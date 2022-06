Berlin.Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung fordert in einer Stellungnahme Maßnahmen zur Vorbereitung auf den kommenden Herbst und Winter. Die Liste, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wird, umfasst unter anderem Handlungsempfehlungen zur Datenerfassung, medizinischen Behandlung, Kommunikation, zum Vorgehen an Schulen und zum rechtlichen Umgang mit der Pandemie. Eine generelle Vorbereitung auf verschiedene mögliche Szenarien, die im Herbst und Winter eintreten können, sei unerlässlich, schreiben die Expertinnen und Experten.

Corona-Infektionszahlen werden saisonal bedingt steigen

Im Moment bestehe durch Impfungen und durchgemachte Infektionen ein hoher Immunisierungsgrad in der Bevölkerung. Durch die verbleibende Impflücke und die abnehmende Immunität im Laufe der Zeit nach der Impfung gehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber davon aus, dass die Infektionszahlen im Herbst wieder steigen werden. Neben dem Coronavirus würden auch andere Atemwegserkrankungen wie die Influenza dann wieder vermehrt auftreten. Es sei deshalb wahrscheinlich, „dass das Gesundheitssystem und die kritische Infrastruktur (...) im kommenden Herbst/Winter erneut erheblich belastet werden könnten“.

Derzeit sei nicht verlässlich vorhersagbar, wie sich SARS-CoV-2 entwickeln wird. Der Expertenrat umreißt daher drei mögliche Szenarien für die kommenden Monate:

Im günstigsten Fall könnte sich demnach eine Virusvariante mit einer noch geringeren Krankheitsschwere als bei den Omikron-Stämmen durchsetzen. In diesem Fall würden keine erneuten Infektionsmaßnahmen notwendig. Im sogenannten Basiszenario wird davon ausgegangen, dass die Krankheitslast ähnlich bleibt wie bei den aktuellen Omikron-Varianten BA.4, BA.5. und BA.2.12.1. Dann sei eine Winterwelle zu erwarten, die sich über mehrere Monate streckt. Das könne zu vermehrten Arbeitsausfällen führen, die erneut flächendeckende Maßnahmen wie Abstandsregeln und Maskenpflicht in Innenräumen nötig machen könnten, schreiben die Expertinnen und Experten. Auch erneute Kontaktbeschränkungen seien denkbar. Die Intensivstationen würden in diesem Szenario aber nur moderat belastet. In einem ungünstigeren Fall könnte eine neue Virusvariante mit höherer Übertragbarkeit und schwererer Krankheitslast entstehen. Auch vollständig geimpfte Personen mit Risikofaktoren könnten dann schwer an Corona erkranken, so der Expertenrat. Das Gesundheitssystem würde erneut stark belastet. Dies könne Kontaktbeschränkungen und weitere Impfungen nötig machen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. „Erst etwa im Frühjahr 2023 könnten allgemeine Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsgebot zurückgefahren werden“ so die Expertinnen und Experten.

Deutschland müsse auf alle dieser möglichen Szenarien vorbereitet sein und wirksame Strategien erarbeiten, betont der Corona-Expertenrat. Ziele seien der Schutz des Gesundheitssystems, der kritischen Infrastruktur und der vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Sechs Punkte müsse die Vorbereitung auf den Herbst auf jeden Fall erfüllen:

Eine solide rechtliche Grundlage für Infektionsmaßnahmen

Zentrale Koordination der Maßnahmen zwischen Bund und Ländern

Eine bundesweit einheitliche und schnelle Kommunikation aller Regelungen und Empfehlungen

Früherer Zugang zu antiviralen Medikamenten für Patientinnen und Patienten

Die Fortführung des Kleeblattsystems zur Patientenverlegung

Klarer Umgang mit Einreiseregeln bei neuen Virusvarianten

Corona-Pandemie in Deutschland: Test- und Impfzentren schnell reaktivieren

Die Expertinnen und Experten geben zudem detaillierte Handlungsempfehlungen zu verschiedenen Bereichen des Umgangs mit der Pandemie. Eine systematische Erfassung der Infektionsdynamik, Krankheitsschwere und Belastung des Gesundheitswesens sei „zwingend notwendig“, so das Gremium. Die Testinfrastruktur müsse deshalb im Herbst schnell reaktivierbar und leistungsfähig sein. Gleiches gelte auch für die Impfzentren, um die Impf- und Boosterquote zu erhöhen. Der Expertenrat empfiehlt außerdem den Einsatz von Impfteams, Impfaufklärung und Impfmöglichkeiten an Schulen und proaktive Aufklärungskampagnen zur Influenza- und Pneumokokken-Impfung.

Auch für die Kommunikation mit der Bevölkerung sprechen die Forschenden klare Empfehlungen aus. Sie habe „herausragende Bedeutung für die kommenden Monate“. Dazu zähle es, transparent über mögliche Szenarien und Vorbereitungsschritte aufzuklären. Zudem solle Schutzverhalten so einfach gemacht werden, wie möglich – etwa durch Angebote zur persönlichen Kommunikation über Chats und Hotlines, um Fragen zu beantworten und Bedenken aufzugreifen. Zudem brauche es leicht zugängliche Informationen über Corona-Mythen und Desinformation.

Mehr Förderung für Forschung an Long-Covid

Um die Folgen einer Corona-Erkrankung einzudämmen, fordert der Expertenrat einen besseren und früheren Zugang zu antiviralen Medikamenten zum Beginn einer Infektion. Außerdem brauche es mehr Förderungen für Studien zur Therapieentwicklung von Long-Covid. Die nationale Reserve für den Gesundheitsschutz, etwa die Vorräte an Schutzausrüstung und lebenswichtigen Medikamenten, müssten weiter verbessert werden.

Besonderes Augenmerk richtet das Gremium auch auf die Situation von Kindern und Jugendlichen im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Sie bedürften besonderen Schutzes. „Die Sicherung der sozialen Teilhabe durch Schul- und Kitabesuch sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten muss weiterhin Priorität genießen“, so die Expertinnen und Experten. Es brauche eine grundsätzliche Strategie zur Planung von Unterricht und Betreuung in Schulen und Kitas unter Pandemiebedingungen. Zudem müsse die Erforschung und Versorgung psychischer Auswirkungen der Pandemie verstärkt werden.

