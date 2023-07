﻿Gesetz gegen Arzneimittelknappheit: Hersteller befürchten neue Engpässe

„Wir Apothekerinnen und Apotheker haben so ein Helfersyndrom“, sagte die Oldenburger Apothekerin Gabriele Röscheisen-Pfeifer auf dem Höhepunkt der Fiebersaft­krise 2022/2023 im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Verzweifelte Eltern mit hoch fiebernden Kindern irrten damals von Apotheke zu Apotheke auf der Suche nach dem lindernden Mittel für ihren Nachwuchs. Nach Feierabend und am Wochenende wurden deshalb im Apotheker­labor Kinder­fiebersäfte in Eigenregie und im Akkord hergestellt. Kein kleiner Patient sollte leiden müssen.

Und zeitaufwendige Recherchen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Apotheken brachten zutage, wo doch noch eine Packung von irgendeinem fehlenden Penicillin aufzutreiben war. Zum Teil wurden Medikamenten­engpässe durch Notproduktionen bei Generika­herstellern in quasi letzter Sekunde abgewendet – die eigentlich vorgesehenen Produktionen mussten dafür allerdings verschoben werden. Ein unzumutbares Löcherstopfen in einem Land, in dem Medizin­versorgung doch eigentlich nie ein Thema war.

Arzneimittel sah man in Deutschland über Jahrzehnte als Selbstverständlichkeit an. War man krank, bekam man welche. Verschrieben – aus der Apotheke geholt – angewendet – (hoffentlich) gesund. Dann war plötzlich von Engpässen und Notständen die Rede. 2022 und 2023 spitzte sich die Situation wieder und wieder zu. Versorgungs­mängel bei besonders kritischen Arzneien – etwa bei einem Brustkrebs- oder einem Schlaganfall­mittel und dann Fehlanzeigen bei Kernarzneien für die Massen­gesundheit: kein Fiebersaft für Kinder, keine Antibiotika!

Wer nicht lagern kann, bekommt keinen Vertrag

Und jetzt wurde also das Gesetz beschlossen, das alles ändern soll. Von der „ursächlichen Bekämpfung“ einer „unhaltbaren Situation“ sprach Bundes­gesundheits­minister Karl Lauterbach (SPD) auch in der Debatte über das – so heißt es in voller Länge – Arzneimittel­­lieferengpass­bekämpfungs- und Versorgungs­verbesserungs­gesetz (ALBVVG). Dessen Ziele sind es, mehr Vielfalt und damit Sicherheit bei den Lieferketten zu erreichen, mehr Anbieter zur Produktion zu motivieren und dabei vor allem eine Stärkung des Produktions­standortes Europa zu erreichen – um eine stabile Versorgungs­sicherung bei internationalen Krisen wie Pandemien oder Kriegen herstellen zu können. Das Gesetz wurde vom Bundestag in zweiter und dritter Lesung beschlossen. Am 7. Juli muss es noch durch den Bundesrat.

Strittiger Punkt: Der Gesetzgeber will Engpässe künftig auch durch vorgeschriebene Lagerhaltung vermeiden. Generika­hersteller, die einen Vertrag mit einer Krankenkasse haben wollen – die der Kasse also sowieso den günstigsten Preis bieten –, sollen jetzt sicherstellen, dass sie das jeweilige Arzneimittel für ein halbes Jahr bevorraten können. Das ist verpflichtend. Wer dazu nicht in der Lage ist, kann keinen Vertrag bekommen.

Hersteller sehen in Vorratsforderung „Verschärfung der Lage“

In einem früheren Entwurf des ALBVVG war von nur drei Monaten Lagerhaltung durch den Vertrags­inhaber die Rede gewesen. Drei Monate sind laut Pro Generika, dem Verband der Generika- und Biosimilar­unternehmen in Deutschland, schon immer in etwa die normale Bevorratungszeit für ein Medikament durch Hersteller gewesen. Ein Vorrat, der dann dramatisch abschmolz, wenn – wie geschehen – Mitbewerber mangels Wirtschaftlichkeit die Produktion einstellten.

In der Forderung von sechs Monaten Lagerhaltung sieht Pro Generika nun eine Schwachstelle des Gesetzes, in zweierlei Hinsicht. „Unsere Hersteller haben gar nicht genug Kapazitäten, um solche Mengen vorzuproduzieren“, versichert Anna Steinbach, Kommunikations­chefin des Verbands, im Gespräch mit dem RND. „Die Fabriken sind jetzt schon auf maximale Effizienz getrimmt, die Bänder laufen rund um die Uhr. Produktionen sind schon mal auf ein ganzes Jahr festgelegt.“ In vielen Fällen kämen die Unternehmen jetzt schon kaum hinterher.

