﻿Blutwäsche gegen Long Covid: Patient hofft trotz Rückschlags auf weitere Behandlungen

Neubrandenburg. Ohnmachtsanfälle. Heftige Herzprobleme. Die Mediziner denken darüber nach, dem Neubrandenburger Sven Mitschele (36) im Frühjahr einen Herzschrittmacher einzusetzen.

Seine Ehefrau Mareike (35) beobachtet, wie ihr Mann nach einer Corona-Infektion im Februar auch von Schmerzen unter anderem in den Beinen geplagt wird und immer schwächer wird. Die Lehrerin kämpft, sucht mithilfe von Patientenforen im Internet nach Therapieansätzen. Sie schreibt zudem bundesweit Uni-Kliniken an. Doch die Chancen auch für Mitschele – Vater von drei kleinen Kindern – beispielsweise an Therapiestudien im Kampf gegen Long Covid teilnehmen zu können, sind gering.

Umso größer war die Hoffnung, als die Nierenspezialisten der Unimedizin Rostock (UMR) ihm Ende Mai in der dortigen Long-Covid-Ambulanz eine Behandlungsmöglichkeit offerierten.

Wissenschaftliche Nachweise fehlen

Konkret gehört er zu drei Patienten, bei denen im Rahmen eines Heilversuches spezielle Apheresen, also Blutwäschen, vorgenommen werden. Mit der sogenannten Plasmapherese haben die Unimediziner viel Erfahrung. Hier wird das Blut des Erkrankten in Blutzellen und Plasma getrennt und letzteres von Antikörpern gereinigt.

„Es handelt sich um ein etabliertes Verfahren. Wir setzen es an der UMR jährlich in etwa 250 Fällen auch gegen andere Autoimmunerkrankungen, beispielsweise Multiple Sklerose oder bei Abstoßungsreaktionen von Transplantaten, ein“, sagt Dr. Sebastian Koball.

Da es Hinweise darauf gibt, dass bei Long-Covid-Erkrankten Antikörper die Reizleitung im Gehirn torpedieren, könne eine Immunadsorption wirksam sein, erklärt der Leitende Oberarzt der Sektion Nephrologie. Er verweist jedoch darauf, dass derzeit eindeutige Biomarker, also messbare Indikatoren, fehlen. Anhand entsprechender Studien gelte es zum Beispiel nachzuweisen, dass bei Long-Covid-Patienten bestimmte Antikörper in deutlich erhöhter Konzentration vorhanden sind.

„Die Immunadsorption könnte ein Therapieansatz sein. Doch es braucht klare wissenschaftliche Nachweise. Die Datenlage reicht bei weitem nicht aus“, sagt auch Prof. Dr. Steffen Mitzner, Direktor der Medizinischen Klinik II der UMR.

Der Mediziner betont: „Wir wollen sauber entscheiden und Risiken – dazu gehört das Auftreten von Blutungen beim Einsatz gerinnungshemmender Medikamente – vermeiden.“ Vehement wendet er sich gegen Heilversprechen, die vor allem im Internet zuhauf gegeben werden. Dies sei ein Spiel mit den Hoffnungen verzweifelter Menschen, die zudem oft weit mehr als 10.000 Euro für derartige Behandlungen zahlten, so Prof. Mitzner.

Rehakonzepte für Long-Covid-Patienten nötig

Ihrem Patienten Mitschele indes geht es nach den fünf Blutwäschen, die innerhalb einer Woche erfolgen, zunächst deutlich besser. Er leidet nicht mehr unter Herz- und Muskelschmerzen, seine fortwährenden Müdigkeitsattacken sind verschwunden. Wenig später besucht er eine Rehaeinrichtung im Harz.

Die Pandemie und wir Die wichtigsten Nachrichten der Woche, Erkenntnisse der Wissenschaft und Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag.

„Ich litt nicht mehr unter der Belastungsintoleranz. Deshalb waren die sportlichen Maßnahmen zur Mobilisierung für mich hilfreich“, erklärt der ruhig wirkende Mann. Viele seiner Reha-Mitstreiter seien jedoch körperlich überfordert gewesen, beobachtete der Sozialarbeiter.

