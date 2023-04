Bin ich noch normal? Und wer darf das bestimmen?

Mitunter ecken wir an, bekommen das Gefühl vermittelt, dass unser Verhalten nicht adäquat ist oder dass wir schräg drauf sind. Da stellen sich Menschen, die nicht mit einem überbordenden Selbstwert ausgestattet sind, schnell die Frage: „Bin ich noch normal?“ Doch wer bestimmt eigentlich, was die Norm ist?

Liebe Leserinnen und Leser,

vor gar nicht allzu langer Zeit ertappte ich mich dabei, wie ich tief in Gedanken versunken leise vor mich hinbrabbelnd durch den Supermarkt lief. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich zunächst gar nicht bemerkte, dass ich meine Gedanken auch verbalisierte – bis ich den Blick einer Frau bemerkte, die neben mir am Kühlregal stand und irritiert zu mir herüber schaute. Eine leichte Scham überkam mich, zwar nur kurz und doch fragte ich mich für einen Moment: „Ist mein Verhalten noch normal?“ Der Gesichtsausdruck der Frau zumindest suggerierte mir etwas anderes. „Wie schräg ist die denn?“ – so in etwa habe ich ihren Blick gedeutet.

Doch wer bestimmt überhaupt, was normal ist und was von der Norm abweicht, und wieso interessieren wir uns dafür? Mit dieser Frage hat sich die Medizinhistorikerin Sarah Chaney auseinandergesetzt. Im Interview mit meiner Kollegin Sarah Franke (+) spricht die Wissenschaftlerin darüber, warum das Normieren ihrer Meinung nach eher schlecht und problematisch ist – und warum wir uns viel mehr damit auseinandersetzen müssen, womit oder mit wem wir uns vergleichen. Denn was Menschen für normal halten, ist laut Chaney vor allem auch durch ihre Erziehung sowie ihre Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht oder ethnischen Gruppe geprägt.

Scham, das missverstandene Gefühl

Ach, apropos Zugehörigkeit: Dass ich mich im Moment des Ertapptwerdens durch die andere Supermarktkundin ein bisschen geschämt habe, scheint übrigens ganz normal zu sein. Denn laut Psychologin Annette Kämmerer wird Scham immer dann ausgelöst, wenn ich etwas von mir zeige, das nicht meinen eigenen Vorstellungen von mir selbst entspricht und – viel giftiger – was nicht den Vorstellungen einer für mich relevanten moralischen Anforderung innerhalb einer Gruppe entspricht.

Nun habe ich mich zwar wegen der kleinen Brabbelei beim Einkaufen nicht in Grund und Boden geschämt, aber ein bisschen peinlich war es mir schon – wohl wissend, dass so ein Verhalten auch mich etwas irritiert hätte. Und auch wenn die Scham mit etwas Unangenehmem assoziiert ist, so hat sie doch etwas Gutes, sagt Kämmerer im Gespräch mit meiner Kollegin Julia Meyer: „Sie befähigt Menschen dazu, ein Gespür dafür zu entwickeln, welche Verhaltensweisen dazu beitragen, zu einer Gruppe dazuzugehören. Das Interessante ist: In dem Moment, in dem ich mich schäme und meine Mitmenschen das mitbekommen, repariere ich das Zugehörigkeitsgefühl.“

Was folgere ich daraus? Geben wir der Scham doch ruhig etwas Raum, vergleichen uns nicht allzu viel mit anderen und blicken liebevoll auf unsere kleinen „Ticks“. Denn was ist schon normal?

Ihre

Carolin Burchardt

Von Kopf bis Fuß

Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht, dann könnte Cannabis hierzulande schon bald legalisiert werden. Die überarbeiteten Gesetzespläne des Gesundheitsministeriums sehen vor, dass der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum in Deutschland künftig legal sind. Durch die kontrollierte Abgabe soll der Schwarzmarkt verdrängt werden.

Außerdem erhofft sich Lauterbach, vor allem junge Menschen vor einem übermäßigen Cannabiskonsum zu schützen. Bei Twitter schrieb der SPD-Politiker, das Gesetz werde den Konsum insbesondere bei jungen Menschen reduzieren. Das könnte dann erreicht werden, wenn die Abgabe an Volljährige tatsächlich den Schwarzmarkt beseitigt. Für Jugendliche unter 18 Jahren könnte es dann theoretisch schwieriger werden, sich Cannabis zu besorgen.

Aber wie gefährlich ist Cannabis überhaupt? Was im Körper passiert, wenn man Cannabis raucht, welche Gesundheitsgefahren der Konsum birgt, und ab wann eine Abhängigkeit droht, hat meine Kollegin Irene Habich recherchiert.

Der Besitz und Konsum geringer Mengen Cannabis könnte bald schon legal sein. © Quelle: Pexels/Alexander Grey

Bei aller Liebe

Es ist eine steile These, die die französische Autorin und Politologin Emilia Roig aufgestellt hat: „Die gesamte Gesellschaft gaukelt uns vor, dass die Ehe glücklich macht.“ Dabei sei genau das Gegenteil der Fall. Denn nur durch ein Ende der Ehe könne auch das Ende des Patriarchats eingeleitet werden, ist Roig überzeugt. Ihr jüngst erschienenes Buch „Das Ende der Ehe – Für eine Revolution der Liebe“ ist ein Abgesang auf die Institution.

