﻿Wenn jede Bewegung anstrengt: chronisches Erschöpfungssyndrom seit Corona verdoppelt

Green Screen Festival

„Magische Momente“: Naturfilmnacht in Kiel zeigt beeindruckende Bilder

Beeindruckende Bilder aus der ganzen Welt: Hunderte stürzten sich am Freitagabend in Kiel in eine Kinonacht voller Naturfilme. Bei der „Kieler Nacht des Naturfilms“ im Studio-Kino war auch ein ganz besonderer Gast zugeschaltet.