Mehr als 3000 Erkrankte in Deutschland

Zahl der Affenpocken-Fälle in Europa steigt – Impfstoff teils knapp

Erstmals wurden in Deutschland mehr als 3000 Affenpocken-Fälle gemeldet. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit. Nun wird in einigen europäischen Ländern der gegen Affenpocken eingesetzte Impfstoff knapp.