Im Interview mit meiner Kollegin Vivien Valentiner macht Roig vor allem folgende Punkte aus, die sie massiv stören (+): „Erstens die Vehemenz, mit der die Ehe verteidigt und geschützt wird. Auch viele feministische Frauen schützen die Ehe. Zweitens – und das ist mein Hauptargument gegen die Ehe: Frauen werden durch sie in eine finanzielle und emotionale Abhängigkeit von ihren Männern gedrängt. Das wird durch die steuerrechtlichen Regelungen, die mit der Ehe verbunden sind, das Ehegattensplitting, begünstigt. Damit wird die finanzielle Abhängigkeit normalisiert und verharmlost.“

Familienbande

Dass Männer in der Lage sind, Kinder großzuziehen, stellt heute niemand mehr infrage. Doch in vielen Familien verlangt das Kleinkind, sobald es müde wird, Hilfe braucht, weint oder schreit, nach der Mama. Mancher Vater nimmt dies als Ablehnung wahr. Dass das eigene Kind sich nicht von einem trösten lässt, kann schmerzen. Und auch Müttern wäre geholfen, wenn sich die Babys von ihren Vätern bereitwilliger beruhigen ließen.

Auch Väter können angemessen und sensibel auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen. © Quelle: Tatiana Syrikova/Pexels

Die Vorstellung, Frauen hätten einen biologischen Vorteil bei der Pflege der Kinder, hält sich hartnäckig. Dabei kann jeder seinen Hormonhaushalt auf Pflegemodus schalten – auch Väter. Worauf es dabei ankommt und welche Rolle die gemeinsam verbrachte Zeit zwischen Elternteil und Kind spielt, hat unsere Autorin Nadine Zeller (+) aufgeschrieben.

Gut gesagt

Dieser ständige Kampf gegen sich selbst und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse, nur um irgendwie dazuzugehören und auf keinen Fall anders zu sein, als es von der Familie, den Klassenkameraden, den Kollegen, ja, von der gesamten Gesellschaft erwartet wird, kostet uns alle unfassbar viel Zeit und Energie. Jana Crämer, Influencerin und Autorin von „Jana, 39, Ungeküsst – Eine wahre, mutmachende Geschichte“

Jana Crämer wog einst 180 Kilo und nahm 100 Kilo ab. Sie wurde Influencerin und vom Mobbingopfer zur Mutmacherin für Millionen Menschen. Im Interview mit meiner Kollegin Julia Meyer (+) spricht die Autorin über das Anderssein und ihr unermüdliches Engagement für mehr Selbstliebe und Akzeptanz.

Die Pandemie und wir

Diese Frage beschäftigt die Welt seit Ausbruch der Corona-Pandemie Ende 2019: Was geschah im chinesischen Wuhan? Begann alles mit einer Fledermaus – oder war es doch ein Laborunfall, der den Ursprung der Pandemie markiert? Welche Rolle spielt der Wildtiermarkt in der zentralchinesischen Metropole?

Meine Kollegin Laura Beigel hat sich gut drei Jahre nach dem Ausbruch (+) noch einmal auf Spurensuche begeben und ist dabei auch auf die sehr aktuellen Recherchen der französischen Forscherin Florence Débarre aufmerksam geworden. Nachdem die Biologin in der Onlinedatenbank Gisaid die Wörter „Sequenzen, China, Januar 2020“ eingegeben hatte, war Débarre auf einen wahren Schatz gestoßen. Daten zu Erbgutsequenzen aus Abstrichen, die chinesische Forschende auf dem Huanan-Markt genommen haben, tauchten auf. „Seit einem Jahr suchte ich nach diesen Daten, und da waren sie!“, sagt Débarre vor Ende März in einem „Spiegel“-Interview. Seither steht nicht nur die Fledermaus, sondern auch der Marderhund wieder im Fokus des Interesses bei der Suche nach dem Auslöser.

Die ernsten Seiten des Lebens

In den Führungsetagen scheinen sie sich besonders wohlzufühlen – die Narzissten. Im Gespräch mit meiner Kollegin Katrin Schreiter erklärt Psychotherapeutin Bärbel Wardetzki, warum das so ist und wie man sich vor ihnen schützen kann. Einer ihrer wichtigsten Tipps für den Umgang mit narzisstischen Chefinnen und Chefs lautet: Keine Vorwürfe machen! Denn die provozierten aggressives Verhalten. Immerhin halte sich der Narzisst für überlegen, stelle meist ein Gefälle zum Gegenüber her. Wardetzkis Empfehlung: „Geht es um Kritik, lohnt es sich, strategisch vorzugehen. Man weist beispielsweise auf ein Problem hin, hat selbst einen Vorschlag und fragt das Gegenüber nach seiner Meinung.“

Die schönen Seiten des Lebens

Als Erfolgsautor Bas Kast („Der Ernährungskompass“) in ein vorübergehendes Stimmungstief abrutschte, sein Leben aber gleichzeitig vor allem Schönes für ihn bereithielt – objektiv also alles gut war – stellte er sich die Frage: „Wenn du jetzt nicht glücklich sein kannst, wann dann?“ Also machte sich Kast auf die Suche nach Dingen, Verhaltensweisen und Substanzen, die sein Wohlbefinden steigern können. Im Interview mit meiner Kollegin Irene Habich (+) berichtet er von seinen mitunter überraschenden, erstaunlichen und teils auch erwartbaren Erfahrungen.

Mit Meditation fand Erfolgsautor Bas Kast (im Bild) zurück zu sich selbst. © Quelle: Mike Meyer

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gerne direkt bei unserem Redaktionsteam magazin@rnd.de.