Diese Erfahrung hat auch Dr. Jördis Frommhold gemacht. Die Chefärztin der pneumologischen Abteilung der Median Klinik in Heiligendamm hat mit ihrem Team bereits mehr als 5000 Long-Covid-Erkrankungen diagnostiziert. „Ein großer Teil dieser Erkrankten bedarf neuer Reha-Programme. Denn die gewohnten Schritte der Mobilisierung schaden den Betreffenden mitunter erheblich, da sie kaum belastungsfähig sind“, so die Fachärztin.

Mix aus Jetlag, Kater und Grippeerkrankung

Mitschele nahm nach der Blutwäsche und der Kur Treppenstufen wieder ohne Mühe, begann wieder Rad zu fahren und konnte die Kinder auf den Spielplatz begleiten. Es schien, als ob der Sozialarbeiter bald wieder in der „Oase“ im Neubrandenburger Reitbahnviertel aktiv sein wird.

In diesem Neubau-Stadtteil hat die Liebenzeller Mission, die ihren Hauptsitz in Bad Liebenzell (Baden-Württemberg) hat, im Gebäude eines früheren Jugendclubs eine kleine Kirchengemeinde aufgebaut. Seit knapp einem Jahr ist der gebürtige Schwabe hier hauptberuflich in der Gemeinde- und Stadtteilarbeit tätig.

Die evangelische Missionsgesellschaft organisiert beispielsweise Andachten, Gottesdienste, Frühstücksrunden und Kinderspieltreffs für Familien. Eine Arbeit, die Mitschele, der mit seiner Frau als Entwicklungshelfer unter anderem auf der Pazifik-Insel Papua-Neuguinea und viereinhalb Jahre lang im afrikanischen Sambia arbeitete, gern macht. Doch die Freude auf die Kolleginnen und Kollegen und ein wieder normales Familienleben währte nur kurz. Etwa zehn Wochen nach den Blutwäschen kehrten erste Krankheitssymptome zurück.

Arzt: Rückkehr der Symptome nicht ungewöhnlich

Wir hätten Glück, dass er heute einen recht guten Tag erwischt habe, sagt der Hausherr. Die wieder häufig auftretenden Konzentrations- und Wortfindungsstörungen seien beherrschbar: „Es fühlt sich oft wie ein Mix aus Jetlag, Kater und Grippeerkrankung an.“ Kopf- und Beinschmerzen, Herz- und Atemprobleme machen ihm zu schaffen.

Mareike und Sven Mitschele aus Neubrandenburg waren auch in Afrika beruflich tätig. Sie arbeiteten für die evangelische Missionsgesellschaft in Bad Liebenzell (Baden-Württemberg) viereinhalb Jahre an einer Schule in Sambia. © Quelle: Christian Rödel

Mitschele, der in Afrika fast den ganzen Tag im Freien verbracht hat, verlässt jetzt die große Plattenbauwohnung im dritten Stockwerk kaum. Die Kraft reicht nicht. Spielen mit den Kindern – keine Chance. Wenn er mit den Lütten beispielsweise mal ein Brettspiel im Wohnzimmer absolviert, ist er danach völlig erledigt. „Meine Oma ist 90 Jahre alt. Sie steckt in einem fitteren Körper als mein Mann“, erklärt Mareike traurig.

Eine Rückkehr der Symptome sei indes nicht ungewöhnlich, versichert Dr. Koball. Entsprechende Erfahrungen habe man in der UMR bei Antikörperbefunden seit mehr als 20 Jahren gemacht. „Eine Lösung der Problematik bei Herrn Mitschele könnte eine weitere Blutwäsche darstellen“, so der erfahrene Mediziner.

Und auch an der UMR bemüht man sich, eine entsprechende Blutwäschenstudie mit Patienten Anfang 2023 aufzusetzen. „Es sind aber noch beträchtliche finanzielle und personelle Hürden zu nehmen. Zudem braucht es unter anderem die Genehmigung der Ethik-Kommission“, so Prof. Mitzner.