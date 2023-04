Bisher keine Lösung im Honorarstreit: Streik der HNO-Ärzte bei Kinder-OPs wird fortgesetzt

Dietrichsdorf

Metallteil schlägt nach Sprengung in Haus ein: Nachbar schildert das Unglück in Kiel

Dass im Haus neben Horst Krömers Zuhause in Neumühlen-Dietrichsdorf am Sonntag niemand verletzt wurde, grenzt an ein Wunder: Ein Trümmerteil krachte nach der Kraftwerkssprengung am Kieler Ostufer mit voller Wucht in das Wohnhaus – Krömers Nachbarn hatten enormes Glück.