„Lager kosten zudem Geld“, sagt Steinbach, „und so droht eine Produktion, die schon vorher kaum wirtschaftlich war – weswegen ja viele Unternehmen ausgestiegen sind – vollends unökonomisch zu werden.“ Man werte den Gesetzes­passus deshalb als „Verschärfung der Lage“. Zu befürchten sei, dass sich noch mehr Unternehmen aus der Versorgung zurückzögen. „Es wird zu weiteren Engpässen kommen“, prophezeit Steinbach.

Bei Antibiotika werden per Losverfahren EU-Hersteller zwingend eingebunden

Das ALBVVG enthält viele Erleichterungen: Für Kinder­arzneimittel werden beispielsweise die Preisregeln gelockert. Festbeträge und Rabatt­verträge werden diesbezüglich abgeschafft. Die pharmazeutischen Unternehmen können ihre Abgabepreise bei Kinder­arzneimitteln einmalig um bis zu 50 Prozent des zuletzt geltenden Festbetrags anheben.

Und bei Ausschreibungen von Antibiotika müssen künftig EU-Hersteller besonders eingebunden werden. Bei den Rabatt­verträgen mit den Krankenkassen tritt – vorläufig aber nur bei Antibiotika – ein Losverfahren in Kraft, bei dem künftig mindestens die Hälfte der Unternehmen aus EU oder Europäischem Wirtschaftsraum „verpflichtend berücksichtigt“ werden muss. Der finanzielle Anreiz für Forschung und Entwicklung neuer Reserve­antibiotika soll verstärkt werden. Apothekerinnen und Apotheker können bei Nicht­verfügbarkeit einer Arznei problemlos das wirkstoffgleiche Mittel eines anderen Generika­unternehmens abgeben.

Preisinstrumente können bei „versorgungs­kritischen Arzneimitteln“ dann gelockert werden, wenn es zu einer Markt­verengung kommt. Ein Frühwarnsystem zur Erkennung von Lieferengpässen wird eingerichtet.

„Die Politik hat eine Lösung gefunden, die die Unternehmen bezahlen müssen“

Die Generikahersteller sind trotzdem enttäuscht. Man habe den Bundes­gesundheits­minister und seinen Satz „Wir haben es mit der Ökonomisierung zu weit getrieben“ begrüßt und erlebe nun, wie die Ökonomisierung weiter getrieben werde. „Zum ersten Mal schien es so, als hätte die Politik eingesehen, dass sie es mit dem Kostendruck auf Generika zu weit getrieben hat und dass es nun Anreize braucht, damit wieder mehr Hersteller an der Produktion teilnehmen“, sagt Steinbach. „Stattdessen hat die Politik eine Lösung gefunden, die die Unternehmen bezahlen müssen.“ Die Lagerhaltung sei die Crux des Gesetzes und widerspreche dessen ursprünglicher Absicht.

Sinnvoll wäre es laut Steinbach überdies, die Diversifizierung von Lieferketten für alle Rabattverträge gelten zu lassen – nicht nur für Antibiotika, die ja gerade mal ein Prozent der Arzneimittel ausmachten. Und wo das Gesetz Preiserhöhungen möglich macht, müssten auch Rabatt­verträge ausgesetzt werden. „Derzeit profitieren Hersteller mit Rabatt­verträgen nicht von Preiserhöhungen, weil sie die Differenz an die Kasse abführen müssen“, sagt Steinbach. Um Kosten­steigerungen in den Lieferketten aufzufangen, bräuchte es einen kurzfristig wirksamen Inflations­ausgleich für alle Generika.

Ministerium: Bevorratungskosten werden beim Angebotspreis berücksichtigt

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) sieht das Problem Lager­haltung anders. Das Pressereferat weist in einer schriftlichen Antwort auf eine Anfrage des RND darauf hin, dass Aufwendungen für die Bevorratung von den Herstellern beim Angebotspreis berücksichtigt werden können. „Alle Hersteller, die an Rabatt­verträgen teilnehmen, sind gleichermaßen verpflichtet, das heißt, die zusätzlichen Kosten für die Bevorratung werden sich damit moderat auf das Preisniveau von patentfreien Arzneimitteln insgesamt auswirken, aber nicht einzelne Hersteller benachteiligen“, so Sebastian Gülde, Pressereferent des Ministeriums, in seinem Schreiben.

Für einen Teil des Gesetzes gibt es Übergangs­regelungen. Für die Anhebung der Festbeträge etwa bedürfe es laut Ministerium einer umfangreichen und komplexen technischen Umsetzung, so dass die Regelungen etwa sechs Monate nach Inkrafttreten Anwendung finden können.

498 Lieferengpässe waren am 2. Juli 2023 (13.08 Uhr) auf der Datenbank der Website des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizin­produkte (BfArM) zu finden.