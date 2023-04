Besetztes Labor im Sudan - wie gefährlich ist das?

In der sudanesischen Hauptstad Karthum wurde ein medizinisches Zentrallabor von Kämpfern besetzt, das berichtete die Weltgesundheitsorganisation WHO. Eine der Konfliktparteien habe die Kontrolle in dem Zentrallabor in Khartum übernommen und „alle Techniker hinausgeworfen“, zudem soll dort der Strom ausgefallen sein. Es war zunächst noch unklar, welche der Konfliktparteien das Labor eingenommen hat: das Militär oder die paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage. Jetzt kostenlos anmelden und in Kürze die erste Ausgabe erhalten. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

In dem Labor sind der Weltgesundheitsorganisation zufolge Erreger von Krankheiten wie Masern, Tuberkulose, Cholera, Polio und Sars-CoV-2 gelagert. Dazu, wie gefährlich die Situation ist, gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Der Repräsentant der WHO im Sudan sagte am Mittwoch, die Situation sei „sehr, sehr gefährlich“ und berge „ein großes biologisches Risiko“. Laut WHO ist es aufgrund der Stromausfälle und der vertriebenen Mitarbeitenden nicht möglich, die im Labor gelagerten biologischen Materialien „ordnungsgemäß zu verwalten.“ Sudans zentrale Kommission für medizinische Labore warnte, wenn das Labor zum Mittelpunkt von Kämpfen werde, drohe für Gesundheit und Umwelt eine „Katastrophe mit unvorstellbaren Auswirkungen“.

WHO-Notfall Direktor Michael Ryan hingegen sagte laut der französischen Nachrichtenagentur Agence France-Press, das größte Risiko bestehe für ungeschulte Personen im Labor, die sich versehentlich dem Kontakt mit Krankheitserregern aussetzen könnten. Natürlich gebe es aber auch das Folgerisiko, dass diese Personen das Labor verlassen und andere Menschen anstecken könnten. „Wir möchten sicherstellen, dass diejenigen, die das Gebäude besetzen, diese Risiken kennen“, sagte Ryan. Die Kommunikation sei aber momentan extrem schwierig, da Internet- und Telefonverbindungen unterbrochen seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erreger in der Region ohnehin verbreitet

Fillipa Lentzos, Professorin für Wissenschaft und internationale Sicherheit am King‘s College London, sagte gegenüber BBC-News, es handele sich um ein gewöhnliches medizinisches Labor, keine Hochsicherheitseinrichtung. „Es befinden sich nur Erreger für Krankheiten im Labor, die in der Region ohnehin endemisch sind, daher würde man sie nicht wirklich als hohes Risiko einstufen“, so Lentzos.

Auch die Weltgesundheitsorganisation betonte, die hauptsächliche Bedrohung für die Bevölkerung seien die Kämpfe. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Genf, 61 Prozent aller Gesundheitseinrichtungen seien bereits durch die Kämpfe zerstört worden. Menschen mit chronischen Krankheiten könnten keine Versorgung bekommen, etwa 24.000 Frauen müssten in den kommenden Wochen Kinder ohne Unterstützung zur Welt bringen. Zusätzlich zu den Toten und Verletzten durch den bewaffneten Konflikt seien weitere Tote durch Krankheitsausbrüche, den fehlenden Zugang zu Wasser und Nahrung und fehlende medizinische Versorgung zu erwarten. „Wie immer in einer solchen Situation wäre die beste Medizin Frieden“, so Ghebreyesus.