerden vor der Periode kommen kann, Anm. d. Red.) helfen. Und: Nicht alle Menschen mit Beschwerden sind in der Lage, zum Beispiel ihre Ernährung umzustellen, regelmäßig Sport zu machen und an ihrem Stressmanagement zu arbeiten. Bei manchen reicht das außerdem nicht aus. Jeder Mensch ist individuell, und für jeden Menschen sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben andere Lösungen passend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist der Unterschied zwischen PMS und PMDS? Die Abkürzung PMS steht für prämenstruelles Syndrom. Zahlreiche Symptome können mit dem Syndrom einhergehen: darunter Kopf- oder Bauchschmerzen, Schlafprobleme, Brustspannen oder Stimmungsschwankungen. „Zur Frage, was gegen PMS-Beschwerden hilft, gibt es bisher nur wenige aussagekräftige Studien“, schreibt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. PMDS steht für prämenstruelle dysphorische Störung. Es unterscheidet sich vom PMS dahingehend, dass es einen deutlichen Einfluss auf die Psyche hat. Betroffene leiden vor ihrer Menstruation zum Beispiel unter Depressionen oder Angstgefühlen. Manche sind sehr reizbar, nervös oder angespannt. Die Symptome erschweren das Alltagsleben der Betroffenen sehr. Auch unter Fachleuten ist PMDS noch relativ unbekannt. Mehr zum Thema

Im Fernsehen läuft Werbung für Kopfschmerztabletten und Antiallergikum, aber nicht für Medikamente gegen PMS. Wieso eigentlich nicht?

Ja, im traditionellen Fernsehen sieht man sie nicht. Da scheint PMS noch ein Tabuthema zu sein. Aber im Internet werden Pillen und ähnliches gegen PMS vermarktet. Sicherlich, man kann Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Man kann verschiedene Phytotherapeutika nehmen, also Arzneimittel mit pflanzlichen Inhaltsstoffen. Das tue ich auch. Ich denke, in beiden liegt ein großes Potenzial. Nur die All-in-one-Lösung, die gibt es einfach nicht. Ich finde es schade, wenn aufgrund solcher Versprechungen – ein Mittel hilft allen gegen alles – Menschen viel Geld für Dinge ausgeben, deren Wirkung nicht wissenschaftlich belegt ist.

Ab wann sollten Menschen mit Zyklusbeschwerden zum Arzt oder zur Ärztin gehen?

Sofort. Klar, wenn keine akuten Beschwerden vorliegen, bekommt man wahrscheinlich nicht gleich übermorgen einen Termin. Man sollte aber einen vereinbaren. Vor dem Gespräch mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen ist es sehr sinnvoll, den Zyklus über zwei bis drei Monate zu tracken. Auf meiner Homepage www.gynsprechstunde.com oder auf www.gesundheitsinformation.de gibt es dafür Zyklusblätter zum Ausdrucken. Darin hält man fest, wann welche Symptome auftauchen und was zu dieser Zeit im eigenen Leben passiert. Das Ausfüllen ist Diagnostik und Therapie in einem, man kann bereits selbst erste Rückschlüsse ziehen. Ein Beispiel: Sind Krämpfe immer dann besonders schlimm, wenn man vorher Kaffee getrunken hat, lässt man ihn weg – und hat weniger oder keine Schmerzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Gründe gibt es aus Ihrer Sicht, den eigenen Zyklus samt Monatsblutung richtig gut zu finden?

Es ist doch total abgefahren, was der Körper da macht. Wir haben tatsächlich über Jahrzehnte hinweg die Möglichkeit, mit jedem Zyklus ein neues Wesen in die Welt zu setzen – nur dadurch, dass sich unsere Schleimhaut aufbaut, ein Ei springt, befruchtet wird und sich in der Gebärmutter einnistet. Das ist schon eine Super-Power. Und: Je nach Zyklusphase können wir manche Sachen noch besser. Ich bin zum Beispiel eine sehr langsame Joggerin. Aber zum Eisprung habe ich so viel Energie. Mir fällt meine Runde im Park viel leichter und vielleicht bin ich sogar etwas schneller, das feiere ich total.